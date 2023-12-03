Вайникайнен - По следам Иисуса Христа

Эта книга составлена по лекциям, прочитанным Кертту Вайникайнен в Библейской школе г. Тампере, Финляндия, в 1969 — 1971 гг. Энни Савитие переработала эти лекции и сложила их в виде одной книги. Целью данной книги является показ целостной картины жизни и деятельности Иисуса Христа, Его искупительной жертвы ради спасения каждого из нас и возможности практического применения учения Христа современными верующими.

Лекции содержат много информации о культуре и обычаях Ближнего Востока тех времен, что помогает читателю по-новому раскрывать знакомые для себя библейские сюжеты. Местами автор делает довольно смелые выводы. Читателю полезно вспомнить слова апостола Павла: «Все испытывайте, хорошего держитесь» (1 Фес. 5: 21). Рекомендуется, чтобы приводимые в книге выдержки из Библии были изучены по ходу чтения.

Русский перевод представляет сокращенный вариант финского оригинала и содержит некоторые исправления и разъяснения, делающие книгу более удобной для чтения. В конце глав добавлены вопросы для лучшего усвоения прочитанного. Кертту Вайникайнен (1905 — 1994) работала учителем и руководителем приемного дома «Элим» в г. Выборге, в 1946 — 1948 гг. училась в Международной библейской школе Беатенберга в Швейцарии. Она была основателем и первым ректором Библейской школы г. Хельсинки. В 1971 г. ей было присвоено звание советника просвещения.

Вайникайнен Кертту - По следам Иисуса Христа. Жизнь Иисуса в свете истории

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 1997. 313 с.

ISBN 5-7454-0143-5

Вайникайнен Кертту - По следам Иисуса Христа. Жизнь Иисуса в свете истории - Содержание