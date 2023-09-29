Рав Залман Вайс - Адон Олам в поисках смысла

Вайс - Адон Олам в поисках смысла
Я знаком с тобой. Я уже видел тебя не раз и все думал, когда же я смогу с тобой поговорить. Хочешь верь, хочешь нет, но меня составили более 2400 лет тому назад - специально для тебя.
Я знаю, что многое в еврействе кажется тебе странным и непонятным. И ты чувствуешь, что нужно еще многое узнать, чтобы начать хоть чтото понимать. Ты хочешь увидеть всю картину в целом, добраться до сути, но не знаешь, как это сделать. А иногда ты настолько растерян, что уже не понимаешь, какие вопросы ты бы хотел задать. Мне знакомы твои чувства и твои вопросы. Я помню все вопросы таких же как ты «ищущих» во всех поколениях. Твои бабушка и дедушка и даже их далекие предки уже знали меня наизусть и пели мои слова своим детям. Меня передавали из поколения в поколение, в каждом еврейском доме, в любой стране. В пытках Освенцима слышался мой голос. И в кострах инквизиции евреи произносили шепотом мои слова. И до сих по меня поют в Англии и в России, в Йемене, в Австралии, в Соединенных Штатах и в Казахстане. И нет таких евреев, которые бы не слышали обо мне.
Мне кажется, что у меня есть ответы на твои вопросы, даже те, которые еще не пришли тебе в голову.
... Конечно, ты бы хотел узнать, кто я? Может быть, ты думаешь, что я песенка для детей? Нет! Я - молитва, которую ты уже много раз слышал. Меня зовут АДОН ОЛАМ.
Я вижу, ты мне еще не веришь! Но когда ты поймешь, сколько во мне скрыто тайн, ты сможешь мне поверить! Я был написан, чтобы ответить тому поколению, которое уже не ищет ответов. Я был написан, чтобы освещать дорогу нашему народу в самые мрачные моменты нашей истории.
Я знаю, это может показаться тебе странным, но величайшие умы еврейского народа наполнили мои несколько коротких строк такой мудростью, которая вне времени и пространства. Я жив, мой ищущий друг, я жив! Неважно, откуда ты пришел и что тебе пришлось перенести в жизни, мои слова донесут до тебя то тайное сообщение, которое предназначено именно для тебя!
Может, тебе это покажется слишком фантастичным, может быть, ты еще не можешь это понять? Представь себе на минуту, что у тебя есть компьютер, который никогда не нужно будет обновлять. Он сконструирован так, что не нуждается в усовершенствовании, любое новое техническое достижение уже в нем предусмотрено. Он никогда не устареет, и не существует задачи, которую он не мог бы решить. И этот компьютер лишь приблизительно напоминает ту силу, которую мудрецы вложили в мои слова. Я пережил самые страшные годы, и всегда люди находили во мне ответы на все самые серьезные вопросы.
Рав Залман Вайс - Адон Олам в поисках смысла
Издательство Пардес совместно с издательством Менора
Иерусалим, 5776 - 2016 - 458 с.
Рав Залман Вайс - Адон Олам в поисках смысла - Содержание
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Объяснительная записка (Это только литературный прием...)
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Вместо предисловия
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Глава 1 - Адон Олам. Наш личный Повелитель
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Глава 2 - Ве-ахарей. Когда все будет завершено
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Глава 3 -Ве-У Эхад. Монотеизм
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Глава 4 - Ве-У Эли. Как превратить общую универсальную теорию в свою личную жизнь
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Глава 5 - Бе-Ядо.В Его Руку!
Биография автора
Глоссарий
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