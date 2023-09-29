Рав Залман Вайс - Адон Олам в поисках смысла

Я знаком с тобой. Я уже видел тебя не раз и все думал, когда же я смогу с тобой поговорить. Хочешь верь, хочешь нет, но меня составили более 2400 лет тому назад - специально для тебя.

Я знаю, что многое в еврействе кажется тебе странным и непонятным. И ты чувствуешь, что нужно еще многое узнать, чтобы начать хоть чтото понимать. Ты хочешь увидеть всю картину в целом, добраться до сути, но не знаешь, как это сделать. А иногда ты настолько растерян, что уже не понимаешь, какие вопросы ты бы хотел задать. Мне знакомы твои чувства и твои вопросы. Я помню все вопросы таких же как ты «ищущих» во всех поколениях. Твои бабушка и дедушка и даже их далекие предки уже знали меня наизусть и пели мои слова своим детям. Меня передавали из поколения в поколение, в каждом еврейском доме, в любой стране. В пытках Освенцима слышался мой голос. И в кострах инквизиции евреи произносили шепотом мои слова. И до сих по меня поют в Англии и в России, в Йемене, в Австралии, в Соединенных Штатах и в Казахстане. И нет таких евреев, которые бы не слышали обо мне.

Мне кажется, что у меня есть ответы на твои вопросы, даже те, которые еще не пришли тебе в голову.

... Конечно, ты бы хотел узнать, кто я? Может быть, ты думаешь, что я песенка для детей? Нет! Я - молитва, которую ты уже много раз слышал. Меня зовут АДОН ОЛАМ.

