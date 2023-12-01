Сборник который читатель держит в руках был задуман и издан, как это часто бывает, совершенно случайно! История эта началась более десяти лет назад, в 1991 г. Именно в этом году были созданы школа и семинар «Бет Егудит» в Москве, что произошло по замыслу одного из величайшие раввинов, руководителей прошлого поколения, раби Моше Соловейчика, да будет память праведника благословенна.

Школа «Бет Егудит» благополучно пережала непростые периоды рождения и становления. Мысль о том, что школа должна издавать свою газету, безусловно, занимала не самое важное место среди планов основателей школы. Мы следовали просьбе рава Моше Соловейчика, которая состояла в том, чтобы нe заниматься рекламой школы, а идти своим путем скромно и без лишнего шума. Издание своей газеты, как казалось тогда, было бы похоже на рекламу.

Прошло немало лет, прежде чем сформировалось мнение о том, что издание газеты является внутренней потребностью школы и ее учеников и совсем не обязательно связано с рекламой. Но и после того, как было принято решение выпускать школьную газету, нам предстоял долгий путь к ее нынешнему облику. Сегодня на еврейских улицах Москвы и прочих местах земного шара, куда доводит газета под названием «Наш дом-Бет Егудит», бытует мнение, что это одно из самых интересных и красивых изданий, выпускаемых еврейскими религиозными организациями России сегодня. Многочисленные читатели каждую неделю ждут очередного выпуска.

Современные технологии позволяют распространять газету, не утруждая читателя походом к ближайшему киоску. Читатель может спокойно спать ночью, а утром обнаружить в своем электронном почтовом ящике свежую газету, которая, как говорится, только что вышла из типографии. Наша газета - в основном, в последние годы - приобрела постоянный внешний вид. На первой странице располагается редактор со своим размышлениями. Каждую педелю появляется «Колонка Редактора», который пытается совместить проблемы, связанные с внутренней жизнью школы, с тем, что происходит в большом мире - еврейском и не только.

Главный Редактор не уверен, что всегда вел себя разумно, оставляя в некотором запустении тсмы внутренние и занимаясь внешними. Если у кого-либо из читателей газеты возникло недовольство по этому поводу, то адресат для жалоб — никто иной, как главный Редактор! Он и только он виноват! Однако, так или иначе, но реальность именно такова, и читатель этого сборника может убедиться сам, сколь широк и разнообразен круг тем, с которыми имел дело Редактор.На сегодняшний день нашей газете уже более десяти лет.

Недавно появилось мнение друзей, что статьи раздела «Колонка Редактора» стоит собрать в одну книгу и вновь выпустить в свет, несмотря на то, что их актуальность несколько поугасла. Благодаря этой замечательной идее и было совершено усилие, плоды которого держит сейчас в руках наш дорогой читатель. Мы верим, что наши старания того стоили. В конце концов, еженедельную газету увековечить невозможно. Кто может похвастаться тем, что сохранил все номера газеты, количество которых на данный момент приближается к 500? В этом сборнике - «Колонка Редактора» за последние четыре года.

Возможно, за первым сборником последуют и другие. Мы надеемся, что. этот труд послужит умножению славы Небес и освящению имени Вc-вышнего в нашем мире. Мы — посланники Вc-вышнего. Мы не стремимся (как мы надеемся) к, славе и почету, и если имя Редактора сопровождает этот сборник, то лишь для того, чтобы читатель знал, к кому в случае необходимости обращаться за разъяснениями. «Да будет милость Б-га Вс-сильного нашего на нас, и да утвердит Он дело рук, наших». Несколько слов о Редакторе. Его имя - Давид Вайс. Родился он в 1942 г. в Братиславе, столице Словакии.

В 1950 г. переехал в Израиль. Получил религиозное образование, и в 1991 г. Вместе с женой и младшими детьми приехал с посланнической миссией в Москву, где, с помощью Вc-вышнего, были созданы школа и семинар «Бет Егудит». С 1994 г. по 1998 г. рав Д. Вайс являлся директором «Туро Колледжа» в Москве. Кроме того, с 1996 г. по 2005 г. он работал раввином в еврейской общине города Пермь. Сегодня рав Д. Вайс - раввин в синагоге «Маген Давид», находящейся в общинном центре «Бет Егудит» в Москве. Отец четверых сыновей и двоих дочерей, дедушка 27-ми внуков, да умножатся они. Выражаем признательность идейному вдохновителю написания книги Михаэлю бен Вельвель Голубчику, благодаря финансовой поддержке которого книга вышла в свет.

Рав Давид Вайс – Одним словом - Время древнее. Россия. 150 недель глазами рава

Москва – 2019 г. – 173 с.

Рав Давид Вайс – Одним словом - Время древнее. Россия. 150 недель глазами рава - Ки Таво

Сегодня начинается новый учебный год. Это радостный день для всех кто придет в школу: для учеников, их родителей и учителей. А так же для работников кухни, водителей, дворников и охранников школы. Для секретарей, бухгалтеров и, конечно же для дирекции. (Все чувствуют — мы вернулись домой. Конечно, каникулы — это хорошо. Мы побывали в разных местах возможно, более красивых и приятных. Но это — наш дом. А те места были не нашими. Почему же все устроено именно так? Почему бы каникулам не продолжаться весь год? Взрослые скажут - ведь нужно немного и поработать, нужно зарабатывать деньги.

На каникулах то деньги не зарабатывают, а только тратят. Дети говорят, что на каникулах бывает немного скучно - потому что с большей частью друзей не видишься. А пожилые люди? Они вообще не понимают вопроса! Где же истина? Истина в том, что человек рождается для того, чтобы все время духовно расти и меняться. И хотя удовольствие — это приятно и хорошо, но если человек не растет и не меняется, то он не сделал в своей жизни ничего! А расти и меняться можно только посредством учебы. Мup - это огромная школа. Все, что мы выучили в прошедшем году, нужно поместить в сейф, а сейф хорошенько запереть.

У нас был удачный год, но с тех пор мы выросли! Брюки, которые были в прошлом году в самый раз, теперь короткие! И прошлогодние наши теории тоже состарились. И теперь нам нужны новые брюки, а приобрести их можно только в школе и только на школьной скамье! Мы вернулись в школу, чтобы расти. Каждую неделю - еще на сантиметр. И когда родители видят, как растут их дети, они тоже начинают расти. Как мама, которая кормит ребенка: когда он открывает рот, и она открывает рот вместе с ним. Учителя тоже растут в том же темпе. Все мы находимся в Машине роста. Может, это бывает немного больно, но это — радость. Добро пожаловать в школу где растут.

Ницавим-Вайелех. Каждый, кто прочитал первый выпуск газеты, вышедший в новом учетном году, несомненно, обратил внимание, что в газете недоставало очень важной вещи. Ни как в газете не говорилось о постигшей нас большой потере, о смерти нашего дорогого рав Исраэля. Нет никого в нашей школе, будь то ученик или ученица, родители, дирекция или учителя, кто не знал бы его и не любил его всей душой, и кого не поразила бы до глубины души его внезапная смерть. Он был болен тяжелой болезнью, но была большая надежда на выздоровление. Все мы верили, что таки будет. Что к началу нового учебного года он опять будет с нами.

Он тоже в это верил, хотел этого, у него было много планов на этот год. Но Вс-вышний думал иначе. Вс-вышний посчитал, что рав Исраэлъ за те немногие годы, проведенные в этом мире, выполнил свою задачу здесь. И видимо, его ждали новые задачи в том месте, куда его взял Вс-вышний. Несомненно, рав Исраэлю хорошо там, где он теперь находится. Он продолжает работать, хотя нам и не знаком такой вид работы. Вс-вышний забирает только тех в ком нуждается. И это тем более верно в случае, когда из этого мира уходит такой молодой человек. Но мы ведь привыкли видеть только то, что близко и знакомо нам, и поэтому мы не понимаем, что произошло. Нам очень трудно без него.

Без его улыбки, без света, который он нес своим присутствием, без его умных глаз. Совсем не чудо, что все любили его, ведь он был еще и очень скромным человеком. Это для нас экзамен. Мы должны стараться жить в том духе, который он нес нам, и сейчас, когда мы не видим, что он на нас смотрит. Вскоре придет Машиах который воскресит умерших. Мы вновь увидим рав Исраэля, и он скажет: «Спасибо, что вы продолжили то, что я начал». «Ученики школы “Мория”, ведь вы — мои дети. Пожалуйста, продолжайте расти и становиться лучше. Этим вы доставите мне радость». Так он скажет. Память о рав Исраэле всегда будет с вами, где бы вы не оказались. Идите его путем. Путем рав Исраэля. Если долго смотреть на плохое, могут испортиться глаза.