Вайттаден – Анатомия человека

Включают нарушения со стороны желудка и пище­вода. Диспепсия (несварение) и гастроэзофагеаль­ный рефлюкс (изжога) — самые частые заболевания желудка. Нарушения его двигательной функции пло­хо влияют на перистальтику и прохождение пищи.

Язвенная болезнь — частое заболевание желудка. Ведет к образованию язвенных дефектов слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки. Распространенные причины ее развития — инфекция, вызванная бактериями Helicobacter pylori, противовоспалительными, включая аспирин, курением и алкоголем. Нарушения двигательной функции желудка — заболевания, влияющие на перистальтику желудка. Гастропарез замедляет опорожнение. При демпинг-синдроме содержимое желудка слишком быстро поступает в тонкую кишку.

Болезнь Менетрие (гипопротеинемическая гипертрофическая гастропатия) характеризуется утолщением складок слизистой желудка. Они вырабатывают избыток слизи, что ведет к накоплению белков крови в желудке. В результате снижается содержание белка в крови (гипопротеинемия).

Синдром циклической рвоты (СЦР) характеризуется внезапными повторяющимися эпизодами тошноты и рвоты, которые длятся от нескольких часов до нескольких дней. Эпизоды СЦР могут наблюдаться годами. Причина развития неизвестна. При синдроме Золлингера — Эллисона (СЗЭ) в поджелудочной железе или двенадцатиперстной кишке образуется одна или несколько гастрином. Это опухоли, выделяющие много гастрина, приводя к избытку желудочной кислоты, гастроэзофагеальной рефлюксной (ГЭРБ) и язвенной болезни. Варикозное расширение вен желудка относится к его подслизистому слою. Опасно для жизни и приводит к кровотечениям из верхнего отдела ЖКТ. Обычно возникает из-за тяжелого заболевания печени с повышением давления в воротной вене. При грыже пищеводного отверстия отмечается выпячивание верхней части желудка через диафрагму.

Аденокарциномы — самый частый вид рака желудка. Опухоль происходит из клеток слизистой. Лимфома с первичным поражением желудка — заболевание клеток иммунной системы в стенке этого органа. Выделяют два ее типа: лимфома лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистыми (MALT), и диффузная В-крупноклеточная (ДВККЛ). Гастроинтестинальные стромальные опухоли (ГИСО) возникают в интерстициальных клетках Кахаля в стенке желудка. Бывают доброкачественными и злокачественными.

Шарат Вайттаден – Анатомия человека. Визуальный гид по всем системам организма: норма и патологии

Издательство – «МИФ»

Москва – 2025 г. – 320 c.

ISBN 978-5-00214-853-0

Шарат Вайттаден – Анатомия человека. Визуальный гид по всем системам организма: норма и патологии – Содержание