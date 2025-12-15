Вайттаден – Анатомия человека
Включают нарушения со стороны желудка и пищевода. Диспепсия (несварение) и гастроэзофагеальный рефлюкс (изжога) — самые частые заболевания желудка. Нарушения его двигательной функции плохо влияют на перистальтику и прохождение пищи.
Язвенная болезнь — частое заболевание желудка. Ведет к образованию язвенных дефектов слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки. Распространенные причины ее развития — инфекция, вызванная бактериями Helicobacter pylori, противовоспалительными, включая аспирин, курением и алкоголем. Нарушения двигательной функции желудка — заболевания, влияющие на перистальтику желудка. Гастропарез замедляет опорожнение. При демпинг-синдроме содержимое желудка слишком быстро поступает в тонкую кишку.
Болезнь Менетрие (гипопротеинемическая гипертрофическая гастропатия) характеризуется утолщением складок слизистой желудка. Они вырабатывают избыток слизи, что ведет к накоплению белков крови в желудке. В результате снижается содержание белка в крови (гипопротеинемия).
Синдром циклической рвоты (СЦР) характеризуется внезапными повторяющимися эпизодами тошноты и рвоты, которые длятся от нескольких часов до нескольких дней. Эпизоды СЦР могут наблюдаться годами. Причина развития неизвестна. При синдроме Золлингера — Эллисона (СЗЭ) в поджелудочной железе или двенадцатиперстной кишке образуется одна или несколько гастрином. Это опухоли, выделяющие много гастрина, приводя к избытку желудочной кислоты, гастроэзофагеальной рефлюксной (ГЭРБ) и язвенной болезни. Варикозное расширение вен желудка относится к его подслизистому слою. Опасно для жизни и приводит к кровотечениям из верхнего отдела ЖКТ. Обычно возникает из-за тяжелого заболевания печени с повышением давления в воротной вене. При грыже пищеводного отверстия отмечается выпячивание верхней части желудка через диафрагму.
Аденокарциномы — самый частый вид рака желудка. Опухоль происходит из клеток слизистой. Лимфома с первичным поражением желудка — заболевание клеток иммунной системы в стенке этого органа. Выделяют два ее типа: лимфома лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистыми (MALT), и диффузная В-крупноклеточная (ДВККЛ). Гастроинтестинальные стромальные опухоли (ГИСО) возникают в интерстициальных клетках Кахаля в стенке желудка. Бывают доброкачественными и злокачественными.
Шарат Вайттаден – Анатомия человека. Визуальный гид по всем системам организма: норма и патологии
Издательство – «МИФ»
Москва – 2025 г. – 320 c.
ISBN 978-5-00214-853-0
Шарат Вайттаден – Анатомия человека. Визуальный гид по всем системам организма: норма и патологии – Содержание
- Введение
- Глава 1 Покровная система
- Глава 2 Система скелета
- Глава 3 Мышечная система
- Глава 4 Нервная система
- Глава 5 Сенсорная система
- Глава 6 Сердечно сосудистая система
- Глава 7 Пищеварительная система
- Глава 8 Дыхательная система
- Глава 9 Эндокринная система
- Глава 10 Иммунная система
- Глава 11 Мочевыделительная система
- Глава 12 Репродуктивная система
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