Книга Билла Вайза «23 минуты в аду» представляет собой детальное описание личного мистического опыта автора, который утверждает, что в ноябре 1998 года пережил сверхъестественное путешествие в место вечных мучений. Автор ставит задачу не просто пересказать свои видения, но и соотнести их с библейскими текстами, чтобы предупредить читателей о реальности духовного мира и последствиях земного выбора. Основная идея произведения заключается в том, что ад — это не метафора и не плод воображения, а физически ощутимое пространство абсолютной изоляции от Божьего присутствия, где царит безнадежность и вечное страдание.

Содержательная часть книги фокусируется на сенсорных переживаниях Вайза во время его пребывания в бездне. Он подробно описывает невыносимый жар, зловоние, звуки бесконечных криков и присутствие демонических существ, чья природа пропитана чистой ненавистью к человеку как к Божьему творению. Автор акцентирует внимание на том, что самым страшным в аду является не только физическая боль, но и полное отсутствие любви, мира и малейшей надежды на избавление. Во второй части книги Вайз приводит множество цитат из Писания, стремясь доказать, что его видения полностью соответствуют христианскому учению о посмертной участи грешников, и призывает читателей к немедленному покаянию и поиску спасения.

Текст написан в очень эмоциональной, напряженной и прямолинейной манере, которая призвана вызвать у читателя глубокий внутренний отклик и побудить к переоценке жизненных приоритетов. Билл Вайз выступает здесь как очевидец, движимый чувством срочности и ответственности перед окружающими. Работа вызвала широкий резонанс в религиозной среде, став одновременно предметом споров и мощным инструментом для евангелизации. Это чтение служит суровым напоминанием о хрупкости человеческой жизни и важности духовного состояния души перед лицом вечности.

Билл Вайз – 23 минуты в аду - История одного человека о том, что он видел, слышал и чувствовал в этом месте мучений

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2011.—192 с.

ISBN 978-5-8445-0277-4

Билл Вайз – 23 минуты в аду – Содержание

Предисловие

Вступление. Слово предупреждения

Часть I. Мои переживания в аду

1 Камера

2 Бездна

3 Ворота

4 Возвращение

5 Подтверждение

6 Могут ли «хорошие люди» попасть в ад?

Часть II. Исследования после возвращения: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ОБ АДЕ

7 Важно то, во что вы верите Почему вы должны мне верить? Почему вы должны верить Библии? Использует ли Бог видения и сны? Кто-нибудь в Библии оказывался в аду? Кто-нибудь еще побывал в аду? Почему Бог отправил меня в ад?

8 Важные факты о преисподней Почему Бог позволил мне испытать боль в аду? Действительно ли ад — это место, где горит неугасимый огонь? Где находится ад? Есть ли у людей в аду тела? Есть ли в аду дети?

9 Понимание того, что происходит в аду Как я мог «видеть» в аду? Есть ли в аду тюремные камеры и решетки? Существуют ли в аду разные степени наказания?

10 Взаимоотношения с демонами в аду Есть ли в аду демоны? Обладают ли демоны большой силой? Могут ли демоны мучить людей на земле? Могут ли демоны мучить людей в аду?



Приложение А. Ссылки на Писание

Приложение Б. Комментарии о преисподней из «Зала славы»

Библиография