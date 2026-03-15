Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Вайз - 23 минуты в аду

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Eschatology, Ethics

Книга Билла Вайза «23 минуты в аду» представляет собой детальное описание личного мистического опыта автора, который утверждает, что в ноябре 1998 года пережил сверхъестественное путешествие в место вечных мучений. Автор ставит задачу не просто пересказать свои видения, но и соотнести их с библейскими текстами, чтобы предупредить читателей о реальности духовного мира и последствиях земного выбора. Основная идея произведения заключается в том, что ад — это не метафора и не плод воображения, а физически ощутимое пространство абсолютной изоляции от Божьего присутствия, где царит безнадежность и вечное страдание.

Содержательная часть книги фокусируется на сенсорных переживаниях Вайза во время его пребывания в бездне. Он подробно описывает невыносимый жар, зловоние, звуки бесконечных криков и присутствие демонических существ, чья природа пропитана чистой ненавистью к человеку как к Божьему творению. Автор акцентирует внимание на том, что самым страшным в аду является не только физическая боль, но и полное отсутствие любви, мира и малейшей надежды на избавление. Во второй части книги Вайз приводит множество цитат из Писания, стремясь доказать, что его видения полностью соответствуют христианскому учению о посмертной участи грешников, и призывает читателей к немедленному покаянию и поиску спасения.

Текст написан в очень эмоциональной, напряженной и прямолинейной манере, которая призвана вызвать у читателя глубокий внутренний отклик и побудить к переоценке жизненных приоритетов. Билл Вайз выступает здесь как очевидец, движимый чувством срочности и ответственности перед окружающими. Работа вызвала широкий резонанс в религиозной среде, став одновременно предметом споров и мощным инструментом для евангелизации. Это чтение служит суровым напоминанием о хрупкости человеческой жизни и важности духовного состояния души перед лицом вечности.

Билл Вайз – 23 минуты в аду - История одного человека о том, что он видел, слышал и чувствовал в этом месте мучений

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2011.—192 с.

ISBN 978-5-8445-0277-4

Билл Вайз – 23 минуты в аду – Содержание

Предисловие

Вступление. Слово предупреждения

Часть I. Мои переживания в аду

  • 1 Камера

  • 2 Бездна

  • 3 Ворота

  • 4 Возвращение

  • 5 Подтверждение

  • 6 Могут ли «хорошие люди» попасть в ад?

Часть II. Исследования после возвращения: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ОБ АДЕ

  • 7 Важно то, во что вы верите

    • Почему вы должны мне верить?

    • Почему вы должны верить Библии?

    • Использует ли Бог видения и сны?

    • Кто-нибудь в Библии оказывался в аду?

    • Кто-нибудь еще побывал в аду?

    • Почему Бог отправил меня в ад?

  • 8 Важные факты о преисподней

    • Почему Бог позволил мне испытать боль в аду?

    • Действительно ли ад — это место, где горит неугасимый огонь?

    • Где находится ад?

    • Есть ли у людей в аду тела?

    • Есть ли в аду дети?

  • 9 Понимание того, что происходит в аду

    • Как я мог «видеть» в аду?

    • Есть ли в аду тюремные камеры и решетки?

    • Существуют ли в аду разные степени наказания?

  • 10 Взаимоотношения с демонами в аду

    • Есть ли в аду демоны?

    • Обладают ли демоны большой силой?

    • Могут ли демоны мучить людей на земле?

    • Могут ли демоны мучить людей в аду?

Приложение А. Ссылки на Писание

Приложение Б. Комментарии о преисподней из «Зала славы»

Библиография

Views 63
Rating 5.0 / 5
Added 15.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books