Одной из основных и, по-видимому, первоначальной задачей, поставленной и разрешенной автором «Жизнеописаний», было прославление и увековечение памяти итальянских художников, их личностей и произведений в помощь, в пример и в назидание молодым художникам, современным и будущим. Эта галерея исторических литературных портретов охватывает период времени от середины XIII и до середины XVI века, то есть начиная от основоположников реалистического искусства – Чимабуе и Николо Пизано – и кончая самим автором и его современниками во главе с его кумиром – «божественным» Микеланджело. В своей автобиографии Вазари рассказывает, что толчком к созданию его труда послужила беседа, которая завязалась в 1546 году в обществе писателей и гуманистов, собравшихся на ужин у просвещенного их покровителя кардинала Александра Фарнезе, в ходе которой писатель Паоло Джовио, автор жизнеописаний знаменитых людей и собиратель галереи исторических портретов, предложил Вазари продолжить эту работу, составив биографии знаменитых художников, которых Джовио в своем сборнике не касался.

Пусть беседа эта происходила не в 1546 году, а раньше, ибо первое издание «Жизнеописаний» вышло уже в 1550 году, пусть даже весь эпизод – не более как одна из новелл, которыми автор придает художественное правдоподобие своему повествованию, несомненно одно, что в основе «Жизнеописаний» лежит замысел панегирический, педагогический и, по существу, глубоко патриотический, гордость итальянца, в данном случае – флорентинца, ясно сознающего все значение и величие того искусства, которое на протяжении двух столетий создавалось из поколения в поколение лучшими людьми народа, его художниками. Ведь для культуры итальянского Возрождения в высшей степени характерны, с одной стороны, та ведущая роль, которая принадлежала в этой культуре изобразительным искусствам и архитектуре, «искусствам рисунка», согласно терминологии Вазари, а с другой стороны – то обстоятельство, что эта роль глубоко осознавалась всеми без исключения и в первую очередь приписывалась выдающимся личностям. Несмотря на комические и уродливые формы самого безудержного тщеславия и столь же безудержной лести, ренессансный индивидуализм в лучших своих проявлениях питался высоким идеалом совершенного человека, который представлялся в образе человека универсального.

Этот идеал находил себе наиболее яркое воплощение именно в реальном типе универсального художника, владеющего всеми отраслями искусства и науки и являющего гармоническое единство души и тела. Именно такими «героями» и жили в народном сознании всем понятные и всеми любимые Джотто, Брунеллеско, Альберти, Леонардо, Рафаэль или Микеланджело. Но этого мало. Художник был не только народным любимцем, но в значительной степени и национальным «героем». Если, как известно, итальянские города-коммуны не преодолели своего сепаратизма и не слились в единое национальное государство, то единство это, не осуществившееся в политической и экономической жизни страны, созрело к началу XVI века как мощный фактор общественного сознания и культуры и ярче всего в авангарде этой культуры – в изобразительных искусствах, обладавших к этому времени общенациональным, всем понятным изобразительным и выразительным языком. Поэтому каждый итальянский художник дорог и близок каждому итальянцу, его одинаково любят и почитают и в родном городе, и в двух соседних городах, находящихся в непримиримой вражде, а творение великих мастеров вызывает чувство подлинно национальной гордости. Этим чувством признательности, гордости и любви к своим художникам дышит каждая строчка «Жизнеописаний».

Джорджо Вазари - Великие художники. Избранные жизнеописания

Издательство АСТ, 2020

ISBN: 978-5-17-115489-9

Джорджо Вазари - Великие художники. Избранные жизнеописания - Оглавление

Светлейшему и превосходительнейшему синьору Козимо де Медичи, герцогу Флоренции

Сиятельнейшему и превосходительнейшему синьору Козимо де Медичи, герцогу Флоренции и Сиены

Мастерам в искусствах рисунка

Вступление ко всему сочинению

Введение мессера Джорджо Вазари, аретинского живописца, к трем искусствам рисунка, а именно: архитектуре, живописи и скульптуре

Об архитектуре

О скульптуре

О живописи

Жизнеописание ДЖОВАННИ ЧИМАБУЕ, флорентийского живописца

Жизнеописание ДЖОТТО, флорентийского живописца, скульптора и архитектора

Жизнеописание ПАОЛО УЧЕЛЛО, флорентийского живописца

Жизнеописание ЛОРЕНЦО ГИБЕРТИ, флорентийского скульптора

Жизнеописание МАЗАЧЧО из Сан Джованни ди Вальдарно, живописца

Жизнеописание ФИЛИППО БРУНЕЛЛЕСКО, флорентийского скульптора и архитектора

Жизнеописание ДОНАТО, флорентийского скульптора

Жизнеописание ПЬЕРО ДЕЛЛА ФРАНЧЕСКА, живописца из Борго Сан Сеполькро

Жизнеописание ФРА ДЖОВАННИ ДА ФЬЕЗОЛЕ ордена братьев-проповедников, живописца

Жизнеописание ЛЕОН-БАТТИСТЫ АЛЬБЕРТИ, флорентийского архитектора

Жизнеописание АНТОНЕЛЛО ДА МЕССИНЫ, живописца

Жизнеописание ДОМЕНИКО ГИРЛАНДАЙО, флорентийского живописца

Жизнеописание САНДРО БОТТИЧЕЛЛО, флорентийского скульптора

Жизнеописание АНДРЕА ДЕЛЬ ВЕРРОККИО, флорентийского живописца, скульптора и архитектора

Жизнеописание АНДРЕА МАНТЕНЬЯ, мантуанского живописца

Жизнеописание БЕРНАРДИНО ПИНТУРИККИО, перуджинского живописца

Жизнеописание ПЬЕТРО ПЕРУДЖИНО, живописца

Жизнеописание ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, флорентийского живописца и скульптора

Жизнеописание ДЖОРДЖОНЕ из Кастельфранко, живописца венецианского

Жизнеописание ПЬЕРО ДИ КОЗИМО, флорентийского живописца

Жизнеописание РАФАЭЛЯ из Урбино, живописца и архитектора

Жизнеописание АНДРЕА ДЕЛЬ САРТО, отличнейшего флорентийского живописца

Жизнеописание МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ, флорентинца, живописца, скульптора и архитектора

Описание творений ТИЦИАНА из Кадора, живописца

Автор - художникам рисунка