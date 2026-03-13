Вазари - Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих
Труд Джорджо Вазари «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» заслуженно считается «библией» искусствознания и первым в истории фундаментальным исследованием европейского искусства. Автор, будучи сам талантливым архитектором и художником эпохи маньеризма, поставил перед собой монументальную задачу — зафиксировать историю развития искусства от его возрождения после средневекового упадка до вершин мастерства его современников. Основная концепция книги базируется на идее циклического развития: Вазари делит историю искусства на три этапа, уподобляя их детству, юности и зрелости, где высшей точкой и мерилом совершенства выступает творчество Микеланджело Буонарроти.
Содержательная часть произведения представляет собой серию биографических очерков, в которых историческая хроника тесно переплетается с живыми легендами, анекдотами и глубоким техническим анализом произведений. Вазари последовательно описывает путь таких титанов, как Джотто, Мазаччо, Донателло, Брунеллески, Леонардо да Винчи и Рафаэль. Он не просто перечисляет созданные ими шедевры, но и анализирует эволюцию стиля, использование перспективы, колорита и композиции. Особую ценность книге придает «взгляд изнутри»: автор детально описывает методы работы мастеров, их характер и социальный статус, превращая сухой каталог имен в захватывающую панораму культурной жизни ренессансной Италии.
Текст написан живым, энергичным и очень субъективным языком, что делает чтение невероятно увлекательным даже спустя столетия. Вазари открыто выражает свои симпатии и антипатии, что придаёт его «Жизнеописаниям» особую искренность и исторический колорит. Работа служит бесценным источником для историков, культурологов и всех ценителей прекрасного, позволяя увидеть процесс рождения классического искусства глазами человека, который сам был частью этой великой эпохи. Это чтение, которое учит не только смотреть на картины и статуи, но и понимать духовный и интеллектуальный поиск, стоящий за каждым великим творением.
Перевод с итальянского. — Москва : Эксмо, 2023. — 432 с. — (Библиотека искусствоведа).
ISBN 978-5-04-176837-9
Вазари, Джорджо - Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих – Содержание
Предисловие
ДЖОВАННИ ЧИМАБУЭ. Флорентийский живописец
ДЖОТТО. Флорентийский живописец, скульптор и архитектор
АНДРЕА ДИ ЧОНЕ ОРКАНЬЯ. Флорентийский живописец, скульптор и архитектор
АНТОНИО ВЕНЕЦИАНО. Живописец
ЯКОПО ДЕЛЛА КВЕРЧА. Сиенский скульптор
ЛУКА ДЕЛЛА РОББИА. Флорентийский скульптор
ЛОРЕНЦО ГИБЕРТИ. Флорентийский скульптор
МАЗАЧЧО. Живописец из Сан-Джованни ди Вальдарно
ФИЛИППО БРУНЕЛЛЕСКО. Флорентийский скульптор и архитектор
ДОНАТО (ДОНАТЕЛЛО). Флорентийский скульптор
ФИЛИППО ЛИППИ. Флорентийский живописец
АНДРЕА ДЕЛЬ ВЕРРОККЬО. Флорентийский живописец, скульптор и архитектор
САНДРО БОТТИЧЕЛЛИ. Флорентийский живописец
ДОМЕНИКО ГИРЛАНДАЙО. Флорентийский живописец
ЯКОПО, ДЖЕНТИЛЕ И ДЖОВАННИ БЕЛЛИНИ. Венецианские живописцы
БРАМАНТЕ. Архитектор из Урбино
ДЖОРДЖОНЕ ИЗ КАСТЕЛЬФРАНКО. Венецианский живописец
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. Флорентийский живописец и скульптор
ПЬЕТРО ПЕРУДЖИНО. Живописец
РАФАЭЛЬ ИЗ УРБИНО. Живописец и архитектор
АНТОНИО ДА САНГАЛЛО. Флорентийский архитектор
АНТОНИО ИЗ КОРРЕДЖО. Живописец
СЕБАСТЬЯНО ДЕЛЬ ПЬОМБО. Живописец
МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ. Живописец, скульптор и архитектор
ЯКОПО САНСОВИНО. Скульптор и архитектор
ДЖУЛИО РОМАНО. Живописец и архитектор
ТИЦИАН ИЗ КАДОРА. Живописец
