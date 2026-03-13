Вазари - Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих

Cultural Studies Art

Труд Джорджо Вазари «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» заслуженно считается «библией» искусствознания и первым в истории фундаментальным исследованием европейского искусства. Автор, будучи сам талантливым архитектором и художником эпохи маньеризма, поставил перед собой монументальную задачу — зафиксировать историю развития искусства от его возрождения после средневекового упадка до вершин мастерства его современников. Основная концепция книги базируется на идее циклического развития: Вазари делит историю искусства на три этапа, уподобляя их детству, юности и зрелости, где высшей точкой и мерилом совершенства выступает творчество Микеланджело Буонарроти.

Содержательная часть произведения представляет собой серию биографических очерков, в которых историческая хроника тесно переплетается с живыми легендами, анекдотами и глубоким техническим анализом произведений. Вазари последовательно описывает путь таких титанов, как Джотто, Мазаччо, Донателло, Брунеллески, Леонардо да Винчи и Рафаэль. Он не просто перечисляет созданные ими шедевры, но и анализирует эволюцию стиля, использование перспективы, колорита и композиции. Особую ценность книге придает «взгляд изнутри»: автор детально описывает методы работы мастеров, их характер и социальный статус, превращая сухой каталог имен в захватывающую панораму культурной жизни ренессансной Италии.

Текст написан живым, энергичным и очень субъективным языком, что делает чтение невероятно увлекательным даже спустя столетия. Вазари открыто выражает свои симпатии и антипатии, что придаёт его «Жизнеописаниям» особую искренность и исторический колорит. Работа служит бесценным источником для историков, культурологов и всех ценителей прекрасного, позволяя увидеть процесс рождения классического искусства глазами человека, который сам был частью этой великой эпохи. Это чтение, которое учит не только смотреть на картины и статуи, но и понимать духовный и интеллектуальный поиск, стоящий за каждым великим творением.

Вазари, Джорджо - Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих

Перевод с итальянского. — Москва : Эксмо, 2023. — 432 с. — (Библиотека искусствоведа).

ISBN 978-5-04-176837-9

Вазари, Джорджо - Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих – Содержание

Предисловие

  • ДЖОВАННИ ЧИМАБУЭ. Флорентийский живописец

  • ДЖОТТО. Флорентийский живописец, скульптор и архитектор

  • АНДРЕА ДИ ЧОНЕ ОРКАНЬЯ. Флорентийский живописец, скульптор и архитектор

  • АНТОНИО ВЕНЕЦИАНО. Живописец

  • ЯКОПО ДЕЛЛА КВЕРЧА. Сиенский скульптор

  • ЛУКА ДЕЛЛА РОББИА. Флорентийский скульптор

  • ЛОРЕНЦО ГИБЕРТИ. Флорентийский скульптор

  • МАЗАЧЧО. Живописец из Сан-Джованни ди Вальдарно

  • ФИЛИППО БРУНЕЛЛЕСКО. Флорентийский скульптор и архитектор

  • ДОНАТО (ДОНАТЕЛЛО). Флорентийский скульптор

  • ФИЛИППО ЛИППИ. Флорентийский живописец

  • АНДРЕА ДЕЛЬ ВЕРРОККЬО. Флорентийский живописец, скульптор и архитектор

  • САНДРО БОТТИЧЕЛЛИ. Флорентийский живописец

  • ДОМЕНИКО ГИРЛАНДАЙО. Флорентийский живописец

  • ЯКОПО, ДЖЕНТИЛЕ И ДЖОВАННИ БЕЛЛИНИ. Венецианские живописцы

  • БРАМАНТЕ. Архитектор из Урбино

  • ДЖОРДЖОНЕ ИЗ КАСТЕЛЬФРАНКО. Венецианский живописец

  • ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. Флорентийский живописец и скульптор

  • ПЬЕТРО ПЕРУДЖИНО. Живописец

  • РАФАЭЛЬ ИЗ УРБИНО. Живописец и архитектор

  • АНТОНИО ДА САНГАЛЛО. Флорентийский архитектор

  • АНТОНИО ИЗ КОРРЕДЖО. Живописец

  • СЕБАСТЬЯНО ДЕЛЬ ПЬОМБО. Живописец

  • МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ. Живописец, скульптор и архитектор

  • ЯКОПО САНСОВИНО. Скульптор и архитектор

  • ДЖУЛИО РОМАНО. Живописец и архитектор

  • ТИЦИАН ИЗ КАДОРА. Живописец

