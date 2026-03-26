Вдовина - Язык неочевидного

Существует глубокая взаимосвязь между универсальностью рабочей функции знака в схоластике XVII в. и тем фактом, что само понятие знака становится объектом всестороннего исследования и глубокой теоретической рефлексии. Учения о знаках представляют собой цельную, детально разработанную и отчетливо структурированную область философского дискурса, в рамках которого фактически происходит становление новой философской дисциплины. Это становление не было завершено. Мощный поток, каковым была католическая схоластика еще во второй половине XVII в., постепенно скудел и уходил в песок.

Тому были внешние причины: в первую очередь, угасание могущества державы испанских королей, этого главного оплота схоластической мысли в постсредневековый период, и постепенное превращение Иберийского полуострова в глубокую провинцию Европы, безнадежно отставшую от динамичного и предприимчивого Севера. Но были и причины внутренние, главная из которых заключалась в том, что магистральное развитие философии пошло в XVII в. по другому руслу, проложенному экспериментально-математическим естествознанием и связанной с ним научной рациональностью. Лишь в первые десятилетия XX в. возрождается интерес исследователей к этой забытой эпохе в истории европейской философии, и понадобилось еще почти столетие, чтобы осознать, что это необходимо прежде всего нам самим.

М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2009. 648 с.

ISBN 978-5-94242-049-9

Вдовина Галина - Язык неочевидного. Учения о знаках в схоластике XVII в. - Содержание

Введение

ЧАСТЬ I ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ О ЗНАКАХ

Глава первая. Сущность знака и природа означивания

§ 1. Св. Августин о знаках: основания общей семиотики

§ 2. Определение знака

§ 3. Формальная сущность знака

§ 4. Знаковая репрезентация

Глава вторая. Классификации знаков

§ 1. Прежние классификации

§ 2. Базовые членения и таксономическое древо

§ 3. Спорные моменты базовой классификации знаков

Глава третья. Проблемы общей семиотики

§ 1. Институция знаков

§ 2. Причины и следствия с семиотической точки зрения

§ 3. Signum sui ipsius: о возможности самоозначивания

§ 4. Проблемы иконизма

ЧАСТЬ II ГОРИЗОНТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СЕМИОТИКИ

Глава первая. Terminus, vox, signum

§ 1. Определение термина

§ 2. Классификация терминов. Ментальные термины

§ 3. Устные термины

Глава вторая. Естественные и исторические аспекты языка

§ 1. Два вида устных знаков

§ 2. Многоликость естественного означивания

§ 3. Речь человека и voces brutorum

§ 4. Индивидуальное овладение устной речью

§ 5. Происхождение языка

Глава третья. Язык как моральное бытие

§ 1. Природа esse morale

§ 2. Учреждение и отмена ens morale.«Автор языка» и «речевое обязательство»

§ 3. Формальная сущность значений слов как esse morale

Глава четвертая. Семантические и прагматические аспекты языка

§ 1. Проблема первичного значения слов

§ 2. Другие семантические проблемы

§ 3. Письменные знаки

§ 4. Речевой акт как единица коммуникации

ЧАСТЬ III ИСТИНА КАК СЕМИОТИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ

Глава первая. Истина в структуре ментального знака

§ 1. Средневековые истоки и новые подходы

§ 2. Ratio veritatis

§ 3. «Вещь» как термин сообразности в истине

§ 4. Онтологическая природа истины

Глава вторая. Истина интенционального образа

§ 1. Образ в простом схватывании и в суждении

§ 2. Истинный образ химеры

Глава третья. Истина в ментальном языке

§ 1. Вопрос об истине ментального термина. Смиглецкий против теории виртуальных суждений

§ 2. Двойственная природа ментальных предложений

§ 3. Условия истинности ментальных предложений. Проблема mutatio

Заключение

ПРИЛОЖЕНИЯ

Педро Уртадо де Мендоса (S.J.) Всеобщая философия

Франсиско де Овьедо (S.J.) О знаке

Указатель имен

Библиография