Вдовина - Язык неочевидного

Существует глубокая взаимосвязь между универсальностью рабочей функции знака в схоластике XVII в. и тем фактом, что само понятие знака становится объектом всестороннего исследования и глубокой теоретической рефлексии. Учения о знаках представляют собой цельную, детально разработанную и отчетливо структурированную область философского дискурса, в рамках которого фактически происходит становление новой философской дисциплины. Это становление не было завершено. Мощный поток, каковым была католическая схоластика еще во второй половине XVII в., постепенно скудел и уходил в песок.
Тому были внешние причины: в первую очередь, угасание могущества державы испанских королей, этого главного оплота схоластической мысли в постсредневековый период, и постепенное превращение Иберийского полуострова в глубокую провинцию Европы, безнадежно отставшую от динамичного и предприимчивого Севера. Но были и причины внутренние, главная из которых заключалась в том, что магистральное развитие философии пошло в XVII в. по другому руслу, проложенному экспериментально-математическим естествознанием и связанной с ним научной рациональностью. Лишь в первые десятилетия XX в. возрождается интерес исследователей к этой забытой эпохе в истории европейской философии, и понадобилось еще почти столетие, чтобы осознать, что это необходимо прежде всего нам самим.
Вдовина Галина - Язык неочевидного. Учения о знаках в схоластике XVII в.
М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2009. 648 с.
ISBN 978-5-94242-049-9
Вдовина Галина - Язык неочевидного. Учения о знаках в схоластике XVII в. - Содержание
Введение
ЧАСТЬ I ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ О ЗНАКАХ
Глава первая. Сущность знака и природа означивания
§ 1. Св. Августин о знаках: основания общей семиотики
§ 2. Определение знака
§ 3. Формальная сущность знака
§ 4. Знаковая репрезентация
Глава вторая. Классификации знаков
§ 1. Прежние классификации
§ 2. Базовые членения и таксономическое древо
§ 3. Спорные моменты базовой классификации знаков
Глава третья. Проблемы общей семиотики
§ 1. Институция знаков
§ 2. Причины и следствия с семиотической точки зрения
§ 3. Signum sui ipsius: о возможности самоозначивания
§ 4. Проблемы иконизма
ЧАСТЬ II ГОРИЗОНТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СЕМИОТИКИ
Глава первая. Terminus, vox, signum
§ 1. Определение термина
§ 2. Классификация терминов. Ментальные термины
§ 3. Устные термины
Глава вторая. Естественные и исторические аспекты языка
§ 1. Два вида устных знаков
§ 2. Многоликость естественного означивания
§ 3. Речь человека и voces brutorum
§ 4. Индивидуальное овладение устной речью
§ 5. Происхождение языка
Глава третья. Язык как моральное бытие
§ 1. Природа esse morale
§ 2. Учреждение и отмена ens morale.«Автор языка» и «речевое обязательство»
§ 3. Формальная сущность значений слов как esse morale
Глава четвертая. Семантические и прагматические аспекты языка
§ 1. Проблема первичного значения слов
§ 2. Другие семантические проблемы
§ 3. Письменные знаки
§ 4. Речевой акт как единица коммуникации
ЧАСТЬ III ИСТИНА КАК СЕМИОТИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ
Глава первая. Истина в структуре ментального знака
§ 1. Средневековые истоки и новые подходы
§ 2. Ratio veritatis
§ 3. «Вещь» как термин сообразности в истине
§ 4. Онтологическая природа истины
Глава вторая. Истина интенционального образа
§ 1. Образ в простом схватывании и в суждении
§ 2. Истинный образ химеры
Глава третья. Истина в ментальном языке
§ 1. Вопрос об истине ментального термина. Смиглецкий против теории виртуальных суждений
§ 2. Двойственная природа ментальных предложений
§ 3. Условия истинности ментальных предложений. Проблема mutatio
Заключение
ПРИЛОЖЕНИЯ
Педро Уртадо де Мендоса (S.J.) Всеобщая философия
Франсиско де Овьедо (S.J.) О знаке
Указатель имен
Библиография
