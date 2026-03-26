Вдовина - Язык неочевидного

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, Philosophy

Существует глубокая взаимосвязь между универсальностью рабочей функции знака в схоластике XVII в. и тем фактом, что само понятие знака становится объектом всестороннего исследования и глубокой теоретической рефлексии. Учения о знаках представляют собой цельную, детально разработанную и отчетливо структурированную область философского дискурса, в рамках которого фактически происходит становление новой философской дисциплины. Это становление не было завершено. Мощный поток, каковым была католическая схоластика еще во второй половине XVII в., постепенно скудел и уходил в песок.

Тому были внешние причины: в первую очередь, угасание могущества державы испанских королей, этого главного оплота схоластической мысли в постсредневековый период, и постепенное превращение Иберийского полуострова в глубокую провинцию Европы, безнадежно отставшую от динамичного и предприимчивого Севера. Но были и причины внутренние, главная из которых заключалась в том, что магистральное развитие философии пошло в XVII в. по другому руслу, проложенному экспериментально-математическим естествознанием и связанной с ним научной рациональностью. Лишь в первые десятилетия XX в. возрождается интерес исследователей к этой забытой эпохе в истории европейской философии, и понадобилось еще почти столетие, чтобы осознать, что это необходимо прежде всего нам самим.

Вдовина Галина - Язык неочевидного. Учения о знаках в схоластике XVII в.

М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2009. 648 с.

ISBN 978-5-94242-049-9

Вдовина Галина - Язык неочевидного. Учения о знаках в схоластике XVII в. - Содержание

Введение

ЧАСТЬ I ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ О ЗНАКАХ

Глава первая. Сущность знака и природа означивания

  • § 1. Св. Августин о знаках: основания общей семиотики

  • § 2. Определение знака

  • § 3. Формальная сущность знака

  • § 4. Знаковая репрезентация

Глава вторая. Классификации знаков

  • § 1. Прежние классификации

  • § 2. Базовые членения и таксономическое древо

  • § 3. Спорные моменты базовой классификации знаков

Глава третья. Проблемы общей семиотики

  • § 1. Институция знаков

  • § 2. Причины и следствия с семиотической точки зрения

  • § 3. Signum sui ipsius: о возможности самоозначивания

  • § 4. Проблемы иконизма

ЧАСТЬ II ГОРИЗОНТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СЕМИОТИКИ

Глава первая. Terminus, vox, signum

  • § 1. Определение термина

  • § 2. Классификация терминов. Ментальные термины

  • § 3. Устные термины

Глава вторая. Естественные и исторические аспекты языка

  • § 1. Два вида устных знаков

  • § 2. Многоликость естественного означивания

  • § 3. Речь человека и voces brutorum

  • § 4. Индивидуальное овладение устной речью

  • § 5. Происхождение языка

Глава третья. Язык как моральное бытие

  • § 1. Природа esse morale

  • § 2. Учреждение и отмена ens morale.«Автор языка» и «речевое обязательство»

  • § 3. Формальная сущность значений слов как esse morale

Глава четвертая. Семантические и прагматические аспекты языка

  • § 1. Проблема первичного значения слов

  • § 2. Другие семантические проблемы

  • § 3. Письменные знаки

  • § 4. Речевой акт как единица коммуникации

ЧАСТЬ III ИСТИНА КАК СЕМИОТИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ

Глава первая. Истина в структуре ментального знака

  • § 1. Средневековые истоки и новые подходы

  • § 2. Ratio veritatis

  • § 3. «Вещь» как термин сообразности в истине

  • § 4. Онтологическая природа истины

Глава вторая. Истина интенционального образа

  • § 1. Образ в простом схватывании и в суждении

  • § 2. Истинный образ химеры

Глава третья. Истина в ментальном языке

  • § 1. Вопрос об истине ментального термина. Смиглецкий против теории виртуальных суждений

  • § 2. Двойственная природа ментальных предложений

  • § 3. Условия истинности ментальных предложений. Проблема mutatio

Заключение

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • Педро Уртадо де Мендоса (S.J.) Всеобщая философия

  • Франсиско де Овьедо (S.J.) О знаке

Указатель имен

Библиография

