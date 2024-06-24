Вас можно простить, если вы сбиты с толку относительно христианской веры. Иногда я тоже в этом путаюсь. Я не могу сосчитать количество раз, когда мне приходилось листать энциклопедию и справочники или прокручивать странички веб-сайтов, чтобы найти краткое описание православия, квакеризма или лютеранства. На самом деле, когда я работал над этой книгой, один из моих коллег, докторов философии, спросил меня насчет того, во что же верят методисты.

Эта книга пытается дать ответ на два вопроса, почему так много различных групп собралось под сенью христианства, и как они отличаются одна от другой? Ответы не так просты, если придерживаться простых терминов. Если бы это было так, вы не нашли бы так много толстых книг, которые пытаются описать, как работают различные факторы. Возможно, мы и не должны слишком этому удивляться. Христианство — главное средство, с помощью которого миллиарды людей находят ответ на самые важные вопросы жизни: Как мы здесь оказались? В чем смысл жизни? Почему так много страданий в мире? Куда мы стремимся? Такие глубокие и мощные вопросы выливаются в очень сложную систему верований и обрядов.

Итак, в ваших руках краткая характеристика христианства, не только его различных частей, но и того, как различные части собираются вместе, чтобы составить единое целое. Имейте в виду, что христианство сложная вера, и краткие характеристики склонны сгладить картину. И еще имейте в виду, что христианство — движущийся объект, который изменяется с каждым прошедшим месяцем и годом. Нет нужды говорить, что краткие характеристики будут удовлетворительны только на картинке, замороженной во времени. Но достаточно ходить вокруг да около. Мы готовы решить крупную задачу и начнем с вопроса, как это все совместить.

Подумайте о том, как работает язык. Языки имеют общий корень и множество ветвей. Корни английского языка лежат в древних временах, в латинском языке и языке германских племен, соприкоснувшихся с Римской империей. Английский язык развился из англосаксонского в среднеанглийский под влиянием французского, но затем преобразовался в шекспировский диалект, знакомый нам по «Гамлету» и «Сну в летнюю ночь». Нынешний английский отличается по форме и содержанию от того английского, на котором говорили и писали в прошлом. Существует множество диалектов и акцентов, и вы обнаружите их, приехав из Лондона в Манчестер и из Нью-Йорка в Мельбурн. Для этого, впрочем, достаточно путешествия из Бостона в Бруклин или из Уиллинга в Сан-Франциско.

Что касается языков, то вы найдете экспертов, которые пишут словари и грамматические пособия, чтобы объяснить, как правильно произносить слова или дать приемлемый набор значений. Вы также обнаружите пуристов, которые сокрушаются о наличии диалектов и акцентов, разрушающих форму языка, которую они считают правильной. Но изо всех сил стараясь, они не могут сдержать изменения в языке, который идет сквозь время и встречается с новой средой.

Подобным образом и христианство имеет общее единство, но диалекты и акценты придают ему разный внешний вид. Истоки христианства в действительности более ясны, чем истоки языка. Иисус Христос основал церковь 2000 лет назад и оставил после себя группу апостолов для распространения веры. Но достаточно скоро христианство перешагнуло через родные стены Галилеи и Иудеи и нашло новое предназначение в Малой Азии, Греции, Северной Африке и Европе. Эти новые места сделали с христианством то же самое, что и новые места с языком. Множество мелочей сделали христианство в Риме отличным от того, что было в Антиохии и Иерусалиме, так же как английский звучит по-разному в Бостоне, Бруклине, Новом Орлеане и Миннеаполисе.

Вебб, Джеффри Б. – Христианство

М.: ACT, Астрель, 2010. — 384 с.: ил.

ISBN 978-5-17-059015-5 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-5-271-30947-2 (ООО «Издательство Астрель»)

Вебб, Джеффри Б. – Христианство – Содержание

Предисловие

Введение

И вот что вы найдете внутри

Дополнения

Благодарности

Торговые марки

Часть 1. Мир христиан

Глава 1. Определение христианства Какая разница? Христианство и мировая политика Христианская нация? Невидимая церковь В поисках сути христианства Это лакмусовая бумага? «Чистое» христианство Что вы должны запомнить

Глава 2. Многообразие христиан Беспорядочная масса сект Ортодоксия и нововведения Христиане-креолы Раса и религия в Америке Религиозное предпринимательство Семья верующих общин Общее содружество Минуя границы Что вы должны запомнить

Глава 3. Корни деноминационализма Ранняя церковь Два христианства? Реформация с первого взгляда Продажа индульгенций Каждый человек имеет свою собственную церковь Три течения протестантизма Легализация сектантства Английская реформация Сюжет усложняется Американские образцы Деноминация: рабочее определение Что вы должны запомнить

Глава 4. США — христианская нация? Что говорит Конституция Благодарение Господу Традиция, традиция Моменты водораздела Великая граница христианства Второе Великое Пробуждение Религия во время Гражданской Войны Религия в новом веке Четвертое великое пробуждение? Плюрализм вчера и сегодня Что вы должны запомнить



Часть 2. Вселенская церковь

Глава 5. Формирование американского католицизма Первые американские христиане: Сент-Огастин Церковь в Новом Свете Французское влияние Гавань в Мэриленде Католики после года Иммиграция и разнообразие Старые иммигранты Новые иммигранты Действительно новые иммигранты Вражда и принятие Католицизм как деноминация Попечители Политическая свобода Пленарные советы .': Приходские советы Что американского в американском католицизме? Что вы должны запомнить

Глава 6. Современные католики Католическая вера Священное Писание и традиция в католицизме Иисус в католицизме После смерти Католики и церковь Таинство и месса Дева Мария и Святые Священники и приходы Новые направления Что вы должны запомнить

Глава 7. Вне мессы Объекты поклонения католиков Католическое образование Тенденции в католическом образовании Высшее католическое образование Религиозные ордена От монахов к священникам Благотворительные и общественные службы Движения мирян Католицизм в издательском деле Католики в политике Что вы должны запомнить

Глава 8. Восточные православные церкви Понимание Троицы Все об иконах Православные обряды Православная церковь в Америке Прибытие в Америку Автокефальная церковь Греческое православное архиепископство в Америке Армянская церковь в Америке Другие православные церкви Что вы должны запомнить



Часть 3. Литургический протестантизм

Глава 9. Основное течение протестантизма Символы веры и исповедания Внешняя сторона богослужения Таинства Литургия Слово Общественное видение Экуменизм Становление основного течения Конгрегациональная церковь Объединенная церковь Христа (ОЦХ) Унитарианство Что вы должны запомнить

Глава 10. Епископалы Англиканская церковь Разделенные верноподданные Протестантская епископальная церковь в США Могут ли протестанты действительно иметь епископов? Книга общей молитвы Символы веры и доктрины Инструкции для причастия Частные духовные практики Англиканское сообщество Ламбетская конференция Англиканское сообщество и человеческая сексуальность Что вы должны запомнить

Глава 11. Лютеране Только верой, только милостью, только Писанием Священство всех верующих Лютеранское богослужение Этнический размах Германское лютеранство Скандинавское лютеранство Евангелическая лютеранская церковь в Америке Лютеранская Церковь — Миссурийский Синод Что вы должны запомнить

Глава 12. Реформатские деноминации Суверенитет Бога Человеческая порочность Божья милость Л Божественное провидение Предопределение Реформатская традиция Церковное управление: пресвитерианство Реформатская церковь в Америке Христианская реформатская церковь Пресвитерианская церковь (США) Пресвитерианская церковь в Америке Другие реформатские деноминации Что вы должны запомнить



Часть 4. Пиетистские церкви

Глава 13. Меннониты, амиши, братья во Христе Анабаптистский путь Собранная церковь Ранний баптизм против зрелого Самоотречение Церковь и государство Традиция миролюбия Меннониты Понимание амишей Церкви Братьев во Христе Что вы должны запомнить

Глава 14. Баптисты Кальвинистское начало Принцип добровольности Дважды рожденные христиане Некоторые нечеткие линии Частные и общие баптисты Миссионерские и примитивные баптисты Крупные баптистские деноминации Национальная баптистская конвенция Американские баптистские церкви в США Генеральная ассоциация частных баптистских церквей Южная баптистская конвенция Что вы должны запомнить

Глава 15. Методисты Точки отсчета Стиль методизма Вера, которая работает Христианское совершенство Ривайвелизм Объединенная методистская церковь Африканская методистская епископская церковь Церковь Объединенных Братьев во Христе Что вы должны запомнить

Глава 16. Квакеры Внутренний свет Кто такой Иисус? Быть убежденным Общество друзей Система собраний Новые веяния: женское духовенство Простой стиль Социальная этика квакеров Друзья и враги Множество квакерских движений Что вы должны запомнить



Часть 5. Доморощенные деноминации

Глава 17. Церкви святости и Церкви пятидесятников Крещение Святым Духом Уэслианская церковь Возрождение на Азуза-стрит Дары Духа Говорение на иных языках Исцеление Пророчество Церкви Бога Ассамблеи Бога Другие деноминации пятидесятников Что вы должны запомнить

Глава 18. Мормоны Маленькая предыстория Джозеф Смит-младший Книга Мормона Стремясь на запад Церковь Иисуса Христа Святых последних дней Вечное продвижение Религиозные практики Другие мормоны Что вы должны запомнить

Глава 19. Милленаристские церкви Конец близок: христианский апокалиптицизм Апокалипсические сценарии Постмиллениальный сценарий Премиллениальный сценарий Амиллениальный сценарий Организуя апокалипсис Адвентисты седьмого дня Свидетели Иеговы Поп-эндизм: Хал Линдсей, Тим Ла Хей Что вы должны запомнить

Глава 20. Христианские сайентисты Мэри Бейкер Эдди Разум и тело Вера и исцеление Альтернативная медицина Пересматривая христианство Отношение к Иисусу Грех и спасение Стиль богослужения Выйдя из Бостона Что вы должны запомнить



Часть 6. Христианство вне границ

Глава 21. Фундаментализм Дарвин в Америке Фундамент фундаментализма Библейская безошибочность Основная доктрина: «Принципы» Диспенсационализм Сепаратистские тенденции Что нового в фундаментализме? Что вы должны запомнить

Глава 22. Евангелизм Проблемы определения Сто один евангелизм Строительство сети Уходя от деноминаций Приверженность Христу Распространяя Слово Христианские средства массовой информации Политическая мобилизация Что вы должны запомнить

Глава 23. Движение харизматов Сладостный-сладостный Дух Харизматы внутри деноминаций Католические харизматы Империи харизматов Истории с передовой Капелла Распятия Христианское содружество «Виноградник» Что вы должны запомнить



Приложение А

Словарь

Приложение Б. Список рекомендованной литературы ;

Общие

Католицизм

Православие

Епископальная церковь

Унитаризм

Лютеранство

Реформатские деноминации

Меннониты, амиши, Братья во Христе

Баптисты

Методисты

Квакеры

Церкви святости и пятидесятников

Мормоны

Милленаристские церкви

Христианская наука

Фундаментализм

Евангелизм

Движение харизматов

Приложение В

Интернет-сайты христианских деноминаций

Католики

Православные

Епископалы

Лютеране

Реформатские деноминации

Меннониты, амиши, Братья во Христе

Баптисты

Методисты

Квакеры

Свято-пятидесятнические церкви

Мормоны

Милленаристские церкви

Христианская наука