Вебер - Протестантская этика и дух капитализма

Современный человек, дитя европейской культуры, неизбежно и с полным основанием рассматривает универсально-исторические проблемы с вполне определенной точки зрения. Его интересует прежде всего следующий вопрос: какое сцепление обстоятельств привело к тому, что именно на Западе, и только здесь, возникли такие явления культуры, которые, как мы, по крайней мере, склонны предполагать, развивались в направлении, получившем универсальное значение. Только на Западе существует “наука” на той стадии развития, “значимость” которой мы признаем в настоящее время.

Эмпирические знания, размышления о проблемах жизни и мироздания, философская, а также глубокая теологическая мудрость жизни, познание и наблюдения поразительной тонкости — все это существовало и в других странах, прежде всего в Индии, Китае, Вавилоне и Египте (хотя полное развитие систематической теологии связано с христианством, находившимся под влиянием эллинизма, подступы к ней обнаруживаются в исламе и в ряде индийских сект). Однако ни вавилонская, ни какая-либо иная культура не знали математического обоснования астрономии, его дали лишь эллины (что делает, в частности, развитие вавилонской астрономии еще более поразительным). В индийской геометрии отсутствовало рациональное “доказательство” — оно также является продуктом эллинского духа, как, впрочем, и механика, и физика. Естественные науки в Индии, чрезвычайно развитые с точки зрения эмпирического знания, не знают ни рационального эксперимента (начатки его относятся к античности, а полное развитие — к эпохе Возрождения), ни современных лабораторий, поэтому в высокоразвитой по своим эмпирическим наблюдениям и техническим методам медицине Индии отсутствует биологическая и, прежде всего, биохимическая основа. Ни одна культура, кроме западной, не знает рациональной химии. Высокоразвитая китайская историография не знает прагматизма, укоренившегося на Западе со времен Фукидида. У Макиавелли есть предшественники в Индии.

Вебер Макс - Протестантская этика и дух капитализма

2-е изд., доп. и испр.

М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. — 656 с.

(Серия «Книга света»).

ISBN 5-8243-0421-1

Вебер Макс - Протестантская этика и дух капитализма - Содержание

О некоторых категориях «понимающей» социологии

I. Смысл «понимающей» социологии

II. Отношение к «психологии»

III. Отношение к догматике права

IV. Общностно ориентированное действие (Gemeinschaftshandeln)

V. Объединение в общества (Vergesellschaftung) и общественно ориентированное действие (Gesellschaftshandeln)

VI. «Согласие»

VII. «Институт» и «союз»

Примечания

Смысл «свободы от оценки» в социологической и экономической науке

Примечания

Основные социологические понятия

Предварительные замечания

I. Понятие социологии и «смысла» социального действия

1. Методологические основы

2. Понятие социального действия

II. Мотивы социального действия

III. Социальное отношение

IV. Типы социального поведения. Нравы. Обычаи

V. Понятие легитимного порядка

VI. Типы легитимного порядка: условность и право

Примечания

Часть третья

Политика как призвание и профессия. Перевод А. Ф. Филиппова

Наука как призвание и профессия. Перевод П.П. Гайденко

Примечания переводчика

Комментарии. Составитель А. Ф. Филиппов

Библиография

П.П. Гайденко. Социология Макса Вебера

Ю.Н. Давыдов. «Картины мира» и типы рациональности (Новые подходы к изучению социологического наследия Макса Вебера)

1. Социология как наука о действительности

2. Реконструкция парадигмы веберовского социологического учения

3. Социология рациональности: «картина мира» и парадоксы рационализации

Указатель имен. Составитель Е.Н. Балашова