В эту книгу русских переводов православного богослужения вошли переводы Вечерни и Утрени.

Серьёзной особенностью самих чинопоследований является то, что все молитвы Вечерни и Утрени, большая часть которых первоначально являлась молитвами антифонов песненного последования этих служб, расположены на вполне традиционных и наиболее подходящих для них по существу местах, что помогает заново выявить их первоначальный духовно-функциональный смысл.

Вечерня и Утреня на русском языке

Пер. свящ. Георгия Кочеткова, Б. А. Каячева, Н. В. Эппле; Сост. и предисл. свящ. Георгия Кочеткова.

М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2019. — 96 с.

ISBN 978-5-89100-228-9

Вечерня и Утреня на русском языке - Содержание

Предисловие

Условные обозначения

ПОСЛЕДОВАНИЕ ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНИ

ПОСЛЕДОВАНИЕ УТРЕНИ

Вечерня и Утреня на русском языке - Последование Великой вечерни

(1) Приуготовление

Пресвитер и дьякон совершают каждение алтаря.

После открытия врат с солеи лицом к народу:

Д Восстаньте!

Н Благослови!

П Благословен Бог наш [во все дни:] ныне и всегда и во веки веков!

Н Аминь.

С находящимися в алтаре служителями:

П Придите, поклонимся Царю нашему Богу!

Придите, поклонимся и припадём ко Христу — Царю нашему Богу!

Придите, поклонимся и припадём к Самому Христу — Царю и Богу нашему!

Придите, поклонимся и припадём к Нему!

Пресвитер и дьякон завершают каждение храма.

ПСАЛОМ 103, ПРЕДНАЧИНАТЕЛЬНЫЙ

Н Благослови Господа, душа моя!

[Благословен Ты, Господи!]

Господи, Боже мой, Ты весьма велик,

[Благословен Ты, Господи!]

славою и блистанием облечён.

[Ты облачаешься, словно в ризу, во свет,

Ты раскидываешь, словно шатёр, небеса;

Ты над водами возвышаешь чертоги Твои,

делаешь облак колесницею Твоей,

шествуешь по ветровым крылам,

ветры вестниками Твоими творишь,

слугами Твоими — пламена огня.

На устоях землю Ты утвердил,

не поколеблется она в век и век;

как ризою, бездну Ты облачил.]

Воды стояли на горах —

[Дивны дела Твои, Господи!]

[от укора Твоего побежали они,

убоялись гласа грома Твоего,

спустились с гор, стекли в дол,

на место, что назначил им Ты.

Положил Ты им предел, которого им не прейти,

сызнова не разлиться им по земле.

В долах дал Ты место родникам,]

меж горами струи текут,

[поят всех зверей полевых,

онагры утоляют жажду свою;

подле струй обитают птицы небес,

голос подают промежду ветвей.

Напояешь Ты горы с высот Твоих,

от плодов дел Твоих насыщается земля.