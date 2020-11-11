Вечерня и Утреня на русском языке
В эту книгу русских переводов православного богослужения вошли переводы Вечерни и Утрени.
Серьёзной особенностью самих чинопоследований является то, что все молитвы Вечерни и Утрени, большая часть которых первоначально являлась молитвами антифонов песненного последования этих служб, расположены на вполне традиционных и наиболее подходящих для них по существу местах, что помогает заново выявить их первоначальный духовно-функциональный смысл.
Вечерня и Утреня на русском языке
Пер. свящ. Георгия Кочеткова, Б. А. Каячева, Н. В. Эппле; Сост. и предисл. свящ. Георгия Кочеткова.
М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2019. — 96 с.
ISBN 978-5-89100-228-9
Вечерня и Утреня на русском языке - Содержание
Предисловие
Условные обозначения
ПОСЛЕДОВАНИЕ ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНИ
ПОСЛЕДОВАНИЕ УТРЕНИ
Вечерня и Утреня на русском языке - Последование Великой вечерни
(1) Приуготовление
Пресвитер и дьякон совершают каждение алтаря.
После открытия врат с солеи лицом к народу:
Д Восстаньте!
Н Благослови!
П Благословен Бог наш [во все дни:] ныне и всегда и во веки веков!
Н Аминь.
С находящимися в алтаре служителями:
П Придите, поклонимся Царю нашему Богу!
Придите, поклонимся и припадём ко Христу — Царю нашему Богу!
Придите, поклонимся и припадём к Самому Христу — Царю и Богу нашему!
Придите, поклонимся и припадём к Нему!
Пресвитер и дьякон завершают каждение храма.
ПСАЛОМ 103, ПРЕДНАЧИНАТЕЛЬНЫЙ
Н Благослови Господа, душа моя!
[Благословен Ты, Господи!]
Господи, Боже мой, Ты весьма велик,
[Благословен Ты, Господи!]
славою и блистанием облечён.
[Ты облачаешься, словно в ризу, во свет,
Ты раскидываешь, словно шатёр, небеса;
Ты над водами возвышаешь чертоги Твои,
делаешь облак колесницею Твоей,
шествуешь по ветровым крылам,
ветры вестниками Твоими творишь,
слугами Твоими — пламена огня.
На устоях землю Ты утвердил,
не поколеблется она в век и век;
как ризою, бездну Ты облачил.]
Воды стояли на горах —
[Дивны дела Твои, Господи!]
[от укора Твоего побежали они,
убоялись гласа грома Твоего,
спустились с гор, стекли в дол,
на место, что назначил им Ты.
Положил Ты им предел, которого им не прейти,
сызнова не разлиться им по земле.
В долах дал Ты место родникам,]
меж горами струи текут,
[поят всех зверей полевых,
онагры утоляют жажду свою;
подле струй обитают птицы небес,
голос подают промежду ветвей.
Напояешь Ты горы с высот Твоих,
от плодов дел Твоих насыщается земля.
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