Ведяев — Церковный суд над архиереями Русской Православной Церкви
В ходе написания раздела о современных церковных судах над архиереями для монографии «"К покаянию и исправлению": суды над архиереями в истории и современности Русской Церкви» было собрано значительное количество церковно-нормативного материала. Первоначально предполагалось включить его в монографию в качестве еще одного приложения, однако оказалось, что его объем слишком большой для этого. Поэтому появилась идея издать собранный материал в виде отдельной хрестоматии, которая стала бы органическим продолжением монографии. Причем впоследствии материал был дополнен в связи с новым случаем осуждения архиерея (еп. Игнатия (Пунина)) в Русской Православной Церкви.
Настоящий сборник состоит из нескольких разделов: 1. Каноны, упомянутые в разделе монографии, 2. Уставные и процессуальные документы Русской Православной Церкви, 3. Документы по делам об уклонении в раскол, 4. Документы по делам о нравственных проступках, 5. Документы о лжесуде — дело владыки Ионафана (Елецких).
Каноны сгруппированы в том порядке, в котором они идут в Книге правил (правила апостольские, Вселенских Соборов, Поместных Соборов, святых отцов). В остальных разделах документы идут по хронологии принятия. Глава 5-я, а также каждый из подразделов 3-го и 4-го разделов посвящены делу конкретного архиерея. В сборнике приводятся документы по всем четырнадцати архиереям, дела которых рассмотрены в монографии в разделе про новейший период, а также материалы по суду над еп. Игнатием (Пуниным). Таким образом, в хрестоматию вошли документы по пятнадцати делам.
Логика размещения материала в сборнике практически полностью повторяет структуру соответствующей части монографии. В отличие от нее, группа дел о раскольниках здесь не разбита на подгруппы. Это сделано с целью упрощения структуры хрестоматии, поскольку в ней ставилась цель не проанализировать церковно-судебные дела, но проиллюстрировать их документально. Как в 3-м, так и в 4-м разделах дела архиереев идут по хронологии осуждения, что соответствует их последовательности в монографии (таким образом, дело еп. Игнатия (Пунина) размещено последним в 4-м разделе).
С сожалением приходится констатировать, что вплоть до настоящего времени были опубликованы далеко не все документы по церковным судам над архиереями новейшего периода. Например, доступны не все документы, связанные с судами над владыками Гавриилом (Стеблюченко), Петром (Пэдурару), Андреем (Гораком) и Ионафаном (Елецких). В монографии недостающие сведения пришлось восполнять из косвенных источников.
Большинство документов в настоящем сборнике приведены целиком, за исключением тех, которые лишь в какой-то части посвящены церковно-судебным вопросам или делам, — в этом случае делаются выдержки из тех мест, которые имеют отношение к тематике хрестоматии. Это, в частности, относится к уставным документам, отдельным соборным определениям и ряду других актов. Многие из них еще и являются достаточно объемными, поэтому их публикация без сокращений значительно увеличила бы объем сборника.
Даже несмотря на наличие в Интернете части помещенных в хрестоматии материалов, она представляется очень удобной, поскольку отпадает необходимость искать документы по разным источникам (что особенно актуально для документов, опубликованных лишь в печатном виде).
А. В. Ведяев — Церковный суд над архиереями Русской Православной Церкви в новейший период (конец ХХ – начало XXI веков): хрестоматия
Санкт-Петербург: Издательство СПбДА, 2025. — 236 с.
ISBN 978-5-6053662-6-3
А. В. Ведяев — Церковный суд над архиереями Русской Православной Церкви в новейший период (конец ХХ – начало XXI веков): хрестоматия — Содержание
- Предисловие
-
1. Каноны
- 1.1. Правила святых апостол
-
1.2. Правила Вселенских Соборов
- 1.2.1. I Вселенского Собора
- 1.2.2. II Вселенского Собора
- 1.2.3. III Вселенского Собора
- 1.2.4. IV Вселенского Собора
- 1.2.5. Пято-Шестого (Трулльского) Собора
-
1.3. Правила Поместных Соборов
- 1.3.1. Антиохийского Собора
- 1.3.2. Сардикийского Собора
- 1.3.3. Карфагенского Собора
- 1.3.4. Двукратного Собора
-
1.4. Правила святых отцов
- 1.4.1. Василия Великого
-
2. Уставные и процессуальные документы Русской Православной Церкви
- 2.1. Уставные документы
- 2.2. Документы о церковном суде
- 2.3. Документы об Украинской Православной Церкви
-
3. Дела об уклонении в раскол
- 3.1. Епископ Иоанн (Боднарчук)
- 3.2. Епископ Иаков (Панчук) и епископ Андрей (Горак)
- 3.3. Епископ Пётр (Пэдурару)
- 3.4. Прочие случаи
- 3.5. Епископ Диомид (Дзюбан)
- 3.6. Митрополит Симеон (Шостацкий)
-
3.7. Митрополит Александр (Драбинко)
- 3.7.1. Определение Архиерейского Собора УПЦ от 13 ноября 2018 г.
- 3.7.2. Определение Синода УПЦ от 7 декабря 2018 г.
- 3.7.3. Определение Синода УПЦ от 17 декабря 2018 г. (журнал № 69)
- 3.7.4. Определение Синода УПЦ от 17 декабря 2018 г. (журнал № 70)
-
4. Дела о совершении нравственных проступков
-
4.1. Епископ Гавриил (Стеблюченко)
- 4.1.1. Определение от 29–31 января 1991 г.
- 4.1.2. Определение от 25 марта 1991 г.
- 4.1.3. Определение от 18 июля 1991 г.
-
4.2. Епископ Флавиан (Митрофанов)
- 4.2.1. Определение от 25 августа 2020 г.
- 4.2.2. Определение от 8 декабря 2020 г.
- 4.2.3. Судебное определение от 29 декабря 2020 г.
-
4.3. Епископ Игнатий (Тарасов)
- 4.3.1. Определение от 25 августа 2020 г.
- 4.3.2. Решение Высшего общецерковного суда от 2 марта 2021 г.
-
4.4. Епископ Игнатий (Бузин)
- 4.4.1. Определение от 25 августа 2020 г.
- 4.4.2. Решение от 3 марта 2021 г.
-
4.5. Епископ Игнатий (Пунин)
- 4.5.1. Определение от 12 марта 2024 г.
- 4.5.2. Решение от 19 июля 2024 г.
- 4.5.3. Определение от 25 июля 2024 г.
- 4.1. Епископ Гавриил (Стеблюченко)
-
5. Дело епископа Ионафана (Елецких) — лжесуд
- 5.1. Решение Поместного Собора УПЦ 1–3 ноября 1991 г.
- 5.2. Определение Священного Синода РПЦ от 12 августа 1992 г.
-
Источники и литература
- Источники
- Документы Соборов Русской Православной Церкви
- Документы Священного Синода
- Документы Высшего общецерковного суда
- Документы Украинской Православной Церкви
- Литература
Большое спасибо!