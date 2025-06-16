В ходе написания раздела о современных церковных судах над архиереями для монографии «"К покаянию и исправлению": суды над архиереями в истории и современности Русской Церкви» было собрано значительное количество церковно-нормативного материала. Первоначально предполагалось включить его в монографию в качестве еще одного приложения, однако оказалось, что его объем слишком большой для этого. Поэтому появилась идея издать собранный материал в виде отдельной хрестоматии, которая стала бы органическим продолжением монографии. Причем впоследствии материал был дополнен в связи с новым случаем осуждения архиерея (еп. Игнатия (Пунина)) в Русской Православной Церкви.

Настоящий сборник состоит из нескольких разделов: 1. Каноны, упомянутые в разделе монографии, 2. Уставные и процессуальные документы Русской Православной Церкви, 3. Документы по делам об уклонении в раскол, 4. Документы по делам о нравственных проступках, 5. Документы о лжесуде — дело владыки Ионафана (Елецких).

Каноны сгруппированы в том порядке, в котором они идут в Книге правил (правила апостольские, Вселенских Соборов, Поместных Соборов, святых отцов). В остальных разделах документы идут по хронологии принятия. Глава 5-я, а также каждый из подразделов 3-го и 4-го разделов посвящены делу конкретного архиерея. В сборнике приводятся документы по всем четырнадцати архиереям, дела которых рассмотрены в монографии в разделе про новейший период, а также материалы по суду над еп. Игнатием (Пуниным). Таким образом, в хрестоматию вошли документы по пятнадцати делам.

Логика размещения материала в сборнике практически полностью повторяет структуру соответствующей части монографии. В отличие от нее, группа дел о раскольниках здесь не разбита на подгруппы. Это сделано с целью упрощения структуры хрестоматии, поскольку в ней ставилась цель не проанализировать церковно-судебные дела, но проиллюстрировать их документально. Как в 3-м, так и в 4-м разделах дела архиереев идут по хронологии осуждения, что соответствует их последовательности в монографии (таким образом, дело еп. Игнатия (Пунина) размещено последним в 4-м разделе).

С сожалением приходится констатировать, что вплоть до настоящего времени были опубликованы далеко не все документы по церковным судам над архиереями новейшего периода. Например, доступны не все документы, связанные с судами над владыками Гавриилом (Стеблюченко), Петром (Пэдурару), Андреем (Гораком) и Ионафаном (Елецких). В монографии недостающие сведения пришлось восполнять из косвенных источников.

Большинство документов в настоящем сборнике приведены целиком, за исключением тех, которые лишь в какой-то части посвящены церковно-судебным вопросам или делам, — в этом случае делаются выдержки из тех мест, которые имеют отношение к тематике хрестоматии. Это, в частности, относится к уставным документам, отдельным соборным определениям и ряду других актов. Многие из них еще и являются достаточно объемными, поэтому их публикация без сокращений значительно увеличила бы объем сборника.

Даже несмотря на наличие в Интернете части помещенных в хрестоматии материалов, она представляется очень удобной, поскольку отпадает необходимость искать документы по разным источникам (что особенно актуально для документов, опубликованных лишь в печатном виде).

А. В. Ведяев — Церковный суд над архиереями Русской Православной Церкви в новейший период (конец ХХ – начало XXI веков): хрестоматия

Санкт-Петербург: Издательство СПбДА, 2025. — 236 с.

ISBN 978-5-6053662-6-3

А. В. Ведяев — Церковный суд над архиереями Русской Православной Церкви в новейший период (конец ХХ – начало XXI веков): хрестоматия — Содержание