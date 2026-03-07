Вегас - Основы христианской этики

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Ethics

Настоящий текст, составленный изначально на русском языке как учебное пособие по дисциплине «Основное нравственное богословие» Католической Высшей Духовной Семинарии «Мария — Царица Апостолов» С.-Петербурга, является сжатым синтезом основных понятий христианской нравственности.

Следовательно, перспектива трактовки всех тем явно католическая, как это видно из богословских и учительских источников, использованных в тексте. Несмотря на это, его содержание может быть полезным не nолько для тех, кто интересуется католической теологией, но и для всех изучающих православное богословие, философию, историю религии, а также для тех, кто интересуется проблемами этики.

Хосе Мария Вегас - Основы христианской этики

  • СПб.: Изд-во С.-Петерб. унта; Изд-во Рус. христ. гуманит. акад., 2007. —171 с.

  • ISBN 978-5-288-04352-9 (Изд-во СПбГУ);

  • ISBN 978-5-88812-234-1 (Изд-во Рус. христ. гуманит. акад.)

Хосе Мария Вегас - Основы христианской этики - Содержание

  • ВВЕДЕНИЕ: НРАВСТВЕННОСТЬ, ХРИСТИАНСКАЯ ЭТИКА И НРАВСТВЕННОЕ БОГОСЛОВИЕ

  • ГЛАВА 1. СВЕТСКАЯ ЭТИКА И ХРИСТИАНСКАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ

  • ГЛАВА 2.БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЭТИКИ

  • ГЛАВА 3. ИСТОРИЯ НРАВСТВЕННОГО БОГОСЛОВИЯ

  • ГЛАВА 4. НОРМЫ И ЦЕННОСТИ ХРИСТИАНСКОЙ ЭТИКИ

  • ГЛАВА 5. СВОБОДА ДЕТЕЙ БОЖИИХ И СОВЕСТЬ

  • ГЛАВА 6. ГРЕХ И ПРИМИРЕНИЕ

  • ГЛАВА 7. НРАВСТВЕННАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

Views 56
Rating 5.0 / 5
Added 07.03.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

