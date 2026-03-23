Величко - Библейская философия права и власти

Государство и Церковь: каким должен быть характер их отношений, должны ли они быть соработниками в деле развития человека или антагонистами? Сколько копий в теоретических дебатах было сломано вокруг этого и других похожих вопросов! Однако при всем многообразии предлагаемых вариантов не побоимся сказать, что, как правило, все различения теоретических построений обуславливаются всего лишь одним обстоятельством — личным пониманием автора того, что такое государство и что — Церковь. Сегодня очень часто государство отождествляют с аппаратом управления, впрочем, как и Церковь — исключительно со священноначалием.

На самом деле и Церковь — не только епископат, а вся полнота верующих во Христе. И государство — это общество, объединенное единой властью и живущее под одним законом, а не только чиновничество. И разделить Церковь и государство, если ее члены являются одновременно с этим гражданами данного политического союза, а власть воцерковлена, решительно невозможно. Раньше, когда общество жило по законам Христа, это считалось само собой разумеющимся. Неслучайно святитель Григорий Палама (память 27 ноября) изображал гражданскую войнув Византии в XIV в. не как политическое событие, но как катастрофу Церкви.

Алексей Величко, протоиерей Тимофей Фетисов - Библейская философия права и власти

М.: Вече, 2016. 192 с.

ISBN 978-5-4444-4757-4

ВВЕДЕНИЕ

ДУХОВНАЯ ОСНОВА «СИМФОНИИ ВЛАСТЕЙ»

БОЖЕСТВЕННОЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА (Философский этюд о политической власти)

ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА И ВЛАСТИ В БОГОСЛОВИИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

ЦАРЬ И ВЕТХОЗАВЕТНАЯ ЦЕРКОВЬ

СВЯТОЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР И БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

БИБЛЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

САКРАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРАВА

КЕНОТИЧЕСКОЕ ПРАВО В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА

БИБЛИОГРАФИЯ