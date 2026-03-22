Величко - Исихазм в праве и политике

Category ESXATOS BOOKS, Ecclesiology Faith Experience, History, Cultural Studies Art, Sociology Political Science

Милостив Господь... Лишь в зрелом возрасте мне довелось пройти через то, что надлежит испытать на себе любому христианину, надеющемуся на спасение, — скорби. И проверить на себе истину слов преподобного Иоанна Лествичника (память 30 марта): «Господь по особому Промыслу Своему облегчил брани для новоначальных, чтобы они при самом начале не возвратились бы тотчас в мip». Преподобный видел в этом первый знак любви Господней к нам и знак нашего христианского призвания.

Рано или поздно они приходят, но скорби — жизненно необходимый опыт, позволяющий увидеть себя самого изнутри духом и констатировать по B.C. Высоцкому: «Ничего там хорошего нет»... Зато через внутреннее отрезвление заронить надежду, что через скорби «в море слез твоих множества демонов потопивый» (Акафист Святителю Алексию, митрополиту Московскому. Икос 2).

Скорби пускаются не сами по себе, они всегда имеют надежного проводника к Богу — молитву, а среди молитв самая чистая — исихия, «молитва безмолвия», Иисусова молитва: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного». Исихазм, конечно, не только молитва, это образ жизни каждого христианина, и сказанное не является преувеличением: как вера без дел мертва, так и молитва, не выходящая из узкой сферы личного благочестия, ничтожна.

Алексей Михайлович Величко - Исихазм в праве и политике

М.: Вече, 2019. — 256 с.

ISBN 978-5-4484-1575-3

Алексей Михайлович Величко - Исихазм в праве и политике - Содержание

ИСИХАЗМ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (вместо вступления)

Часть I ИСИХАЗМ

  • Война и мир в духовной жизни человека (о нашей «свободе»)

  • Молитва в жизни современного человека

  • Человеческие скорби и Божественное утешение

  • Свобода и грех

  • О любви

Часть II. ВЛАСТЬ, ПРАВО, ПОЛИТИКА

  • Исихазм как политическое явление

  • Власть в Церкви и государстве

  • Свобода Церкви и в Церкви

  • Прецедент или традиция?

  • Наказание в каноническом праве

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Added 22.03.2026
