Николай Константинович Величко – Узок путь - ведущий в жизнь – 1961-2011

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Величко – Узок путь - ведущий в жизнь

Николай Константинович Величко – Узок путь - ведущий в жизнь
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, **Persecution Secret Services
Прошло 50 лет со времени тех событий, которые привели к возникновению в г. Киеве новой, на тот момент незарегистрированной, или, как тогда говорили, «лесной» церкви евангельских христиан-баптистов. На Западе ее называли «подпольной» церковью. В последнее время она носит название «Киевская независимая церковь евангельских христиан-баптистов «Храм Спасения». Слово «независимая» в наименовании нашей церкви подчеркивает ее принципиальную приверженность известному баптистскому принципу автономии или независимости каждой отдельной поместной церкви. Этот принцип является отличительным признаком баптистского движения как такового с самого начала его зарождения. Принцип автономии поместных церквей действовал и в Апостольский период времени.
Необходимо подчеркнуть, что наша церковь родилась в контексте широко известного духовного движения и связанного с ним разделения, возникшего в многострадальном евангельско-баптистском Братстве бывшего Советского Союза в начале 60-х годов прошлого века. Это движение в 1961 г. возглавила Инициативная группа братьев-служителей, которая позже была преобразована в Оргкомитет по созыву Чрезвычайного съезда евангельских христиан-баптистов в СССР, а в 1965 г. Оргкомитет был преобразован в Совет церквей ЕХБ (далее — СЦ). В процессе указанного движения на территории СССР образовался новый евангельско-баптистский союз (или, как иногда говорят, «отделенное» Братство). Наша церковь и родилась как часть этого движения и как часть этого Братства. В настоящее время Братство СЦ носит наименование «Международный союз церквей ЕХБ», а наша церковь с 1993 г. входит в Братство независимых церквей и миссий евангельских христиан-баптистов Украины (БНЦ ЕХБ), истоки которого также восходят к движению СЦ, о чем далее будет дана более подробная информация.

Николай Константинович Величко – Узок путь - ведущий в жизнь – 1961-2011

Краткая история Киевской независимой церкви евангельских христиан-баптистов «Храм Спасения» 1961-2011
Киев, 2011. – 364 с.
ISBN 978-8359-13-2

Николай Константинович Величко – Узок путь - ведущий в жизнь - Содержание

  • От автора
  • Предисловие
  • 1. Исторический экскурс
  • 2. Положение Церкви ЕХБ в СССР в начале 60-х годов
  • 3. Две духовные позиции в Братстве ЕХБ
  • 4. Причины разделения начала 60-х годов
  • 5. Предыстория рождения Киевской «лесной» церкви ЕХБ
  • 6. Начало «лесной» церкви
  • 7. Кратко о «лесном» периоде истории церкви (1962 — 1974)
  • 8. Учреждение членства. Церковный Завет
  • 9. Первые служители «лесной» церкви
  • 10. Дальнейшее развитие служения церкви
  • И. Памятные события «лесного» периода церкви
  • 12. Узники Киевской «лесной» церкви
  • 13. Регистрация церкви
  • 14. Строительство первого Дома молитвы
  • 15. Добавление новых служителей
  • 16. Присоединение к церкви «малой» группы
  • 17. Прекращение связей церкви с Советом церквей
  • 18. Памятные события в период 1975 — 1987 гг.
  • 19. Празднование 1000-летая крещения Киевской Руси
  • 20. Памятные события в период 1988—2000 гг.
  • 21. Пожар 18 мая 2000 г. Строительство «скинии»
  • 22. Строительство второго Дома молитвы «Храм Спасения»
  • 23. Посвящение нового Дома молитвы
  • 24. Крещения церкви за 50 лет ее истории
  • 25. Рукоположения в церкви за 50 лет ее истории
  • 26. Музыкально-хоровое служение церкви (1962 — 2011)
  • 27. Разные виды служения
  • 28. Образование новых церквей
  • 29. Сотрудничество с зарубежными христианами
  • 30. Задачи и проблемы церкви в настоящее время
  • 31. Узкий путь церкви (заключение)
  • 32. Список использованных источников
  • 33. Список сокращений
Views 535
Rating 5.0 / 5
Added 13.12.2022
Author brat Vadim
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