Прошло 50 лет со времени тех событий, которые привели к возникновению в г. Киеве новой, на тот момент незарегистрированной, или, как тогда говорили, «лесной» церкви евангельских христиан-баптистов. На Западе ее называли «подпольной» церковью. В последнее время она носит название «Киевская независимая церковь евангельских христиан-баптистов «Храм Спасения». Слово «независимая» в наименовании нашей церкви подчеркивает ее принципиальную приверженность известному баптистскому принципу автономии или независимости каждой отдельной поместной церкви. Этот принцип является отличительным признаком баптистского движения как такового с самого начала его зарождения. Принцип автономии поместных церквей действовал и в Апостольский период времени.

Необходимо подчеркнуть, что наша церковь родилась в контексте широко известного духовного движения и связанного с ним разделения, возникшего в многострадальном евангельско-баптистском Братстве бывшего Советского Союза в начале 60-х годов прошлого века. Это движение в 1961 г. возглавила Инициативная группа братьев-служителей, которая позже была преобразована в Оргкомитет по созыву Чрезвычайного съезда евангельских христиан-баптистов в СССР, а в 1965 г. Оргкомитет был преобразован в Совет церквей ЕХБ (далее — СЦ). В процессе указанного движения на территории СССР образовался новый евангельско-баптистский союз (или, как иногда говорят, «отделенное» Братство). Наша церковь и родилась как часть этого движения и как часть этого Братства. В настоящее время Братство СЦ носит наименование «Международный союз церквей ЕХБ», а наша церковь с 1993 г. входит в Братство независимых церквей и миссий евангельских христиан-баптистов Украины (БНЦ ЕХБ), истоки которого также восходят к движению СЦ, о чем далее будет дана более подробная информация.

Николай Константинович Величко – Узок путь - ведущий в жизнь – 1961-2011

Краткая история Киевской независимой церкви евангельских христиан-баптистов «Храм Спасения» 1961-2011

Киев, 2011. – 364 с.

ISBN 978-8359-13-2

Николай Константинович Величко – Узок путь - ведущий в жизнь - Содержание