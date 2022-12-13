Величко – Узок путь - ведущий в жизнь
Прошло 50 лет со времени тех событий, которые привели к возникновению в г. Киеве новой, на тот момент незарегистрированной, или, как тогда говорили, «лесной» церкви евангельских христиан-баптистов. На Западе ее называли «подпольной» церковью. В последнее время она носит название «Киевская независимая церковь евангельских христиан-баптистов «Храм Спасения». Слово «независимая» в наименовании нашей церкви подчеркивает ее принципиальную приверженность известному баптистскому принципу автономии или независимости каждой отдельной поместной церкви. Этот принцип является отличительным признаком баптистского движения как такового с самого начала его зарождения. Принцип автономии поместных церквей действовал и в Апостольский период времени.
Необходимо подчеркнуть, что наша церковь родилась в контексте широко известного духовного движения и связанного с ним разделения, возникшего в многострадальном евангельско-баптистском Братстве бывшего Советского Союза в начале 60-х годов прошлого века. Это движение в 1961 г. возглавила Инициативная группа братьев-служителей, которая позже была преобразована в Оргкомитет по созыву Чрезвычайного съезда евангельских христиан-баптистов в СССР, а в 1965 г. Оргкомитет был преобразован в Совет церквей ЕХБ (далее — СЦ). В процессе указанного движения на территории СССР образовался новый евангельско-баптистский союз (или, как иногда говорят, «отделенное» Братство). Наша церковь и родилась как часть этого движения и как часть этого Братства. В настоящее время Братство СЦ носит наименование «Международный союз церквей ЕХБ», а наша церковь с 1993 г. входит в Братство независимых церквей и миссий евангельских христиан-баптистов Украины (БНЦ ЕХБ), истоки которого также восходят к движению СЦ, о чем далее будет дана более подробная информация.
Николай Константинович Величко – Узок путь - ведущий в жизнь – 1961-2011
Краткая история Киевской независимой церкви евангельских христиан-баптистов «Храм Спасения» 1961-2011
Киев, 2011. – 364 с.
ISBN 978-8359-13-2
Николай Константинович Величко – Узок путь - ведущий в жизнь - Содержание
- От автора
- Предисловие
- 1. Исторический экскурс
- 2. Положение Церкви ЕХБ в СССР в начале 60-х годов
- 3. Две духовные позиции в Братстве ЕХБ
- 4. Причины разделения начала 60-х годов
- 5. Предыстория рождения Киевской «лесной» церкви ЕХБ
- 6. Начало «лесной» церкви
- 7. Кратко о «лесном» периоде истории церкви (1962 — 1974)
- 8. Учреждение членства. Церковный Завет
- 9. Первые служители «лесной» церкви
- 10. Дальнейшее развитие служения церкви
- И. Памятные события «лесного» периода церкви
- 12. Узники Киевской «лесной» церкви
- 13. Регистрация церкви
- 14. Строительство первого Дома молитвы
- 15. Добавление новых служителей
- 16. Присоединение к церкви «малой» группы
- 17. Прекращение связей церкви с Советом церквей
- 18. Памятные события в период 1975 — 1987 гг.
- 19. Празднование 1000-летая крещения Киевской Руси
- 20. Памятные события в период 1988—2000 гг.
- 21. Пожар 18 мая 2000 г. Строительство «скинии»
- 22. Строительство второго Дома молитвы «Храм Спасения»
- 23. Посвящение нового Дома молитвы
- 24. Крещения церкви за 50 лет ее истории
- 25. Рукоположения в церкви за 50 лет ее истории
- 26. Музыкально-хоровое служение церкви (1962 — 2011)
- 27. Разные виды служения
- 28. Образование новых церквей
- 29. Сотрудничество с зарубежными христианами
- 30. Задачи и проблемы церкви в настоящее время
- 31. Узкий путь церкви (заключение)
- 32. Список использованных источников
- 33. Список сокращений
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