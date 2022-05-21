Великие музеи мира - Музеи Италии - Шедевры Ренессанса
Эпоха итальянского Ренессанса притягивает всех, о ней можно рассказывать бесконечно. Перед всяким, кто желает прикоснуться к этому миру, открывается великое множество путей и маршрутов, и не так-то просто сориентироваться в море книг, раскрывающих выдающуюся роль периода Кватроченто и Чинквеченто в истории искусства и человечества.
Это издание предлагает читателю один из таких «маршрутов», который отличается двумя особенностями. Во-первых, основное внимание уделено творчеству Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти и Микеланджело Буонарроти. Во-вторых, мы постарались показать их работы, хранящиеся в Италии, причем не только в знаменитых музеях и галереях, но ив собраниях, менее известных широкой публике.
Тем не менее начинаем мы с периода, находящегося на стыке осени Средневековья и весны Возрождения. Перед рассказом о творчестве трех «гигантов» читатель получит возможность почувствовать специфику нового ренессансного мировосприятия, отразившегося в произведениях, которые были созданы во Флоренции в первой трети XV в., период, сыгравший судьбоносную роль в истории мирового искусства. В первую очередь это работы, появившиеся на свет благодаря творческому союзу Мазолино и Мазаччо, художников, представляющих два разные поколения, два мироощущения, два способа писать картины: первый из них был наследником славных, но уже отживающих традиций, второй же энергично прокладывал путь к новому.
Новое художественное чувство проявилось не только в произведениях флорентийских живописцев, таких как Филиппо Липпи и Беато Анджелико, но и у мастеров венецианской школы и Северной Италии, испытавших на себе влияние Донателло, взять хотя бы Франческо Скварчоне и Альвизе Виварини. Особое внимание уделено Андреа Мантенье, крупнейшему живописцу этого периода. Таким образом, читатель может составить представление об историко-художественном контексте, породившем на свет Леонардо, Рафаэля и Микеланджело.
Музеи Италии - Шедевры Ренессанса
(Библиотека "Великие музеи мира")
Scripta Maneant, 2013
СЛOBO/SLOVO, 2014
538 с.
ISBN 978-5-387-00943-3
ISBN 978-5-387-00472-8
Музеи Италии - Шедевры Ренессанса - Содержание
Обращение к читателю
- Введение
- Весна Возрождения: Мазолино, Мазаччо, Донателло, Мантенья
- Леонардо между Флоренцией и Винчи: 1469-1481 гг.
- Рафаэль: от раннего урбинского периода до первых шедевров
- Леонардо в Ломбардии герцогов Сфорца
- Атлантический кодекс
- Тайная вечеря
- Триумф Рафаэля: Станца делла Сеньятура и первые римские шедевры
- Микеланджело: от ученичества в мастерской Гирландайо до Сикстинской капеллы
- Рафаэль: Станца д' Элиодоро
- Собор Сан Марко в Венеции: мозаики Возрождения
- Шедевры Чинквеченто в Венето: архитектура Андреа Палладио и фрески Паоло Веронезе
- Микеланджело: Сикстинская капелла, Страшный суд и капелла Паолина
- Рафаэль: от картонов для Сикстинской капеллы к Станце дель Инчендио ди Борго
- Рафаэль — суперинтендант изящных искусств
- Ватиканские лоджии
- Тайна раннего Караваджо
Указатель произведений и мест их хранения
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