Великие музеи мира - Музеи Италии - Шедевры Ренессанса

Эпоха итальянского Ренессанса притягивает всех, о ней можно рассказывать бесконечно. Перед всяким, кто желает прикоснуться к этому миру, открывается великое множество путей и маршрутов, и не так-то просто сориентироваться в море книг, раскрывающих выдающуюся роль периода Кватроченто и Чинквеченто в истории искусства и человечества.

Это издание предлагает читателю один из таких «маршрутов», который отличается двумя особенностями. Во-первых, основное внимание уделено творчеству Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти и Микеланджело Буонарроти. Во-вторых, мы постарались показать их работы, хранящиеся в Италии, причем не только в знаменитых музеях и галереях, но ив собраниях, менее известных широкой публике.

Тем не менее начинаем мы с периода, находящегося на стыке осени Средневековья и весны Возрождения. Перед рассказом о творчестве трех «гигантов» читатель получит возможность почувствовать специфику нового ренессансного мировосприятия, отразившегося в произведениях, которые были созданы во Флоренции в первой трети XV в., период, сыгравший судьбоносную роль в истории мирового искусства. В первую очередь это работы, появившиеся на свет благодаря творческому союзу Мазолино и Мазаччо, художников, представляющих два разные поколения, два мироощущения, два способа писать картины: первый из них был наследником славных, но уже отживающих традиций, второй же энергично прокладывал путь к новому.

Новое художественное чувство проявилось не только в произведениях флорентийских живописцев, таких как Филиппо Липпи и Беато Анджелико, но и у мастеров венецианской школы и Северной Италии, испытавших на себе влияние Донателло, взять хотя бы Франческо Скварчоне и Альвизе Виварини. Особое внимание уделено Андреа Мантенье, крупнейшему живописцу этого периода. Таким образом, читатель может составить представление об историко-художественном контексте, породившем на свет Леонардо, Рафаэля и Микеланджело.

Музеи Италии - Шедевры Ренессанса

(Библиотека "Великие музеи мира")

Scripta Maneant, 2013

СЛOBO/SLOVO, 2014

538 с.

ISBN 978-5-387-00943-3

ISBN 978-5-387-00472-8

Музеи Италии - Шедевры Ренессанса - Содержание

Обращение к читателю

Введение

Весна Возрождения: Мазолино, Мазаччо, Донателло, Мантенья

Леонардо между Флоренцией и Винчи: 1469-1481 гг.

Рафаэль: от раннего урбинского периода до первых шедевров

Леонардо в Ломбардии герцогов Сфорца

Атлантический кодекс

Тайная вечеря

Триумф Рафаэля: Станца делла Сеньятура и первые римские шедевры

Микеланджело: от ученичества в мастерской Гирландайо до Сикстинской капеллы

Рафаэль: Станца д' Элиодоро

Собор Сан Марко в Венеции: мозаики Возрождения

Шедевры Чинквеченто в Венето: архитектура Андреа Палладио и фрески Паоло Веронезе

Микеланджело: Сикстинская капелла, Страшный суд и капелла Паолина

Рафаэль: от картонов для Сикстинской капеллы к Станце дель Инчендио ди Борго

Рафаэль — суперинтендант изящных искусств

Ватиканские лоджии

Тайна раннего Караваджо

Указатель произведений и мест их хранения