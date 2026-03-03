Карло Пьетранджели - Ватикан

Пьетранджели - Ватикан

Category ESXATOS BOOKS, Cultural Studies Art
Series Библиотека "Великие музеи мира" (1 book)

Перед вами уникальное издание по искусству Ватикана. По полноте собранного материала ему нет равных. В книге вы найдете не только описание шедевров живописи, но и рассказ об истории создания папских дворцов, узнаете как на протяжении столетий римские первосвященники собирали произведения выдающихся мастеров, при каких обстоятельствах коллекции были открыты для обозрения публики и как исторические события влияли на судьбу шедевров. Картины знаменитой Ватиканской пинакотеки -галереи старого искусства - рассматриваются здесь вместе с работами, хранящимися в Парадных папских покоях Ватикана (Аппартаменто Нобиле Понтифичо), и циклами росписей, украшающих стены Папского дворца (палаццо Апостолико). Чаще эти художественные комплексы рассматриваются по отдельности, но только увиденные как единое целое, они создают поистине всеобъемлющую панораму живописи, хранящейся в Ватикане. Кроме того, книга содержит бесценный справочный материал - биографии художников, чьи произведения в ней представлены. А это и несравненные фрески Микеланджело в Сикстинской капелле и в капелле Паолина, фрески Рафаэля и его учеников в Станцах и Лоджиях, росписи Анджелико в капелле Николина, Пинтуриккьо в апартаментах Борджа и творения бесчисленных мастеров, работавших с XVI по XVIII век над оформлением папских дворцов. К высочайшим художественным образцам относятся Сцены из жизни Моисея и Христа, воссозданные на стенах Сикстинской капеллы Перуджино, Боттичелли, Гирландайо, Козимо Росселли и Синьорелли, составляющие подлинную антологию умбрийской и флорентийской живописи XV века — Кватроченто.

Ватиканская пинакотека, несмотря на свои относительно скромные размеры в сравнении с крупными собраниями музеев Италии, Европы и Америки, отличается тем, что в ней хранятся поистине уникальные шедевры. Достаточно вспомнить Страшный суд кисти Николо и Джованни —поразительное творение римской школы XII века, драгоценный Триптих Стефанески Джотто, работы Симоне Мартини, Бернардо Дад-ди, Пьетро Лоренцетти, Витале да Болонья и других прекрасных живописцев, особенно сиенской и флорентийской школ.

Знакомство с творчеством наиболее выдающихся мастеров эпохи Возрождения, таких как Анджелико, Перуджино, Пинтуриккьо, Вазари, Бароччи и несравненный Рафаэль, щедро расточавших свои дарования во фресках дворцов Ватикана, углубляется при созерцании картин Пинакотеки. В ней собраны произведения не менее известных живописцев —Джентиле да Фабриано, Липпи, Леонардо, Тициана, Джованни Беллини, Веронезе. Живопись XVII века— Сеиченто — представлена выдающимися образцами творчества таких крупных индивидуальностей, как Караваджо, Пуссен, Гвидо Рени, Гверчино, Доменикино и Пьетро да Кортона. Коллекция живописи XVIII века — Сеттеченто — менее насыщенная, по причинам, о которых речь пойдет ниже, — также содержит замечательные произведения, представляющие большую историческую ценность.

(Библиотека "Великие музеи мира")

М . : СЛOBO/SLOVO, 2012. — 608 с.: ил.

ISBN 978-5-387-00473-5

Карло Пьетранджели - Ватикан - Содержание

  • Карло Пьетранджели - ИСТОРИЯ СОБРАНИЙ

  • Мария Серлупи Крешенци - ОТ XI К ХIII ВЕКУ

  • Гвидо Корнини, Анна Мария Де Стробель - Xll И ХIII ВЕКА

  • Гвидо Корнини, Анна Мария Де Стробель - ТРЕЧЕНТО (1300-е гг., XIV в.)

  • Гвидо Корнини - КВАТРОЧЕНТО (1400-е rr., ХV в.)

  • Гвидо Корнини, Анна Мария Де Стробель - КВАТРОЧЕНТО

  • Анна Мария Де Стробель Мария Серлупи Крешенци - ЧИНКВЕЧЕНТО (1500 rr., XVI в.)

  • Гвидо Корнини, Анна Мария Де Стробель, Мария Серлупи Крешенци - ЧИНКВЕЧЕНТО

  • Анна Мария Де Стробель, Мария Серлупи Крешенци - СЕИЧЕНТО (1600-е rr., XVII в.)

  • Анна Мария Де Стробель, Мария Серлупи Крешенци - СЕИЧЕНТО

  • Мария Серлупи Крешенци - СЕТТЕЧЕНТО (1700-е гг., XVIII в.)

  • Мария Серлупи Крешенци - СЕТТЕЧЕНТО

Биографии художников

Библиография

Указатель имен художников

Указатель сюжетов и произведений

Comments (2 comments)

B
brat Andron 2 weeks ago
спасибо.
G
gios76 3 years ago

спасибо

