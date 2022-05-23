Михаил Пиотровский - Эрмитаж

Один из самых замечательных музеев, Государственный Эрмитаж имеет двойную природу: это музей мирового искусства высшей пробы и в то же время уникальный памятник истории нашей государственности. В его стенах происходили многие важнейшие события российской истории имперского периода. Здесь была последняя резиденция Петра Великого, здесь жила Екатерина II, здесь допрашивали декабристов, а много позже - чиновников царского правительства. Тут умирал от ран Александр II. Открылась первая Государственная Дума, заседало и было арестовано Временное правительство. Частью этой имперской истории является и история Эрмитажа. Он был императорским детищем, связан с именами конкретных правителей, а со временем стал символом российской культурной политики, политики открытости всему миру, привлечения всех достижений мировой культуры на берега Невы. И многие шедевры Эрмитажа в каких-то неуловимых деталях созвучны тем временам, в которые они стали частью собрания музея.

ПЕТР I И ЕКАТЕРИНА II

В Петербурге все начинается с Петра Великого. Начинается с него и Эрмитаж, хотя создала музей Екатерина, великая преемница Петра и продолжательница его дел.

Петр основал город, а в нем - первый российский музей, Кунсткамеру. Большая часть коллекций, некогда бывших в Кунсткамере, хранится сейчас в Эрмитаже, и потому его историю можно и нужно начинать с Петра и его музея.

Когда Петр скончался, туда поместили художественно-развлекательную диковинку - Восковую персону. С царя сняли маску и снабдили собственными волосами Петра. Точные слепки с рук присоединили к деревянной фигуре, все части которой быЛи соединены шарнирами. Возникла даже легенда, что фигура могла вставать и двигать руками. Ужас, который наводил порой на подданных Петр, перенесся натуманные легенды, окутывавшие Восковую персону. Фигуру одели в подлинный петровский костюм. Она была одновременно и забавной художественной диковинкой и памятником великому правителю. В Эрмитаже много таких вещей, сочетающих художественное свое значение с историческим. Собственно, таков весь Эрмитаж.

Михаил Пиотровский - Эрмитаж

(Библиотека "Великие музеи мира")

М. : СЛOBO/SLOVO, 2012. — 616с.: ил.

ISBN 978-5-387-00480-3

Михаил Пиотровский - Эрмитаж - Содержание

Михаил Пиотровский - ЭРМИТАЖ - РУССКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ МИРОВОГО ИСКУССТВА

Михаил Пиотровский - МИРОВАЯ ЖИВОПИСЬ В ЗЕРКАЛЕ ЭРМИТАЖА

ФАЮМСКИЕ ПОРТРЕТЫ - ВИЗАНТИЙСКАЯ ИКОНА -ВОСТОК - СИМОНЕ МАРТИНИ

XV ВЕК: БЕАТО АНДЖЕЛИКО - ЛЕОНАРДО - РОГИР ВАН ДЕР ВЕЙДЕН

XVI ВЕК: РАФАЭЛЬ - ДЖОРДЖОНЕ - ТИЦИАН - КРАНАХ

XVII ВЕК: КАРАВАДЖО - РУБЕНС - РЕМБРАНДТ - ПУССЕН

XVIII ВЕК: ТЬЕПОЛО - БУШЕ - ФРАГОНАР

XIX ВЕК: ФРИДРИХ - МОНЕ - СЕЗАНН

ХХ ВЕК: МАТИСС - ПИКАССО - КАНДИНСКИЙ - МАЛЕВИЧ

Библиография

Именной указатель

Указатель художников и произведений