Михаил Пиотровский - Эрмитаж

Великие музеи мира - Пиотровский - Эрмитаж
Один из самых замечательных музеев, Государственный Эрмитаж имеет двойную природу: это музей мирового искусства высшей пробы и в то же время уникальный памятник истории нашей государственности. В его стенах происходили многие важнейшие события российской истории имперского периода. Здесь была последняя резиденция Петра Великого, здесь жила Екатерина II, здесь допрашивали декабристов, а много позже - чиновников царского правительства. Тут умирал от ран Александр II. Открылась первая Государственная Дума, заседало и было арестовано Временное правительство. Частью этой имперской истории является и история Эрмитажа. Он был императорским детищем, связан с именами конкретных правителей, а со временем стал символом российской культурной политики, политики открытости всему миру, привлечения всех достижений мировой культуры на берега Невы. И многие шедевры Эрмитажа в каких-то неуловимых деталях созвучны тем временам, в которые они стали частью собрания музея.
ПЕТР I И ЕКАТЕРИНА II
В Петербурге все начинается с Петра Великого. Начинается с него и Эрмитаж, хотя создала музей Екатерина, великая преемница Петра и продолжательница его дел.
Петр основал город, а в нем - первый российский музей, Кунсткамеру. Большая часть коллекций, некогда бывших в Кунсткамере, хранится сейчас в Эрмитаже, и потому его историю можно и нужно начинать с Петра и его музея.
Когда Петр скончался, туда поместили художественно-развлекательную диковинку - Восковую персону. С царя сняли маску и снабдили собственными волосами Петра. Точные слепки с рук присоединили к деревянной фигуре, все части которой быЛи соединены шарнирами. Возникла даже легенда, что фигура могла вставать и двигать руками. Ужас, который наводил порой на подданных Петр, перенесся натуманные легенды, окутывавшие Восковую персону. Фигуру одели в подлинный петровский костюм. Она была одновременно и забавной художественной диковинкой и памятником великому правителю. В Эрмитаже много таких вещей, сочетающих художественное свое значение с историческим. Собственно, таков весь Эрмитаж.
Михаил Пиотровский - Эрмитаж
(Библиотека "Великие музеи мира")
М. : СЛOBO/SLOVO, 2012. — 616с.: ил.
ISBN 978-5-387-00480-3
Михаил Пиотровский - Эрмитаж - Содержание
- Михаил Пиотровский - ЭРМИТАЖ - РУССКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ МИРОВОГО ИСКУССТВА
- Михаил Пиотровский - МИРОВАЯ ЖИВОПИСЬ В ЗЕРКАЛЕ ЭРМИТАЖА
- ФАЮМСКИЕ ПОРТРЕТЫ - ВИЗАНТИЙСКАЯ ИКОНА -ВОСТОК - СИМОНЕ МАРТИНИ
- XV ВЕК: БЕАТО АНДЖЕЛИКО - ЛЕОНАРДО - РОГИР ВАН ДЕР ВЕЙДЕН
- XVI ВЕК: РАФАЭЛЬ - ДЖОРДЖОНЕ - ТИЦИАН - КРАНАХ
- XVII ВЕК: КАРАВАДЖО - РУБЕНС - РЕМБРАНДТ - ПУССЕН
- XVIII ВЕК: ТЬЕПОЛО - БУШЕ - ФРАГОНАР
- XIX ВЕК: ФРИДРИХ - МОНЕ - СЕЗАНН
- ХХ ВЕК: МАТИСС - ПИКАССО - КАНДИНСКИЙ - МАЛЕВИЧ
Библиография
Именной указатель
Указатель художников и произведений
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