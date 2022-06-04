Великие музеи мира - Венеция
Венеция... Какие образы рождает в нашем воображении это имя? Город-сказка, город-мечта, чудо, мираж, который может исчезнуть, уплыть, уйти под воду, город, сохранить который дело чести всего цивилизованного человечества. На самом деле Венеция — это город-музей, со всеми своими каналами, площадями, соборами и дворцами, где можно увидеть работы величайших художников Италии не только в музеях, соборах, дворцах, но и просто на улицах, на стенах домов, мимо которых непрестанно течет многоязыкая толпа туристов со всего мира. В памяти счастливцев, побывавших в Венеции, всегда остается образ потрясающе счастливого города-красавца, каждый уголок которого дышит историей, воплощенной в искусство. Трудно найти в мире более великий музей, чем Венеция.
На протяжении эпохи Треченто общественные структуры в Венеции были окончательно сформированы, экономическая жизнь сосредоточилась на Риальто. В это время возводятся первые дворцы на Большом канале, зарождаются многие виды деятельности, появляются первые мастерские стеклодувов. Процветанию города способствовал интенсивный морской товарообмен с Востоком, сопровождавшийся постоянным притоком ремесленников. Между XIII и XIV веками в кодексах капитуляриев (Capitolari) Венеции отмечаются уже пятьдесят два вида различных ремесел. Город укрепляет свою сильную и единую политическую систему (Республика Серениссима), не претерпевающую впоследствии никаких изменений и сохранившую первоначальный вид на века вплоть до падения, что и обеспечило порядок и стабильность жизни венецианцев. Франческа Петрарка так определил характер Венеции: «Это единственное прибежище гуманности, справедливости, свободы». Именно в XIV веке открывается и продолжается строительство таких объектов, как собор Сан Марко, при доже Андреа Дандоло, гуманисте и друге Петрарки, украшаются баптистерий и несколько малых капелл. Возводится новое здание Дворца дожей (Палаццо Дукале), заложенное в 1340 году при доже Андреа Градениго, францисканская церковь Санта Мария деи Фрари, доминиканская базилика Санти Джованни э Паоло, церкви Санто Стефана, Санта Мария делла Карита, Санта Мария дель Кармине, Мадонна дель Орто, Санта Мария деи Серви, Сант Альвизе. Начиная с 1271 года венецианские художники обладали собственным статусом, хотя еще преимущественно ремесленного характера, с особы ми предписаниями для тех, что украшали кожи, седла, колеса, щиты и шлемы. Лишь лаковые образы (anconas vernicate) считаются близкими к настоящей живописи. Но документы доносят до нас все больше имен профессиональных художников, а также сведения о завещанных по наследству образах для оформления венецианских храмов. С 1317 года в Зале Большого совета появляются портреты дожей, а с 1319 года упоминаются первые изображения папы Александра III и императора Фридриха в герцогской капелле Сан Никола, эти сюжеты впоследствии станут топосами-образцами в построении художественного мифа города.
Великие музеи мира - Венеция
М.: CЛOBO/SLOVO, 2012. - 608 с.: ил.
ISBN 978-5-387-00488-9
Великие музеи мира - Венеция – Содержание
Джованна Шире Непи - ЖИВОПИСНЫЕ СОКРОВИЩА ВЕНЕЦИИ
- Джованна Шире Непи - ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ ТРЕЧЕНТО
- ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ РАННЕГО КВАТРОЧЕНТО
- ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ КВАТРОЧЕНТО ВПЛОТЬ ДО ДЖОВАННИ БЕЛЛИНИ
- КАРТИНЫ ИТАЛЬЯНСКИХ МАСТЕРОВ ТРЕЧЕНТО И КВАТРОЧЕНТО
- Аугусто Джентили - ДЖОВАННИ БЕЛЛИНИ: АЛТАРНЫЕ КАРТИНЫ
- ДЖОВАННИ БАТТИСТА ЧИМА ДА КОНЕЛЬЯНО
- ДЖЕНТИЛЕ БЕЛЛИНИ, ВИТТОРЕ КАРПАЧЧО И ИСТОРИЯ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА
- ВИТТОРЕ КАРПАЧЧО: ВЕНЕЦИАНКИ И ИСТОРИЯ СВЯТОЙ УРСУЛЫ
- ВИТТОРЕ КАРПАЧЧО В СКУОЛЕ ДЕЛЬИ СКЬЯВОНИ
- АЛТАРНЫЕ КАРТИНЫ КАРПАЧЧО
- ДЖОРДЖОНЕ
- СЕБАСТЬЯНО ДЕЛЬ ПЬОМЬО, ИЗВЕСТНЫЙ ПОД ПСЕВДОНИМАМИ СЕБАСТЬЯНО ВЕНЕПИАНО И СЕЬАСТЬЯНО ЛУЧИАНИ
- ЖИВОПИСЦЫ НИДЕРЛАНДОВ И ФЛАНДРИИ: ОТ КВАТРОЧЕНТО К ЧИНКВЕЧЕНТО
- ТИЦИАН, 1505-1540
- ЛОРЕНЦО ЛОТТО В ВЕНЕЦИИ
- МАНЬЕРИЗМ В ВЕНЕЦИАНСКОЙ ЖИВОПИСИ (ОК. 1520-1560)
- ТИЦИАН, 1540-1576
- ЯКОПО ТИНТОРЕТТО
- ЯКОПО БАССАНО
- ПАОЛО ВЕРОНЕЗЕ
- ЯКОПО ПАЛЬМА МЛАДШИЙ
- РАБОТЫ ТИНТОРЕТТО, ВЕРОНЕЗЕ И ПАЛЬМЫ МЛАДШЕГО ВОДВОРЦЕ ДОЖЕЙ
- Джандоменико Романелли - МЕЖДУ ЧИНКВЕЧЕНТО И СЕИЧЕНТО: ОТ ПОЗДНЕГО МАНЬЕРИЗМА К «СЕМИ МАНЕРАМ»
- ХУДОЖНИКИ-ЧУЖЕЗЕМЦЫ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
- НЕ ТОЛЬКО TENEBROSI: ЖИВОПИСЦЫ «СВЕТЛОЙ МАНЕРЫ» И МАСТЕРА БАРОККО
- СЕБАСТЬЯНО РИЧЧИ И ДЖОВАННИ БАТТИСТА ПЬЯЦЦЕТТА
- РОКОКО: ПЕЛЛЕГРИНИ, КАРРЬЕРА, ДЖ. А. ГВАРДИ И АМИГОНИ
- ДЖОВАННИ БАТТИСТА ТЬЕПОЛО
- ВЕДУТА И ПЕЙЗАЖ: КАНАЛЕТТО И БЕЛЛОТТО; ЦУККАРЕЛЛИ И ДЗАИС
- ВЕДУТЫ ИНТЕРЬЕРОВ: ПЬЕТРО ЛОНГИ
- ФРАНЧЕСКО ГВАРДИ: ЛИРИКА И ДРАМА
- ДЖОВАННИ ДОМЕН ИКО ТЬЕПОЛО
- НЕОКЛАССИЧЕСКИЕ ВКУС: РОМАНТИЧЕСКИЕ ВЕЯНИЯ И ОТКРЫТИЕ «РЕАЛЬНОСТИ»
- Филип Райлэндс – ЖИВОПИСЬ ХХ ВЕКА В ПУБЛИЧНЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ
НАУЧНЫЙ АППАРАТ
- Биографии художников
- Библиография
- Указатель имен
- Указатель произведений
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