Великие музеи мира - Венеция

Венеция... Какие образы рождает в нашем воображении это имя? Город-сказка, город-мечта, чудо, мираж, который может исчезнуть, уплыть, уйти под воду, город, сохранить который дело чести всего цивилизованного человечества. На самом деле Венеция — это город-музей, со всеми своими каналами, площадями, соборами и дворцами, где можно увидеть работы величайших художников Италии не только в музеях, соборах, дворцах, но и просто на улицах, на стенах домов, мимо которых непрестанно течет многоязыкая толпа туристов со всего мира. В памяти счастливцев, побывавших в Венеции, всегда остается образ потрясающе счастливого города-красавца, каждый уголок которого дышит историей, воплощенной в искусство. Трудно найти в мире более великий музей, чем Венеция.

На протяжении эпохи Треченто общественные структуры в Венеции были окончательно сформированы, экономическая жизнь сосредоточилась на Риальто. В это время возводятся первые дворцы на Большом канале, зарождаются многие виды деятельности, появляются первые мастерские стеклодувов. Процветанию города способствовал интенсивный морской товарообмен с Востоком, сопровождавшийся постоянным притоком ремесленников. Между XIII и XIV веками в кодексах капитуляриев (Capitolari) Венеции отмечаются уже пятьдесят два вида различных ремесел. Город укрепляет свою сильную и единую политическую систему (Республика Серениссима), не претерпевающую впоследствии никаких изменений и сохранившую первоначальный вид на века вплоть до падения, что и обеспечило порядок и стабильность жизни венецианцев. Франческа Петрарка так определил характер Венеции: «Это единственное прибежище гуманности, справедливости, свободы». Именно в XIV веке открывается и продолжается строительство таких объектов, как собор Сан Марко, при доже Андреа Дандоло, гуманисте и друге Петрарки, украшаются баптистерий и несколько малых капелл. Возводится новое здание Дворца дожей (Палаццо Дукале), заложенное в 1340 году при доже Андреа Градениго, францисканская церковь Санта Мария деи Фрари, доминиканская базилика Санти Джованни э Паоло, церкви Санто Стефана, Санта Мария делла Карита, Санта Мария дель Кармине, Мадонна дель Орто, Санта Мария деи Серви, Сант Альвизе. Начиная с 1271 года венецианские художники обладали собственным статусом, хотя еще преимущественно ремесленного характера, с особы­ ми предписаниями для тех, что украшали кожи, седла, колеса, щиты и шлемы. Лишь лаковые образы (anconas vernicate) считаются близкими к настоящей живописи. Но документы доносят до нас все больше имен профессиональных художников, а также сведения о завещанных по наследству образах для оформления венецианских храмов. С 1317 года в Зале Большого совета появляются портреты дожей, а с 1319 года упоминаются первые изображения папы Александра III и императора Фридриха в герцогской капелле Сан Никола, эти сюжеты впоследствии станут топосами-образцами в построении художественного мифа города.

Великие музеи мира - Венеция

М.: CЛOBO/SLOVO, 2012. - 608 с.: ил.

ISBN 978-5-387-00488-9

Великие музеи мира - Венеция – Содержание

Джованна Шире Непи - ЖИВОПИСНЫЕ СОКРОВИЩА ВЕНЕЦИИ

Джованна Шире Непи - ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ ТРЕЧЕНТО

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ РАННЕГО КВАТРОЧЕНТО

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ КВАТРОЧЕНТО ВПЛОТЬ ДО ДЖОВАННИ БЕЛЛИНИ

КАРТИНЫ ИТАЛЬЯНСКИХ МАСТЕРОВ ТРЕЧЕНТО И КВАТРОЧЕНТО

Аугусто Джентили - ДЖОВАННИ БЕЛЛИНИ: АЛТАРНЫЕ КАРТИНЫ

ДЖОВАННИ БАТТИСТА ЧИМА ДА КОНЕЛЬЯНО

ДЖЕНТИЛЕ БЕЛЛИНИ, ВИТТОРЕ КАРПАЧЧО И ИСТОРИЯ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА

ВИТТОРЕ КАРПАЧЧО: ВЕНЕЦИАНКИ И ИСТОРИЯ СВЯТОЙ УРСУЛЫ

ВИТТОРЕ КАРПАЧЧО В СКУОЛЕ ДЕЛЬИ СКЬЯВОНИ

АЛТАРНЫЕ КАРТИНЫ КАРПАЧЧО

ДЖОРДЖОНЕ

СЕБАСТЬЯНО ДЕЛЬ ПЬОМЬО, ИЗВЕСТНЫЙ ПОД ПСЕВДОНИМАМИ СЕБАСТЬЯНО ВЕНЕПИАНО И СЕЬАСТЬЯНО ЛУЧИАНИ

ЖИВОПИСЦЫ НИДЕРЛАНДОВ И ФЛАНДРИИ: ОТ КВАТРОЧЕНТО К ЧИНКВЕЧЕНТО

ТИЦИАН, 1505-1540

ЛОРЕНЦО ЛОТТО В ВЕНЕЦИИ

МАНЬЕРИЗМ В ВЕНЕЦИАНСКОЙ ЖИВОПИСИ (ОК. 1520-1560)

ТИЦИАН, 1540-1576

ЯКОПО ТИНТОРЕТТО

ЯКОПО БАССАНО

ПАОЛО ВЕРОНЕЗЕ

ЯКОПО ПАЛЬМА МЛАДШИЙ

РАБОТЫ ТИНТОРЕТТО, ВЕРОНЕЗЕ И ПАЛЬМЫ МЛАДШЕГО ВОДВОРЦЕ ДОЖЕЙ

Джандоменико Романелли - МЕЖДУ ЧИНКВЕЧЕНТО И СЕИЧЕНТО: ОТ ПОЗДНЕГО МАНЬЕРИЗМА К «СЕМИ МАНЕРАМ»

ХУДОЖНИКИ-ЧУЖЕЗЕМЦЫ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

НЕ ТОЛЬКО TENEBROSI: ЖИВОПИСЦЫ «СВЕТЛОЙ МАНЕРЫ» И МАСТЕРА БАРОККО

СЕБАСТЬЯНО РИЧЧИ И ДЖОВАННИ БАТТИСТА ПЬЯЦЦЕТТА

РОКОКО: ПЕЛЛЕГРИНИ, КАРРЬЕРА, ДЖ. А. ГВАРДИ И АМИГОНИ

ДЖОВАННИ БАТТИСТА ТЬЕПОЛО

ВЕДУТА И ПЕЙЗАЖ: КАНАЛЕТТО И БЕЛЛОТТО; ЦУККАРЕЛЛИ И ДЗАИС

ВЕДУТЫ ИНТЕРЬЕРОВ: ПЬЕТРО ЛОНГИ

ФРАНЧЕСКО ГВАРДИ: ЛИРИКА И ДРАМА

ДЖОВАННИ ДОМЕН ИКО ТЬЕПОЛО

НЕОКЛАССИЧЕСКИЕ ВКУС: РОМАНТИЧЕСКИЕ ВЕЯНИЯ И ОТКРЫТИЕ «РЕАЛЬНОСТИ»

Филип Райлэндс – ЖИВОПИСЬ ХХ ВЕКА В ПУБЛИЧНЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ

НАУЧНЫЙ АППАРАТ