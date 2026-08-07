Патерики дошли до нас в двух основных формах: алфавитной и тематической. Алфавитная форма патерика представляет собой собрание высказываний прославленных аскетов, имена которых расположены по алфавиту.

Тематическая форма патерика, ядро которой составляют те же высказывания, организована по иному принципу, а именно по главам, каждая из которых посвящена отдельной теме (напр., глава III «О сокрушении»; глава XIV «О послушании» и т. д.), внутри же каждой главы авторы, как правило, следуют в алфавитном порядке, и замыкают главы изречения анонимных авторов.

Тематический патерик, предлагаемый в настоящем издании в переводе на русский язык под названием «Великий патерик, или Великое собрание изречений старцев», является наиболее полной и самой богатой по материалу версией, что произошло как за счет включения в него нескольких сот анонимных изречений, так и вследствие добавления пространных выдержек из аскетических сочинений (прп. Иоанна Мосха, аввы Зосимы и др.).

Великий патерик - Том 1 - Главы I-Х

(Сокровищница духовной мудрости преподобных отцов Церкви)

Пер. с греч. А. В. Маркова и Д.А. Поспелова под редакцией иером. Агафангела (Легача)

СТСЛ, 2019. — 608 с.

ISBN 978-5-00009-161-6

Великий патерик - Том 1 - Главы I-Х - Содержание

От переводчика

Глава I. Наставления святых отцов о том, как достигать совершенства в христианском житии

Глава II. О том, что со всем усердием нужно стремиться к безмолвию

Глава III. О сокрушении сердечном

Глава IV. О воздержании, под которым должно понимать не одно только воздержание в пище, но вообще укрощение всехнеправых движений души

Глава V. Различные повествования к укреплению против восстающих на нас блудных браней. О блуде, что от него должно охранять себя со всяким тщанием и страхом

Глава VI. О нестяжательности и о том, что следует хранить себя от любостяжания

Глава VII. Различные повести, побуждающие нас к терпению и мужеству

Глава VIII. О том, что ничего не должно делать напоказ

Глава IX. О том, что должно быть внимательным, чтобы никого не осуждать

Глава X. О рассуждении

Содержание