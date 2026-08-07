Великий патерик
Патерики дошли до нас в двух основных формах: алфавитной и тематической. Алфавитная форма патерика представляет собой собрание высказываний прославленных аскетов, имена которых расположены по алфавиту.
Тематическая форма патерика, ядро которой составляют те же высказывания, организована по иному принципу, а именно по главам, каждая из которых посвящена отдельной теме (напр., глава III «О сокрушении»; глава XIV «О послушании» и т. д.), внутри же каждой главы авторы, как правило, следуют в алфавитном порядке, и замыкают главы изречения анонимных авторов.
Тематический патерик, предлагаемый в настоящем издании в переводе на русский язык под названием «Великий патерик, или Великое собрание изречений старцев», является наиболее полной и самой богатой по материалу версией, что произошло как за счет включения в него нескольких сот анонимных изречений, так и вследствие добавления пространных выдержек из аскетических сочинений (прп. Иоанна Мосха, аввы Зосимы и др.).
Великий патерик - Том 1 - Главы I-Х
(Сокровищница духовной мудрости преподобных отцов Церкви)
Пер. с греч. А. В. Маркова и Д.А. Поспелова под редакцией иером. Агафангела (Легача)
СТСЛ, 2019. — 608 с.
ISBN 978-5-00009-161-6
Великий патерик - Том 1 - Главы I-Х - Содержание
От переводчика
Глава I. Наставления святых отцов о том, как достигать совершенства в христианском житии
Глава II. О том, что со всем усердием нужно стремиться к безмолвию
Глава III. О сокрушении сердечном
Глава IV. О воздержании, под которым должно понимать не одно только воздержание в пище, но вообще укрощение всехнеправых движений души
Глава V. Различные повествования к укреплению против восстающих на нас блудных браней. О блуде, что от него должно охранять себя со всяким тщанием и страхом
Глава VI. О нестяжательности и о том, что следует хранить себя от любостяжания
Глава VII. Различные повести, побуждающие нас к терпению и мужеству
Глава VIII. О том, что ничего не должно делать напоказ
Глава IX. О том, что должно быть внимательным, чтобы никого не осуждать
Глава X. О рассуждении
Содержание
Великий патерик - Том 2 - Главы ХI-XXVII
(Сокровищница духовной мудрости преподобных отцов Церкви)
Пер. с греч. А. В. Маркова и Д.А. Поспелова под редакцией иером. Агафангела (Легача)
СТСЛ, 2019. — 464 с.
ISBN 978-5-00009-162-3
Великий патерик - Том 2 - Главы ХI-XXVII - Содержание
Глава ХI. О том, что всегда должно пребывать втрезвении
Глава XII. О непрестанной и трезвенной молитве
Глава XIII. О том, что должно быть странноприимным и с радостью творить милостыню
Глава XIV. О послушании
Глава XV. О смиренномудрии
Глава XVI. О незлобии
Глава XVII. О любви
Глава XVIII. О прозорливцах
Глава XIX. О чудотворцах
Глава XX. Об образе жизни святых мужей
Глава XXI. Собеседования святых старцев в вопросах и ответах
Глава XXII. Изречения тех, кто состарился в подвижничестве, вкратце показывающие высочайшую святость их добродетели
Глава XXIII. Собеседование двенадцати пустынников
Глава XXIV. Поучительное слово великого некоего старца к своему ученику
Глава XXV. Наставления преподобного Стефана Савваита отрекшимся от мира
Глава XXVI. Слово святейшего патриарха Луки о том, как должно монаху вести себя в келпи
Глава XXVII. Уроки святых наших отцов и учителей
Именной указатель святых отцов и подвижников, упоминаемых в «Великом патерике»
Аналогично, большое спасибо. Я не ждал книгу, даже не знал что такая есть, а тут такой приятный сюрприз...
На самом деле это переиздание " Древнего патерика", ( дореволюционное издание),который издавался в репринте в начале 2000х годов или даже конца 90х. А еще до этого была издана " Книга коптов", там многие апофтегмы перекликаются, но в другом переводе. Если интересна подобная тема, могу еще посоветовать: Палестинкий патерик ( обители Саввы Освященного), Луг Духовный ( Блаженного Иоанна Мосха), Лавсаик. Диалоги папы Григория Двоеслова, Град пустыня ( Дервас Читти), Люсьен Ренье " Жизнь Пустынных отцов", Сборник " Пустынные отцы смеются", ну и пара трудов Войтенко "Антоний Великий и " Эволюция древнеегипетского монашества".
Большое спасибо за труды! Очень ждал эту книгу!