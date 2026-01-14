«Великий сон Логоса» — это коллективная монография, предлагающая критический и междисциплинарный анализ философского наследия Александра Дугина. В центре внимания авторов — деконструкция «Ноомахии» и «Русской трилогии», где за масштабными историософскими схемами исследователи обнаруживают радикальную организацию материала, порой граничащую с концептуальной манипуляцией. Книга ставит вопрос: является ли мысль Дугина строгой академической системой или же это грандиозный мифопоэтический проект, балансирующий между Логосом и Хаосом.

Авторы сборника подчеркивают парадоксальность текстов Дугина: с одной стороны, они претендуют на статус «неоэтимологического» откровения и жесткой методологии, с другой — строятся на произвольном цитировании и сознательной мифологизации исторических процессов. В книге подробно разбираются механизмы превращения «тривиальных фактов» в элементы глобальной метафизической битвы, а также анализируется «философия Ночи» и концепт Тёмного Логоса как попытка найти выход за пределы западного рационализма.

Особое место в монографии занимают статьи, посвященные психологии и антропологии дугинского «постфилософского» пространства. Исследователи рассматривают Дугина не только как идеолога неоевразийства, но и как «традиционалиста-консерватора», чьи работы направлены на радикальную реорганизацию реальности через язык и метафору. Издание станет важным ориентиром для тех, кто стремится понять феномен «дугинщины» без апологетики, рассматривая его как важный, но глубоко противоречивый симптом современной интеллектуальной культуры.

Великий сон Логоса - Философия Александра Дугина

Между мифосом, пафосом и хаосом / отв. ред. В. В. Сидорин. – СПб.: Алетейя, 2025. – 280 с.

ISBN 978-5-00267-056-7

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