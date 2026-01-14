Великий сон Логоса
«Великий сон Логоса» — это коллективная монография, предлагающая критический и междисциплинарный анализ философского наследия Александра Дугина. В центре внимания авторов — деконструкция «Ноомахии» и «Русской трилогии», где за масштабными историософскими схемами исследователи обнаруживают радикальную организацию материала, порой граничащую с концептуальной манипуляцией. Книга ставит вопрос: является ли мысль Дугина строгой академической системой или же это грандиозный мифопоэтический проект, балансирующий между Логосом и Хаосом.
Авторы сборника подчеркивают парадоксальность текстов Дугина: с одной стороны, они претендуют на статус «неоэтимологического» откровения и жесткой методологии, с другой — строятся на произвольном цитировании и сознательной мифологизации исторических процессов. В книге подробно разбираются механизмы превращения «тривиальных фактов» в элементы глобальной метафизической битвы, а также анализируется «философия Ночи» и концепт Тёмного Логоса как попытка найти выход за пределы западного рационализма.
Особое место в монографии занимают статьи, посвященные психологии и антропологии дугинского «постфилософского» пространства. Исследователи рассматривают Дугина не только как идеолога неоевразийства, но и как «традиционалиста-консерватора», чьи работы направлены на радикальную реорганизацию реальности через язык и метафору. Издание станет важным ориентиром для тех, кто стремится понять феномен «дугинщины» без апологетики, рассматривая его как важный, но глубоко противоречивый симптом современной интеллектуальной культуры.
Великий сон Логоса - Философия Александра Дугина
Между мифосом, пафосом и хаосом / отв. ред. В. В. Сидорин. – СПб.: Алетейя, 2025. – 280 с.
ISBN 978-5-00267-056-7
Великий сон Логоса - Содержание
Введение: Обзор трудностей критического рассмотрения работ А. Г. Дугина.
Глава 1. Между жизнью и смертью: Предвестники и рождение современной «дугинской» парадигмы.
Глава 2. Где находится «центр сна»? Рождение и развитие концепта «Ноомахии» и его интерпретация.
Глава 3. Спим, чтобы бодрствовать? Анализ механизмов поддержания идеологического бодрствования в текстах Дугина.
Глава 4. Механизмы «медленного сна»: Философская рефлексия над категориями консерватизма и традиционализма.
Глава 5. Третье состояние организма: Парадоксы парадоксального сна Логоса; небывалые комбинации бывалых впечатлений.
Глава 6. Как заводятся биологические часы: Устройство центрального осциллятора дугинской мысли и власть судьбы.
Приложения:
Дугин и Хайдеггер: Проблема «другого начала» философии.
Рецензии: Критический разбор «Русской трилогии» и «Ноомахии».
Послесловие: Дугин как «постфилософ» в контексте вызовов XXI века.
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