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Великий сон Логоса

Великий сон Логоса - Философия Александра Дугина
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Sociology Political Science

«Великий сон Логоса» — это коллективная монография, предлагающая критический и междисциплинарный анализ философского наследия Александра Дугина. В центре внимания авторов — деконструкция «Ноомахии» и «Русской трилогии», где за масштабными историософскими схемами исследователи обнаруживают радикальную организацию материала, порой граничащую с концептуальной манипуляцией. Книга ставит вопрос: является ли мысль Дугина строгой академической системой или же это грандиозный мифопоэтический проект, балансирующий между Логосом и Хаосом.

Авторы сборника подчеркивают парадоксальность текстов Дугина: с одной стороны, они претендуют на статус «неоэтимологического» откровения и жесткой методологии, с другой — строятся на произвольном цитировании и сознательной мифологизации исторических процессов. В книге подробно разбираются механизмы превращения «тривиальных фактов» в элементы глобальной метафизической битвы, а также анализируется «философия Ночи» и концепт Тёмного Логоса как попытка найти выход за пределы западного рационализма.

Особое место в монографии занимают статьи, посвященные психологии и антропологии дугинского «постфилософского» пространства. Исследователи рассматривают Дугина не только как идеолога неоевразийства, но и как «традиционалиста-консерватора», чьи работы направлены на радикальную реорганизацию реальности через язык и метафору. Издание станет важным ориентиром для тех, кто стремится понять феномен «дугинщины» без апологетики, рассматривая его как важный, но глубоко противоречивый симптом современной интеллектуальной культуры.

Великий сон Логоса - Философия Александра Дугина

Между мифосом, пафосом и хаосом / отв. ред. В. В. Сидорин. – СПб.: Алетейя, 2025. – 280 с.
ISBN 978-5-00267-056-7

Великий сон Логоса - Содержание

  • Введение: Обзор трудностей критического рассмотрения работ А. Г. Дугина.

  • Глава 1. Между жизнью и смертью: Предвестники и рождение современной «дугинской» парадигмы.

  • Глава 2. Где находится «центр сна»? Рождение и развитие концепта «Ноомахии» и его интерпретация.

  • Глава 3. Спим, чтобы бодрствовать? Анализ механизмов поддержания идеологического бодрствования в текстах Дугина.

  • Глава 4. Механизмы «медленного сна»: Философская рефлексия над категориями консерватизма и традиционализма.

  • Глава 5. Третье состояние организма: Парадоксы парадоксального сна Логоса; небывалые комбинации бывалых впечатлений.

  • Глава 6. Как заводятся биологические часы: Устройство центрального осциллятора дугинской мысли и власть судьбы.

  • Приложения:

    • Дугин и Хайдеггер: Проблема «другого начала» философии.

    • Рецензии: Критический разбор «Русской трилогии» и «Ноомахии».

  • Послесловие: Дугин как «постфилософ» в контексте вызовов XXI века.

Views 352
Rating 4.3 / 5
Added 14.01.2026
Author brat Vadim
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4.3/5 (3)

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