Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Великого бажайте - 365 Думок визначних постатей УГКЦ

Великого бажайте - 365 Думок визначних постатей УГКЦ
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, Ethics

Щоб пізнати і вирішити навколишні проблеми, людина мусить мати чисте серце. Що серце чистіше, то легше пізнати Бога. Гляньмо на життя святих: вони приймали Бога і все навколо чистим серцем.

Святі були саме тими людьми, які усвідомили й повірили, що вони покликані не просто жити, а жити святим життям і являти своїм життям Бога.

У тривожному часі безбожності ХХ-го століття один із блаженних почув від наглядача: «Ми не так потребуємо вашої праці, як ваших страждань»... Не знав цей атеїст, що страждання за віру Христову — це шлях до воскресіння й прославлення.

Дорогий читачу! Перед тобою — книга із мудрими словами тих, хто був «чистий серцем» і «вбогий духом». Це думки великих синів і дочок Христової Церкви. Читаючи ці словесні скарби, роздумуючи над ними, наслідуй їхнє праведне життя.

Отож, читаймо ці думки, роздумуймо, вправляймося у своїх духовних поступах. А ця запропонована книжка допоможе у цьому, ставши певним духовним щоденником на рік. І побачимо, як за цей рік для нас багато що зміниться.

Великого бажайте - 365 Думок визначних постатей УГКЦ

Упор. Тереза Ференц. — Львів: Свічадо, 2019. — 160 с.
ISBN 978-966-938-282-5

Великого бажайте. 365 Думок визначних постатей УГКЦ — Зміст

  • Вступ. Блаженні чисті серцем
  • Патріарх Любомир Гузар
    • Січень
    • Лютий
  • Преподобна Йосафата Гордашевська — Березень
  • Священномученик Григорій Лакота — Квітень
  • Священномученик Климентій Шептицький — Травень
  • Священномученик Василій Величковський — Червень
  • Патріярх Йосиф Сліпий, Ісповідник віри
    • Липень
    • Серпень
    • Вересень
  • Митрополит Андрей Шептицький, Праведний
    • Жовтень
    • Листопад
    • Грудень
  • Використані джерела
Views 245
Rating 5.0 / 5
Added 24.07.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books