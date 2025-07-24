Щоб пізнати і вирішити навколишні проблеми, людина мусить мати чисте серце. Що серце чистіше, то легше пізнати Бога. Гляньмо на життя святих: вони приймали Бога і все навколо чистим серцем.

Святі були саме тими людьми, які усвідомили й повірили, що вони покликані не просто жити, а жити святим життям і являти своїм життям Бога.

У тривожному часі безбожності ХХ-го століття один із блаженних почув від наглядача: «Ми не так потребуємо вашої праці, як ваших страждань»... Не знав цей атеїст, що страждання за віру Христову — це шлях до воскресіння й прославлення.

Дорогий читачу! Перед тобою — книга із мудрими словами тих, хто був «чистий серцем» і «вбогий духом». Це думки великих синів і дочок Христової Церкви. Читаючи ці словесні скарби, роздумуючи над ними, наслідуй їхнє праведне життя.

Отож, читаймо ці думки, роздумуймо, вправляймося у своїх духовних поступах. А ця запропонована книжка допоможе у цьому, ставши певним духовним щоденником на рік. І побачимо, як за цей рік для нас багато що зміниться.

Великого бажайте - 365 Думок визначних постатей УГКЦ

Упор. Тереза Ференц. — Львів: Свічадо, 2019. — 160 с.

ISBN 978-966-938-282-5

Великого бажайте. 365 Думок визначних постатей УГКЦ — Зміст