Азбука понятий

XVIII век стал эпохой небывалого прежде развития коммерческих отношений и связанной с ними этики. Границы европейского мира окончательно и бесповоротно раздвинулись: пользуясь более поздними словами философа и политического деятеля Алексиса де Токвиля, в мировом пространстве «неожиданно появились» два народа - русские и англо-американцы. И те и другие были тесно связаны с европейской культурой, обе нации, в географическом смысле, придали политике новый, невиданный раньше масштаб и размах.

Россия и Америка заставили Токвиля в 1830-е годы мыслить глобальными категориями: "...очень возможно, что Провидение втайне уготовило каждой из них стать хозяйкой половины мира". За счет чего государства могли обрести всемирное влияние? Благодаря военной и экономической мощи. Британский историк Дэвид Армитедж отмечает, что ключевыми факторами, сформировавшими новый мировой порядок, служили интенсивное освоение колоссальных морских пространств, развитие торговли и связанная с этим экспансия европейских империй в более отдаленные части света, совершенствование картографии и увеличение числа текстов о далеких странах и их культурах, наконец, циркуляция и обмен товарами и идеями. Все эти обстоятельства побуждали современников мыслить мир не только в категориях отдельных государств или сообществ, но и в более глобальном контексте «истории человечества».

Велижев Михаил - Цивилизация, или Война миров

СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019. 160 с.: ил.

Азбука понятий; вып. 7

ISBN 978-5-94380-275-1

Велижев Михаил - Цивилизация, или Война миров - Содержание

ВВЕДЕНИЕ. ПОЧЕМУ ЦИВИЛИЗАЦИЯ?

1. О чем эта книга?

2. Что такое цивилизация?

3. Три истории

I. «ЦИВИЛИЗАЦИЯ»: ИЗОБРЕТЕНИЕ ПОНЯТИЯ

1. Ингредиенты «цивилизации»: жизнь до рождения

2. Цивилизация и торговля

3. «Цивилизация» Мирабо: экономика и религия

4. «Цивилизация» Фергюсона: философия истории

5. Критика и протест: «цивилизация» под огнем

6. «Цивилизация» наносит ответный удар

II. ЦИВИЛИЗАЦИЯ И РОССИЯ

1. «Они сошлись. Волна и камень...»: civilisation вп Russia

2. Французское слово в русских устах или поиск синонимов?

3. «Цивилизация» по-русски: изобретение неизбежного

4. «Цивилизация» наступает, или Административный ресурс

5. Критика цивилизации: Данилевский и Достоевский

6. Критика цивилизации: Лев Толстой

III. РАЗНООБРАЗИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ: ПОЛИТИКА И НАУКА

1. «Война — творец всего великого»: Шпенглер и Тойнби

2. «Быть цивилизованным»: историческая социология Элиаса

3. «Тяготы цивилизации» и психоанализ Фрейда

4. Наука о «цивилизации»: историческая концепция Броделя

5. «Цивилизация» как система: вклад Дюркгейма и Мосса

6. «Цивилизация» теряет смысл: печальная судьба перспективного понятия

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ЦИВИЛИЗАЦИЯ: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ

1. «Цивилизация» Хантингтона: современный мир и война

2. Понятие «цивилизация» в XXI веке: концептуальная перспектива

БЛАГОДАРНОСТИ

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Велижев Михаил - Цивилизация, или Война миров - О чем эта книга?

Сегодня цивилизация превратилась в политическую ценность поистине вселенского масштаба. Цивилизацию отстаивают и защищают самые влиятельные мировые лидеры. Дональд Трамп, рассуждая об угрозе, исходящей от радикального ислама, не колеблясь утверждает: «Мы уничтожим ИГ [организация, запрещенная в РФ], и мы защитим цивилизацию. У нас нет другого выбора» (совместная конференция с королем Иордании Абдаллой II, 5 апреля 2017 года). Не менее решителен и Владимир Путин, размышляющий о мрачных перспективах третьей мировой войны: «Понимание того, что третья мировая война может оказаться концом сегодняшней цивилизации, должно сдерживать нас от крайних и чрезвычайно опасных для современной цивилизации действий на международной арене» (прямая линия с Владимиром Путиным, 7 июня 2018 года). Цивилизации постоянно кто-то угрожает, ее надо оберегать, поскольку ее утрата приведет к непоправимым последствиям для жителей всего земного шара. Трамп и Путин прибегают к хорошо известной речевой стратегии. Сама идея защиты цивилизации в XX веке служила общим местом геополитической риторики: впервые ее использовали политики стран Антанты во время Первой мировой войны, в то время как их противники немцы воевали во имя собственной культуры.

Нет причин сомневаться, что понятие «цивилизация» давно является одним из ключевых элементов языка современного международного права. Цивилизация настолько значима, что порой кажется, будто мы пользуемся этой категорией с незапамятных времен. Между тем это не так. Люди изобретали новые понятия, когда нуждались в более эффективном инструменте познания - себя, общества и окружающего мира. За каждым из ключевых терминов человеческого мышления кроется сильная концепция, в определенный исторический момент позволявшая истолковать происходившие с человеком события более четко, ясно и наглядно. Сейчас большинство политических терминов столь прочно вошло в оборот, что мы не задумываемся об их происхождении и истории, не отдаем себе отчета в том, какие проблемы человек пытался решить с помощью того или иного понятия.