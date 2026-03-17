Вельк - Всевышний – Священное Писание о Боге

Гергард Вельк – Всевышний – Священное Писание о Боге
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Как ребёнок вырастающий в приятной для него атмосфере семейного тепла и любви желает больше и лучше узнать своих родителей, так и дети Божии имеют подобное желание по отношению к своему Небесному Отцу. Помере переживания Его любви и близости, в них всё более усиливается желание ещё лучше и глубже познать возлюбившего их.

Собранные в данной книге высказывания Священного Писания, всесторонне представляют образ Всевышнего и способствуют возрастанию в познании Бога и благоговейному поклонению Ему. Сознательно избегая сложных богословских размышлений, это книга доступна широкому кругу читателей. Несмотря на это, не стоит прочитать её быстро и поверхностно. Полезнее будет читать внимательно, просить Бога о Его откровении и обращая внимание на данные толкования, прежде всего иметь ввиду свои личные взаимоотношения с небесным Отцом.

Данная книга может быть использована не только проповедниками и учениками библейских школ, но и для чтениянебольшими отрывками в домашних / семейных собраниях.

Гергард Вельк – Всевышний – Священное Писание о Боге

Издательство «Голос Пастыря», 2019. – 145 с.

Гергард Вельк – Всевышний - Содержание

I Общие понятия о Боге

  • А Вступительное слово

  • Б Самораскрытие Бога

    • 1 Непосредственное самораскрытие

    • 2 Посредственное самораскрытие

      • а) Всеобщее самораскрытие

      • б) Особые откровения Бога

    • 3 Бог явился во плоти

      • а) Иисус Христос мог высказать

      • б) приблизился к человеку

    • 4 Божий Дух

    • 5 Личное познание Бога

      • а) Навстречу Богу

      • б) Чтение Библии

      • в) Молитва

  • В Превосходства Бога

    • 1 Бог есть Дух

      • а) Он незрим

      • б) Он не материален (не телесен)

    • 2 Бог есть жизнь

      • а) Он вечен

      • б) Он Сам Себе достаточен

      • в) Он первоначален

    • 3 Величие Бога

      • а) Бог велик в Своей силе

      • б) Бог велик в Своём знании

      • в) Бог велик Своим присутствием

      • г) Бог велик Своей мудростью

  • Г Не имеющий себе равных

    • 1 Бог свят

      • а) Святой гнев Бога

      • б) Святая ревность Бога

      • в) Святое негодование Бога

    • 2 Бог справедлив

    • 3 Бог благ

  • Д Названия Бога

    • 1 Имя Бога

    • 2 Обозначения Бога

      • а) Отец (Отче) - греч. Патер

      • б) Господь - Евр. Адонай, греч. Кириос

      • в) Бог - Евр. Элохим, греч. Теос

    • 3 Описания Бога

II Таинственная сущность Бога

  • А Элохим

    • 1 Существует лишь один Бог

      • а) Об этом ясно говорит Библия

      • б) Так говорит сам Бог

      • в) Так свидетельствовал Иисус Христос

      • г) Так учили и Апостолы

    • 2 Таинственные места в Ветхом Завете

    • 3 Элохим - Бог во множественном числе

    • 4 Элохим в Новом Завете

    • 5 Элохим в Ветхом Завете

    • 6 Три личности Бога

  • Б Бог Отец

    • 1 Большая привилегия

    • 2 Что ожидает Отец от нас?

      • а) в нашем отношении к Нему

      • б) в наших отношениях друг ко другу

      • в) от нас лично

  • В Бог Сын

    • 1 Прежде основания мира

      • а) Вечное бытие

      • б) Вечный Сын

      • в) Объяснимые тайны

    • 2 Вечный Бог

      • а) Прямые высказывания Библии

      • б) Сравнивая с высказываниями Ветхого Завета

      • в) Божественные полномочия Сына

      • г) Божественные действия Сына

      • д) «Я есмь» Сын (Я есмь Сущий, Исх 3:14)

      • е) Дальнейшие Божественные обозначения Сына

      • ж) Внутрибожественные отношения

  • Г Бог Дух

    • 1 Святой Дух - личность Бога

      • а) Он говорит

      • б) Он действует

      • в) Ему не чужды чувства и переживания

      • г) Прочие поводы для размышления

    • 2 Дух от Отца и от Сына

      • а) Излит из вечности

      • б) Обозначения Святого Духа

      • в) Святой Дух в Ветхом Завете

      • г) Можно ли молиться Святому Духу?

  • Д Непостижимая мудрость

    • 1 Границы разума

    • 2 Семь духов Божиих

    • 3 Наше вероисповедание

III Намерения Бога

  • А Христос - скрытая от веков и родов Божественная тайна

    • 1 Тайна Бога

    • 2 Благоволение Бога

    • 3 Господь Христос - Повелитель

    • 4 Христос - причина действий Всемогущего

    • 5 Христос в нас

  • Б Извечное решение Бога

IV Деятельность Бога

  • А Вселенная

    • 1 Небо

      • а) Ангелы (вестники)

      • б) Демоны

    • 2 Земля

      • а) Словом Господа сотворена

      • б) Повествование о сотворении мира

      • в) Седьмой день

  • Б Человек

    • 1 Таким хотел его Творец

      • а) Живая душа

      • б) По образу Своему и по подобию

    • 2 Что означает - образ?

      • а) Образ - это не оригинал

      • б) Образ ещё не совершенен

  • В Община

    • 1 Гениальный план спасения

    • 2 Осуществление плана

      • а) Храм Божий

      • б) Тело Иисуса Христа

      • в) Невеста Агнца

    • 3 Завершение

Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

