Как ребёнок вырастающий в приятной для него атмосфере семейного тепла и любви желает больше и лучше узнать своих родителей, так и дети Божии имеют подобное желание по отношению к своему Небесному Отцу. Помере переживания Его любви и близости, в них всё более усиливается желание ещё лучше и глубже познать возлюбившего их.

Собранные в данной книге высказывания Священного Писания, всесторонне представляют образ Всевышнего и способствуют возрастанию в познании Бога и благоговейному поклонению Ему. Сознательно избегая сложных богословских размышлений, это книга доступна широкому кругу читателей. Несмотря на это, не стоит прочитать её быстро и поверхностно. Полезнее будет читать внимательно, просить Бога о Его откровении и обращая внимание на данные толкования, прежде всего иметь ввиду свои личные взаимоотношения с небесным Отцом.

Данная книга может быть использована не только проповедниками и учениками библейских школ, но и для чтениянебольшими отрывками в домашних / семейных собраниях.

Гергард Вельк – Всевышний – Священное Писание о Боге

Издательство «Голос Пастыря», 2019. – 145 с.

Гергард Вельк – Всевышний - Содержание

I Общие понятия о Боге

А Вступительное слово

Б Самораскрытие Бога 1 Непосредственное самораскрытие 2 Посредственное самораскрытие а) Всеобщее самораскрытие б) Особые откровения Бога 3 Бог явился во плоти а) Иисус Христос мог высказать б) приблизился к человеку 4 Божий Дух 5 Личное познание Бога а) Навстречу Богу б) Чтение Библии в) Молитва

В Превосходства Бога 1 Бог есть Дух а) Он незрим б) Он не материален (не телесен) 2 Бог есть жизнь а) Он вечен б) Он Сам Себе достаточен в) Он первоначален 3 Величие Бога а) Бог велик в Своей силе б) Бог велик в Своём знании в) Бог велик Своим присутствием г) Бог велик Своей мудростью

Г Не имеющий себе равных 1 Бог свят а) Святой гнев Бога б) Святая ревность Бога в) Святое негодование Бога 2 Бог справедлив 3 Бог благ

Д Названия Бога 1 Имя Бога 2 Обозначения Бога а) Отец (Отче) - греч. Патер б) Господь - Евр. Адонай, греч. Кириос в) Бог - Евр. Элохим, греч. Теос 3 Описания Бога



II Таинственная сущность Бога

А Элохим 1 Существует лишь один Бог а) Об этом ясно говорит Библия б) Так говорит сам Бог в) Так свидетельствовал Иисус Христос г) Так учили и Апостолы 2 Таинственные места в Ветхом Завете 3 Элохим - Бог во множественном числе 4 Элохим в Новом Завете 5 Элохим в Ветхом Завете 6 Три личности Бога

Б Бог Отец 1 Большая привилегия 2 Что ожидает Отец от нас? а) в нашем отношении к Нему б) в наших отношениях друг ко другу в) от нас лично

В Бог Сын 1 Прежде основания мира а) Вечное бытие б) Вечный Сын в) Объяснимые тайны 2 Вечный Бог а) Прямые высказывания Библии б) Сравнивая с высказываниями Ветхого Завета в) Божественные полномочия Сына г) Божественные действия Сына д) «Я есмь» Сын (Я есмь Сущий, Исх 3:14) е) Дальнейшие Божественные обозначения Сына ж) Внутрибожественные отношения

Г Бог Дух 1 Святой Дух - личность Бога а) Он говорит б) Он действует в) Ему не чужды чувства и переживания г) Прочие поводы для размышления 2 Дух от Отца и от Сына а) Излит из вечности б) Обозначения Святого Духа в) Святой Дух в Ветхом Завете г) Можно ли молиться Святому Духу?

Д Непостижимая мудрость 1 Границы разума 2 Семь духов Божиих 3 Наше вероисповедание



III Намерения Бога

А Христос - скрытая от веков и родов Божественная тайна 1 Тайна Бога 2 Благоволение Бога 3 Господь Христос - Повелитель 4 Христос - причина действий Всемогущего 5 Христос в нас

Б Извечное решение Бога

IV Деятельность Бога