Вельк - Всевышний – Священное Писание о Боге
Как ребёнок вырастающий в приятной для него атмосфере семейного тепла и любви желает больше и лучше узнать своих родителей, так и дети Божии имеют подобное желание по отношению к своему Небесному Отцу. Помере переживания Его любви и близости, в них всё более усиливается желание ещё лучше и глубже познать возлюбившего их.
Собранные в данной книге высказывания Священного Писания, всесторонне представляют образ Всевышнего и способствуют возрастанию в познании Бога и благоговейному поклонению Ему. Сознательно избегая сложных богословских размышлений, это книга доступна широкому кругу читателей. Несмотря на это, не стоит прочитать её быстро и поверхностно. Полезнее будет читать внимательно, просить Бога о Его откровении и обращая внимание на данные толкования, прежде всего иметь ввиду свои личные взаимоотношения с небесным Отцом.
Данная книга может быть использована не только проповедниками и учениками библейских школ, но и для чтениянебольшими отрывками в домашних / семейных собраниях.
Гергард Вельк – Всевышний – Священное Писание о Боге
Издательство «Голос Пастыря», 2019. – 145 с.
Гергард Вельк – Всевышний - Содержание
I Общие понятия о Боге
А Вступительное слово
Б Самораскрытие Бога
1 Непосредственное самораскрытие
2 Посредственное самораскрытие
а) Всеобщее самораскрытие
б) Особые откровения Бога
3 Бог явился во плоти
а) Иисус Христос мог высказать
б) приблизился к человеку
4 Божий Дух
5 Личное познание Бога
а) Навстречу Богу
б) Чтение Библии
в) Молитва
В Превосходства Бога
1 Бог есть Дух
а) Он незрим
б) Он не материален (не телесен)
2 Бог есть жизнь
а) Он вечен
б) Он Сам Себе достаточен
в) Он первоначален
3 Величие Бога
а) Бог велик в Своей силе
б) Бог велик в Своём знании
в) Бог велик Своим присутствием
г) Бог велик Своей мудростью
Г Не имеющий себе равных
1 Бог свят
а) Святой гнев Бога
б) Святая ревность Бога
в) Святое негодование Бога
2 Бог справедлив
3 Бог благ
Д Названия Бога
1 Имя Бога
2 Обозначения Бога
а) Отец (Отче) - греч. Патер
б) Господь - Евр. Адонай, греч. Кириос
в) Бог - Евр. Элохим, греч. Теос
3 Описания Бога
II Таинственная сущность Бога
А Элохим
1 Существует лишь один Бог
а) Об этом ясно говорит Библия
б) Так говорит сам Бог
в) Так свидетельствовал Иисус Христос
г) Так учили и Апостолы
2 Таинственные места в Ветхом Завете
3 Элохим - Бог во множественном числе
4 Элохим в Новом Завете
5 Элохим в Ветхом Завете
6 Три личности Бога
Б Бог Отец
1 Большая привилегия
2 Что ожидает Отец от нас?
а) в нашем отношении к Нему
б) в наших отношениях друг ко другу
в) от нас лично
В Бог Сын
1 Прежде основания мира
а) Вечное бытие
б) Вечный Сын
в) Объяснимые тайны
2 Вечный Бог
а) Прямые высказывания Библии
б) Сравнивая с высказываниями Ветхого Завета
в) Божественные полномочия Сына
г) Божественные действия Сына
д) «Я есмь» Сын (Я есмь Сущий, Исх 3:14)
е) Дальнейшие Божественные обозначения Сына
ж) Внутрибожественные отношения
Г Бог Дух
1 Святой Дух - личность Бога
а) Он говорит
б) Он действует
в) Ему не чужды чувства и переживания
г) Прочие поводы для размышления
2 Дух от Отца и от Сына
а) Излит из вечности
б) Обозначения Святого Духа
в) Святой Дух в Ветхом Завете
г) Можно ли молиться Святому Духу?
Д Непостижимая мудрость
1 Границы разума
2 Семь духов Божиих
3 Наше вероисповедание
III Намерения Бога
А Христос - скрытая от веков и родов Божественная тайна
1 Тайна Бога
2 Благоволение Бога
3 Господь Христос - Повелитель
4 Христос - причина действий Всемогущего
5 Христос в нас
Б Извечное решение Бога
IV Деятельность Бога
А Вселенная
1 Небо
а) Ангелы (вестники)
б) Демоны
2 Земля
а) Словом Господа сотворена
б) Повествование о сотворении мира
в) Седьмой день
Б Человек
1 Таким хотел его Творец
а) Живая душа
б) По образу Своему и по подобию
2 Что означает - образ?
а) Образ - это не оригинал
б) Образ ещё не совершенен
В Община
1 Гениальный план спасения
2 Осуществление плана
а) Храм Божий
б) Тело Иисуса Христа
в) Невеста Агнца
3 Завершение
