Мне очень часто задают один и тот же вопрос: "Если в будущем не будет Великой Скорби и антихриста, то верите ли вы в возвращение Иисуса Христа?" Ответ: безусловно, да! Иисус вернется на землю в будущем. Я считаю, что три главных пророческих события остались неисполненными. Я называю их "Большой тройкой": физическое возвращение Христа, воскресение мертвых и окончательный суд. То, что вы прочитали в этой книге, находится в полном согласии не только с Писанием, но и с историческими вероучениями Церкви. Руководители ранней Церкви собрались в Никее в 325 году н. э. и, придя к единому мнению, написали Никейский Символ веры. В этом Символе веры мы видим, что они верили в физическое, будущее возвращение Иисуса на землю.

Иисус пришел на землю как Царь над всем творением. Он основал Свое Царство, и оно начало расти с первого века и до наших дней. Теперь Церковь, как Невеста Христа, является Божьим посланником для дальнейшего утверждения Его Царства на земле. Я называю призвание церкви апостольской миссией.

Как граждане Небес (см. Фил. 3:20) и как посланники Небес (см. 2 Кор. 5:20), мы здесь с миссией. Иисус не вернется, пока мы не завершим апостольскую миссию - миссию апостола по внедрению культуры Небес в культуру земли.

Когда-нибудь Церковь завершит эту миссию. Сыновья и дочери Царя Иисуса узнают, кто они, и будут жить в своей сущности праведников. Страдания в земном царстве будут сведены к минимуму. Количество грехов значительно уменьшится. Секс-индустрия рухнет, а разрушенные семьи будут восстановлены. Люди будут жить дольше, здоровее и радостнее. Больше не будет сирот, не будет голода, а болезни станут редкостью. Все враги Божьи склонятся под ноги Иисуса, пока смерть не будет положена под Его ноги как последний враг (см. 1 Кор. 5:26). Все остальные враги будут покорены, когда мы положим их себе под ноги (см. Рим. 16:20). Наступит день, когда культивирование апостолов завершит апостольскую миссию. В этот день Иисус сможет прикоснуться пальцами ног к земле в физической форме и, наконец, сказать, как это делали римские императоры в прошлые времена: "Это место очень похоже на дом!"

Велтон, Джонатан. Невосхищенные - 3-е издание - перевод на русский язык Джонатан Велтон; [перевод выполнен нейросетью DeepL в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания: Jonathan Welton. Raptureless,3ed, 2015.] Электронное издание, Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 318 с. Серия «Современное богословие». ISBN 978-1-6822266-9-8 (англ.) Переводы библейских стихов выполнены нейросетью с английского издания книги - переводы Библии на русский язык отличаются от данных переводов.