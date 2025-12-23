Венцкевич — О служении Господу материальными средствами

“ ... не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога”. (Колос. 1: 9-10)

Понятие о материальном служении Господу в религиозной жизни людей весьма искажено. Многие полагают, что земными благами можно умилостивить Бога и, грубо выражаясь, купить у Него спасение себе и право на вход в Царство Небесное. Для этого суеверные люди не жалеют средств на тщетные богопротивные жертвы. Таким образом служение Богу подменяется откупом. Чтобы спасти нас и приобрести Себе, Бог Сам нашел средство нашего спасения — отдал за нас в жертву возлюбленного Сына Своего. Потому всякий, кто думает достичь спасения своими делами и материальным служением, отвергает совершенную Божью жертву и тяжко оскорбляет Его. Вот почему суеверные жертвы и дела таких людей мерзки пред лицом Божьим.

Бог хочет лично НАС, а только потом уже и НАШЕ как приятное и угодное Ему служение. Некоторые привыкли жертвовать копейки, тогда как на бесполезные и даже вредные плотские наслаждения и утехи, удовлетворение своих пагубных привычек и низменных страстей, на роскошь и всякого рода прихоти тратят без сожаления все свои сбережения. Какое усердное служение маммоне! Богу же, как нищему, с которым можно безнаказанно пренебрежительно обращаться и оскорблять, жертвуются гроши или то, что совсем не имеет никакой ценности, с горделивым сознанием исполненного долга в отношении своего Творца. Какой самообман!..

И многие уверовавшие в Господа Иисуса Христа, Спасителя грешников, не освободились еще от этого мерзкого греха — обкрадывания Бога. Познав, что спасение даруется по благодати, стараются не замечать, не видеть повелений Господних в Его Слове о необходимости материального служения. Маммона легко овладела сердцами уверовавших и ослепляет им их духовные очи. Освободившись от одного рода суеверия, они переходят к другому, и из сбережений, благодаря новой, дарованной Господом трезвой и воздержанной жизни, создают себе доходную статью для улучшения своего земного благосостояния и обогащения — устраивают свои дела за счет того, что принадлежит Богу. Впрочем, отдают Богу и себя, но только голую душу, а все остальное, также принадлежащее Ему и от Него им данное, оставляют себе для того, чтобы впоследствии Он развеял (Агг. 1:9). Больно и страшно за таких людей!

Ф. С. Венцкевич — О служении Господу материальными средствами

WARSZAWA, 1930. — 20 с. Переиздание: Издательство «Смирна», Черкассы. (Серия: Актуально сегодня.)

Ф. С. Венцкевич — О служении Господу материальными средствами — Содержание