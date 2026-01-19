Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Венявкин - Храм войны

Венявкин - Храм войны
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Sociology Political Science, *Biographies Memoirs

Книга Ильи Венявкина «Храм войны» — это глубокое историко-публицистическое исследование интеллектуальной и моральной катастрофы, приведшей к российскому вторжению в Украину. Автор, профессиональный историк, рассматривает книгу как «работу горя» — попытку осмыслить, как его страна прошла путь от надежд на гуманизацию до оправдания полномасштабной агрессии. Книга не просто фиксирует хронику событий, но препарирует идеи и биографии людей, которые выстраивали фундамент этой войны, превращая её из политического решения в некий квазирелигиозный культ.

В центре повествования — галерея портретов: от идеологов-радикалов вроде Александра Дугина и Тимофея Сергейцева до высокопоставленных технократов и силовиков. Венявкин мастерски показывает, как разные, порой противоречивые идеи — от юмора Михаила Задорнова до оккультного фашизма и православного милитаризма — сплелись в единую ткань пропаганды. Особое внимание уделяется тому, как старые советские мифы (например, история Зои Космодемьянской) были реставрированы и превращены в инструменты «культурной войны» против реальности.

«Храм войны» ставит перед читателем неудобные вопросы об ответственности интеллектуалов и исполнителей. Через судьбы генерала Суровикина, главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и «военкора» Мурза автор исследует механизмы контрреволюции, страх перед изменениями и ту роковую «притягательность войны», которая заполнила пустоту в постсоветском сознании. Это книга о том, как из обрывков разочарований, конспирологии и имперских амбиций был воздвигнут идеологический храм, потребовавший реальных человеческих жертв.

Илья Венявкин — Храм войны - Люди и их идеи, сделавшие возможным российское вторжение в Украину

Б.в.д.. — 296 с.

Илья Венявкин — Храм войны — Содержание

  • Мифология и власть: Дорога к храму и реставрация мифа о Зое Космодемьянской.

  • Портреты идеологов и исполнителей:

    • Михаил Задорнов: Путь от сатиры к поиску «защитника русских».

    • Сергей Суровикин: Эволюция «человека, который хорошо выполнял приказы».

    • Николай Патрушев: Логика чекиста, решившего «все исправить».

    • Эльвира Набиуллина: Роль технократа в обеспечении жизнеспособности режима.

    • Михаил Васильев: Феномен «десантного батюшки» и благословение войны.

  • Интеллектуальный фундамент:

    • Александр Дугин: Трансформация от маргинального фашиста до православного идеолога.

    • Тимофей Сергейцев: Методология «деукраинизации».

    • Маргарита Симоньян: Создание медиапространства, где «правды не существует».

    • Андрей «Мурз» Морозов: Взгляд на войну через призму «нужных книг».

  • Заключение: Контрреволюция достоинства и судьба строителей «Храма войны».

Views 558
Rating
Added 19.01.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books