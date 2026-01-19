Книга Ильи Венявкина «Храм войны» — это глубокое историко-публицистическое исследование интеллектуальной и моральной катастрофы, приведшей к российскому вторжению в Украину. Автор, профессиональный историк, рассматривает книгу как «работу горя» — попытку осмыслить, как его страна прошла путь от надежд на гуманизацию до оправдания полномасштабной агрессии. Книга не просто фиксирует хронику событий, но препарирует идеи и биографии людей, которые выстраивали фундамент этой войны, превращая её из политического решения в некий квазирелигиозный культ.

В центре повествования — галерея портретов: от идеологов-радикалов вроде Александра Дугина и Тимофея Сергейцева до высокопоставленных технократов и силовиков. Венявкин мастерски показывает, как разные, порой противоречивые идеи — от юмора Михаила Задорнова до оккультного фашизма и православного милитаризма — сплелись в единую ткань пропаганды. Особое внимание уделяется тому, как старые советские мифы (например, история Зои Космодемьянской) были реставрированы и превращены в инструменты «культурной войны» против реальности.

«Храм войны» ставит перед читателем неудобные вопросы об ответственности интеллектуалов и исполнителей. Через судьбы генерала Суровикина, главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и «военкора» Мурза автор исследует механизмы контрреволюции, страх перед изменениями и ту роковую «притягательность войны», которая заполнила пустоту в постсоветском сознании. Это книга о том, как из обрывков разочарований, конспирологии и имперских амбиций был воздвигнут идеологический храм, потребовавший реальных человеческих жертв.

Илья Венявкин — Храм войны - Люди и их идеи, сделавшие возможным российское вторжение в Украину

Б.в.д.. — 296 с.

Илья Венявкин — Храм войны — Содержание