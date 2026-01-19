Венявкин - Храм войны
Книга Ильи Венявкина «Храм войны» — это глубокое историко-публицистическое исследование интеллектуальной и моральной катастрофы, приведшей к российскому вторжению в Украину. Автор, профессиональный историк, рассматривает книгу как «работу горя» — попытку осмыслить, как его страна прошла путь от надежд на гуманизацию до оправдания полномасштабной агрессии. Книга не просто фиксирует хронику событий, но препарирует идеи и биографии людей, которые выстраивали фундамент этой войны, превращая её из политического решения в некий квазирелигиозный культ.
В центре повествования — галерея портретов: от идеологов-радикалов вроде Александра Дугина и Тимофея Сергейцева до высокопоставленных технократов и силовиков. Венявкин мастерски показывает, как разные, порой противоречивые идеи — от юмора Михаила Задорнова до оккультного фашизма и православного милитаризма — сплелись в единую ткань пропаганды. Особое внимание уделяется тому, как старые советские мифы (например, история Зои Космодемьянской) были реставрированы и превращены в инструменты «культурной войны» против реальности.
«Храм войны» ставит перед читателем неудобные вопросы об ответственности интеллектуалов и исполнителей. Через судьбы генерала Суровикина, главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и «военкора» Мурза автор исследует механизмы контрреволюции, страх перед изменениями и ту роковую «притягательность войны», которая заполнила пустоту в постсоветском сознании. Это книга о том, как из обрывков разочарований, конспирологии и имперских амбиций был воздвигнут идеологический храм, потребовавший реальных человеческих жертв.
Илья Венявкин — Храм войны - Люди и их идеи, сделавшие возможным российское вторжение в Украину
Б.в.д.. — 296 с.
Илья Венявкин — Храм войны — Содержание
Мифология и власть: Дорога к храму и реставрация мифа о Зое Космодемьянской.
Портреты идеологов и исполнителей:
Михаил Задорнов: Путь от сатиры к поиску «защитника русских».
Сергей Суровикин: Эволюция «человека, который хорошо выполнял приказы».
Николай Патрушев: Логика чекиста, решившего «все исправить».
Эльвира Набиуллина: Роль технократа в обеспечении жизнеспособности режима.
Михаил Васильев: Феномен «десантного батюшки» и благословение войны.
Интеллектуальный фундамент:
Александр Дугин: Трансформация от маргинального фашиста до православного идеолога.
Тимофей Сергейцев: Методология «деукраинизации».
Маргарита Симоньян: Создание медиапространства, где «правды не существует».
Андрей «Мурз» Морозов: Взгляд на войну через призму «нужных книг».
Заключение: Контрреволюция достоинства и судьба строителей «Храма войны».
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