Каббала древних - Vera Cabala Cabalistica
Книга «Каббала древних» (Vera Cabala Cabalistica) — это уникальное академическое издание ранее неизвестного латинского манускрипта XVII века, обнаруженного в фондах Российской государственной библиотеки. Исследователь и переводчик Иван Бенгальский представляет текст, который находится на стыке классической иудейской мистики и европейской магической традиции (гримуаров).
Особенность данного труда заключается в том, что он трактует Каббалу не только как философскую систему, но и как Ars Memoriae — «искусство памяти». Через визуальные таблицы, печати и медитативные образы оператор получает доступ к «тонкому познанию» Вселенной. Издание снабжено глубокими комментариями, раскрывающими соответствия сфирот, стихий и магическое применение псалмов, многие из которых публикуются впервые.
Пер. с лат., ивр., коммент. и вступ. ст. И. Бенгальского.
СПб.: Академия исследований культуры, 2026. — 256 с. ил. — (Серия Code Grimoire).
ISBN: 978-5-94396-340-7
Vera Cabala Cabalistica - Каббала древних - Содержание
Каббала Берешит (Универсальная): Подробный разбор Древа Жизни через десять таблиц сфирот (от Кетер до Малхут). Каждая таблица служит ключом к пониманию божественных эманаций.
Особая Каббала (Kabala Specialis): Сравнительный анализ мистических учений разных народов. Как понимали тайные смыслы Моисей, халдеи, арабы, египтяне и великие раввины прошлого.
Каббала Меркава (Небесная Колесница): Исследование экстатических практик и «восхождения» к престолу Славы, основанное на редких поучениях раби Акадоса, Нахмана и других мастеров.
Практический инструментарий: Глава о 72 священных именах Бога (Шем ха-Мефораш) и трактат о практическом применении каббалистических методов.
