Евангельский образ Христа Спасителя широко использовался гностиками для изложения своих воззрений, которые они вкладывали в его уста. Гносис, тайное знание, могло быть получено, естественно, только путем откровения, и у гностиков часто такие откровения являет Христос Своим ученикам, то ли кому-то из них лично (различные «Евангелия от...»), то ли собранию своих учеников. Последний жанр — беседы Христа с учениками — пользовался популярностью среди многих христиан, что объясняется естественной неудовлетворенностью скупыми сведениями об учении Иисуса Христа, содержащимися в канонических текстах. Лейтмотивом этих откровений-бесед было то, что нередко высказывается там самим Христом, а именно, что в земной жизни он говорил притчами, а теперь будет говорить с учениками «откровенно, без иносказаний» и откроет им всю истину.

Вера-Премудрость: Апокрифические беседы Иисуса Христа с учениками

(Серия «Энигма»).

М.: Группа Компаний «РИПОЛ классик» / «Пальмира», 2018. — 288 с.

ISBN 978-5-386-12052-8

Вера-Премудрость: Апокрифические беседы Иисуса Христа с учениками - Содержание

А. И. Еланская. Беседы Иисуса Христа с учениками

ВЕРА-ПРЕМУДРОСТЬ. Апокрифические беседы Иисуса Христа с учениками

Комментарии

Вера-Премудрость: Апокрифические беседы Иисуса Христа с учениками - Вера-Премудрость. Апокрифические беседы Иисуса Христа с учениками

(I Книга)

1. После того как Иисус восстал из мертвых, Он провел одиннадцать лет, беседуя со Своими учениками и поучая их о местах Первой Заповеди и о местах Первого Таинства, которое внутри Завесы, что внутри Первой Заповеди, которое есть двадцать четвертое Таинство, считая наружу и вниз. Эти Таинства находятся во втором Покое Первого Таинства, которое впереди всех Таинств: это Отец в образе голубя. Иисус говорил Своим ученикам: «Я вышел из Первого Таинства, которое есть последнее, двадцать четвертое Таинство».

Ученики не знали и не ведали, что есть что-нибудь внутри того Таинства, но думали об этом Таинстве, что оно глава Всего и глава всего сущего. Они думали, что оно — свершение всех свершений, потому что Иисус говорил им, что это Таинство окружает Первую Заповедь, и пять Начертаний, и Великий Свет, и пять Охранителей, и всю Сокровищницу Света. Однако Иисус не говорил Своим ученикам обо всем расположении всех мест Великого Невидимого, о трех Трисилах, о двадцати четырех Невидимых, обо всех их местах, об Эонах, об их разрядах, каким образом располагаются эти эманации Великого Невидимого, и о Нерожденных, о Саморожденных, о Рожденных, об их Светилах, о Беспарных, об их Архонтах, о Силах, о Господствах, об Архангелах, о Ангелах, о Деканах, о Служителях, обо всех помещениях их сфер и обо всех разрядах каждого из них.

И не говорил Иисус Своим ученикам о расположении эманации Сокровищницы, ни об их разрядах, ни каким образом они расположены. И не говорил о Спасителях, в соответствии с разрядом каждого, каковы они. И не говорил, какой Стражу каждой из дверей Сокровищницы Света. И не говорил о месте Спасителя-двойни, который есть Дитя Дитяти. Не говорил Он о месте трех Аминей, в каком месте они расположены. И не говорил, в каком месте расположены пять Дерев, ни о других семи Аминях, которые суть семь Голосов, каково их место согласно тому, как они расположены.

Не говорил Иисус Своим ученикам, какого рода пять Охранителей и в какое место они доставлены. И не говорил, каким образом расположен Великий Свет и в какое место он доставлен. Не говорил ни о пяти Начертаниях, ни о Первой Заповеди, в какое место они доставлены. Но Он просто говорил с ними, поучая их, лишь о том, что они существуют. Но об их расположении и разряде их мест, каким образом они существуют, Он не говорил им. Поэтому они и не знали, что внутри того Таинства существуют другие места. И Он не говорил Своим ученикам: «Я пришел из такого-то места, пока не вошел в то Таинство и пока не вышел из него», но поучал их: «Я вышел из того Таинства». Поэтому они и думали о том Таинстве, что оно свершение всех свершений, и что оно глава Всего, и что оно вся плерома, поскольку Иисус говорил: «То Таинство обнимает все, о чем Я говорил всем вам со дня, когда повстречал вас, вплоть до сего дня». Поэтому ученики и думали, что внутри этого Таинства ничего нет.