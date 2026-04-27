Verano - Свет герметизма
Эта книга — строгое исследование подлинного, классического герметизма, сформировавшегося в эллинистической Александрии. Автор Israel Verano (Fr.Nemol46) рассматривает фигуру Гермеса Трисмегиста не просто как мифического персонажа, а как собирательный образ Пророка и Учителя, чье откровение стало фундаментом для большинства духовных традиций Запада и Востока.
Данный труд является глубоким анализом герметического «Гнозиса» как пути мистического преображения человека. Книга показывает, что герметизм — это не застывший исторический артефакт, а живая метафизическая система, способная отвечать на вечные вопросы о единстве мироздания. Она восстанавливает диалог между рациональным знанием и духовным озарением, представляя герметизм как праисток неоплатонизма, каббалы, суфизма и христианского мистицизма.
Автор выступает за возвращение к изначальному, незамутненному виду учения, свободному от поздних искажений. Главная теза книги: человек является микрокосмом, зеркально отражающим макрокосм Вселенной, а познание себя есть единственный путь к познанию Божественного света.
Israel Verano aka Fr.Nemol46 — Свет герметизма
М.: Издательство «Велигор», 2025. — 368 с.: ил.
ISBN 978-5-91742-533-7
Israel Verano aka Fr.Nemol46 — Свет герметизма — Содержание
Вступление
I. Откровение Гермеса
Кто такой Гермес Трисмегист?
Природа Поймандреса — Ума Владычествующего
Способы откровения: видение, Гнозис, внутренний голос
II. Первородный свет и Единый
Единый как безмолвный источник
Свет и Ум как первичные эманации
Логос как творческое Слово
III. Космогония и рождение мира
Происхождение стихий и элементов
Сотворение Неба и семи сфер
Музыка сфер и круг судьбы
IV. Природа человека
Образ и подобие Божье
Андрогинность и разделение полов
Падение в Природу: соединение с материей
Двойственная природа человека: тело и ум
V. Устройство души
Состав души: дух, разум, чувства
Осквернение души страстями
Покровы планет и преграды восхождения
Судьба и свобода выбора
VI. Познание, память и Гнозис
Гнозис как средство спасения
Воспоминание божественного происхождения
Путь внутреннего очищения
Безмолвие и слушание ума
VII. Бог и боги
Верховный бог вне форм
Множество божественных сил: демиурги, архонты, планетарные духи
Отношения между богами, душой и природой
VIII. Мистика природы и звезд
Космос как все живое
Звезды как письмена Бога
Природа как богиня и иллюзия
Стихии как отражения духовных архетипов
IX. Зло, смерть и страдание
Источник зла в забвении
Страсти как искажение света
Смерть как переход
Карма, наказание и очищение
X. Спасение и возвращение
Семь очищений души
Снятие планетарных оболочек
Вознесение к Отцу
Обожение человека
XI. Практики и наставления
Молчание, слушание, внимание
Созерцание природы
Благочестие, целомудрие и молитва
Служение Богу и миру
XII. Судьба мира
Упадок храмов и забвение Традиции
Восстановление космической гармонии
Герметизм как вечная мудрость
Возвращение Слова в конец времен
XIII. Возрождение Феникса
Герметизм в эпоху Ренессанса
Герметизм и флорентийская академия
Герметизм и Джордано Бруно
Герметизм и Пико де ла Мирандола
Герметизм и оккультные общества (Роза и Крест, Золотая Заря, Телема)
XIV. Герметизм религиозный
Между пантеизмом и деизмом
Связи с платонизмом, гностицизмом и Библией
Герметизм и суфизм, каббала
XV. Герметизм и наука
Созерцание Природы и научное описание мира
Идеи эволюции и жизни на других планетах
Герметическая утопия и конец мира
XVI. Образ жизни герметиста
Тело как храм духа
Здоровый образ жизни и духовная защита
Достижение сверхсознания и молчаливый Гнозис
XVII. Эзотерический герметизм
Магия, власть ритуала и астральные планы
Биоэнергетика, сновидения и медитация
Заключение
