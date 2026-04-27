Verano - Свет герметизма

Обзор книги
Category: Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Эзотеризм

Эта книга — строгое исследование подлинного, классического герметизма, сформировавшегося в эллинистической Александрии. Автор Israel Verano (Fr.Nemol46) рассматривает фигуру Гермеса Трисмегиста не просто как мифического персонажа, а как собирательный образ Пророка и Учителя, чье откровение стало фундаментом для большинства духовных традиций Запада и Востока.

Данный труд является глубоким анализом герметического «Гнозиса» как пути мистического преображения человека. Книга показывает, что герметизм — это не застывший исторический артефакт, а живая метафизическая система, способная отвечать на вечные вопросы о единстве мироздания. Она восстанавливает диалог между рациональным знанием и духовным озарением, представляя герметизм как праисток неоплатонизма, каббалы, суфизма и христианского мистицизма.

Автор выступает за возвращение к изначальному, незамутненному виду учения, свободному от поздних искажений. Главная теза книги: человек является микрокосмом, зеркально отражающим макрокосм Вселенной, а познание себя есть единственный путь к познанию Божественного света.

Israel Verano aka Fr.Nemol46 — Свет герметизма

М.: Издательство «Велигор», 2025. — 368 с.: ил.
ISBN 978-5-91742-533-7

Israel Verano aka Fr.Nemol46 — Свет герметизма — Содержание

  • Вступление

  • I. Откровение Гермеса

    • Кто такой Гермес Трисмегист?

    • Природа Поймандреса — Ума Владычествующего

    • Способы откровения: видение, Гнозис, внутренний голос

  • II. Первородный свет и Единый

    • Единый как безмолвный источник

    • Свет и Ум как первичные эманации

    • Логос как творческое Слово

  • III. Космогония и рождение мира

    • Происхождение стихий и элементов

    • Сотворение Неба и семи сфер

    • Музыка сфер и круг судьбы

  • IV. Природа человека

    • Образ и подобие Божье

    • Андрогинность и разделение полов

    • Падение в Природу: соединение с материей

    • Двойственная природа человека: тело и ум

  • V. Устройство души

    • Состав души: дух, разум, чувства

    • Осквернение души страстями

    • Покровы планет и преграды восхождения

    • Судьба и свобода выбора

  • VI. Познание, память и Гнозис

    • Гнозис как средство спасения

    • Воспоминание божественного происхождения

    • Путь внутреннего очищения

    • Безмолвие и слушание ума

  • VII. Бог и боги

    • Верховный бог вне форм

    • Множество божественных сил: демиурги, архонты, планетарные духи

    • Отношения между богами, душой и природой

  • VIII. Мистика природы и звезд

    • Космос как все живое

    • Звезды как письмена Бога

    • Природа как богиня и иллюзия

    • Стихии как отражения духовных архетипов

  • IX. Зло, смерть и страдание

    • Источник зла в забвении

    • Страсти как искажение света

    • Смерть как переход

    • Карма, наказание и очищение

  • X. Спасение и возвращение

    • Семь очищений души

    • Снятие планетарных оболочек

    • Вознесение к Отцу

    • Обожение человека

  • XI. Практики и наставления

    • Молчание, слушание, внимание

    • Созерцание природы

    • Благочестие, целомудрие и молитва

    • Служение Богу и миру

  • XII. Судьба мира

    • Упадок храмов и забвение Традиции

    • Восстановление космической гармонии

    • Герметизм как вечная мудрость

    • Возвращение Слова в конец времен

  • XIII. Возрождение Феникса

    • Герметизм в эпоху Ренессанса

    • Герметизм и флорентийская академия

    • Герметизм и Джордано Бруно

    • Герметизм и Пико де ла Мирандола

    • Герметизм и оккультные общества (Роза и Крест, Золотая Заря, Телема)

  • XIV. Герметизм религиозный

    • Между пантеизмом и деизмом

    • Связи с платонизмом, гностицизмом и Библией

    • Герметизм и суфизм, каббала

  • XV. Герметизм и наука

    • Созерцание Природы и научное описание мира

    • Идеи эволюции и жизни на других планетах

    • Герметическая утопия и конец мира

  • XVI. Образ жизни герметиста

    • Тело как храм духа

    • Здоровый образ жизни и духовная защита

    • Достижение сверхсознания и молчаливый Гнозис

  • XVII. Эзотерический герметизм

    • Магия, власть ритуала и астральные планы

    • Биоэнергетика, сновидения и медитация

  • Заключение

Added 27.04.2026
Author brat Vadim
