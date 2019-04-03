Изъ всѣхъ сочиненій бл. Августина, гдѣ излагается имъ его ученіе о Тріединомъ Богѣ, наиболѣе важно для нашей цѣли, конечно, его спеціальный трактатъ о Троицѣ. Этотъ обширный и капитальный трудъ, состояіцій изъ 15 книгъ и писанный въ теченіе 16 лѣтъ, изъ всѣхъ положительно-догматическихъ сочиненій Августина являстся наиболѣе замѣчательнымъ какъ по своей обстоятельности, такъ и по глубинѣ и остроумію изслѣдованія вопроса, такъ, наконецъ, и по своему историческому вліянію на позднѣйшія поколѣнія западно-христіанскаго міра.

Католическій ученый богословъ J. Shwane, вообще отводя Августину первое мѣсто въ ряду церковних учителей патристичсскаго періода, замѣчаетъ, что значеніе Августина опредѣляется не только его ученіемъ о благодати, но и всѣмъ его богословіемъ и, въ частности, его ученіемъ о Троицѣ. «Его 15 кн. о Троицѣ, — продолжаетъ цитуемый нами богословъ, — содержатъ въ себѣ самое обстоятельное, что только мыслилось объ этомъ предметѣ церковными учителями древняго періода»

П. И. Верещацкий - Ученіе блаженого Августіна, епископа Иппонского о Святой Троицѣ

Казань. Типографія Сов. Раб., Солд. и Крест. Деп. (бывшая Центральная)

Разрешено къ печатанію по постановленію Совѣта Казанской Духовной Академіи отъ 30 мая 1915 года – 580 с.

П. И. Верещацкий - Ученіе блаженого Августіна, епископа Иппонского о Святой Троицѣ. - Оглавленіе

ПРЕДИСЛОВІЕ

Критическій обзоръ и характеристика иностранныхъ (I—ХХVIII стр.) и отечественныхъ (ХХVІІІ—LХ стр.) ученыхъ пособій настоящаго изслѣдованія съ показаніемъ отношенія важнѣйшихъ изь нихъ къ предмету и задачамъ послѣдняго

ВВЕДЕНІЕ

I. Исагогическія свѣдѣиія о главномъ источникѣ настоящаго изслѣдованія—сочиненіи блаж. Августина “De Trinitate libri ХѴ”

II. Библіографическій обзоръ другихъ сочиненій блаж. Августина, служащихъ важнѣйшими источниками для выясненія его спекулятивно-богословскихъ воззрѣній

Часть первая. Ученіе блаженнаго Августина, Епископа Иппонскаго, о Тріединомъ Богѣ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Ученіе блаж. Августина, Епископа Иппонскаго, о Богѣ въ Его существѣ: Богъ есть абсолютное духовно-личное Бытіе

ГЛАВА ВТОРАЯ. Ученіе блаж. Августина, Епископа Иппонскаго, о свойствахъ Божіихъ (метафизическія и духовныя свойства Божественнаго Существа)

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Спекулятивное ученіе блаж. Августина, Епископа Иппонскаго, о Св. Троицѣ (тринитарныя аналогіи блаж. Августина)

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Спекулятивное ученіе блаж. Августина, Епископа Иппонскаго, о Св. Троицѣ (процессъ самообъективированія Абсолютной Личности или предвѣчное рожденіе Бога-Сына изъ существа Бога-Отца

ГЛАВА ПЯТАЯ. Церковно-богословское ученіе бл. Августина, Епископа Иппонскаго, о Св. Троицѣ (традиціонно-символьные и собственно - августиновскіе его элементы)

Часть вторая. Ученіе блаж. Августина, Епископа Иппонскаго, о Святомъ Духѣ и Его имманентныхъ отношеніяхъ къ Отцу и Сыну

§ 1. Характеристика вопроса и его постановка въ yастоящемъ изслъдованіи

§ 2. Три главныхъ богословскихъ типа пониманія и построенія ученія бл. Августина о Св. Духъ

§ 3. Ученіе блаж. Августина, Еписrопа Иппонскаго, о Св. Духѣ и Его отношеніи къ Отцу и Сыну (трактація вопроса въ римско-католической ученой литературѣ)

§ 4. Ученіе блаж. Августина, Еписнопа Иппонскаго, объ исхожденіи Св. Духа (трактація вопроса въ отечественной учено - богословской литературѣ стараго времени)

$ 5. Учѳніе блаж. Августина, Еписиопа Иппонскаго, о Св. Духѣ и Его отношеніи къ Богу-Отцу и Богу-Сыну (трактація вопроса въ старо-католичесиой ученой литературѣ)

§ 6. Ученіе блаж. Августина, Еписиопа Иппонскаго, объ исхожденіи Св. Духа въ русской учено-богослевской литературѣ новаго и новѣйшаго времени

§ 7. Ученіе блаж. Августина, Еписиопа Иппонскаго, объ исхожденіи Св. Духа (обзоръ объективно историческихъ и субъективно-психологическихъ причинъ и основаній, августиновскаго филіоквизма)

§ 8. Оцѣнка «августиновскаго филіоквизма-съ церковно-догматической и церковно-исторической точекъ зрѣнія (согласованіе такъ называемаго Ріlіо-que блаж. Августина съ его высокимъ церковно-учительнымъ авторитетомъ)

Оглавленіе

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П. И. Верещацкий - Ученіе блаженого Августіна, епископа Иппонского о Святой Троицѣ - Предисловіе

Источникомъ нашего изслѣдованія о тринитарныхъ воззрѣніяхъ бл. Августина, еп. Иппонскаго, служило для насъ прежде всего подлинное его сочиненіе “De Trinitate libri ХѴ” на латинскомъ языкѣ, равнымъ образомъ и другія многочисленныя и разнообразныя по своимъ размѣрамъ и характеру литературныя произведенія избраннаго нами великаго отца западной церкви преимущественно на оригинальномъ языкѣ послѣдняго.

Это спеціальное изслѣдованіе нѣмецкаго католическаго автора представляетъ собою самое значительное явленіе въ иностранной (нѣмецкой) литературѣ нашего предмета (по вопросу собственно о догматико-спекулятивномъ ученіи бл. Августина о Св. Троицѣ). Авторъ ея— одинъ изъ самыхъ тщательныхъ и детальныхъ изслѣдователей и комментаторовъ бл. Августина въ разсматриваемомъ нами пунктѣ его догматико-философскаго ученія, и реферируемая монографія его, составленію коей посвящено нашимъ авторомъ цѣлыхъ 12 лѣтъ, является сверхъ того результатомъ еще проповедтическаго его труда объ Августинѣ „Меtарhysische Рsychologie des hl. Augustins. Augsb. 1852“, написаннаго въ дyхѣ гюнтеровскаго дуализма и недоведеннаго авторомъ его до конца „по независящимъ оть него обстоятельствамъ“ (см. „Ѵоггеde” къ названному труду).

Въ настоящемъ своемъ трудѣ нѣмецкій профессоръ предпринимаетъ попытку раскрыть и изложить тринитарное ученіе великаго западнаго отца, какъ опытъ раціональной конструкціи догмата о Св. Троицѣ на психологической почвѣ. Имманентная жизнь Тріипостаснаго Божества раскрывается и обосновывается въ данномъ опытѣ на почвѣ такъ называемаго репрезентаціонизма, какъ результатъ опредѣленія идеальной конституціи природы человѣческаго духа, путемъ психологическаго анализа, его самосознанія и любви. Лежащій въ основѣ его самососознанія и любви имманентный процессъ объективаціи, какъ результатъ живого внутренняго „отношенія" разумнаго духа къ себѣ самому, и даетъ возможность Августину, съ точки зрѣнія репрезентаціонизма, уяснить себѣ внутреннюю жизнь Тріединаго Божества при посредствѣ означенной категоріи „отношенія“ съ ея тремя аналогическими моментами.

Тринитарныя аналогіи бл. Августина (онтологическія, антропологичеекія и антропо-космологическія), т. е. тѣ слѣды Божесгвенной Троицы, какія онъ находилъ во внѣшнемъ мірѣ, въ человѣкѣ и въ отношеніи человѣка къ міру, своеобразно классифицированныя и систематизированныя нашимъ авторомъ, представляютъ собою вполнѣ законченное зданіе, вершину котораго вѣнчаетъ собою высшая и совершеннѣйшая на землѣ аналоіія богоподобнаго духа человѣческаго, раскрываюшаго въ его внутреннемъ живомъ отношеніи къ себѣ самому тріединство своей природы и жизни.