Верещагин - Христианская книжность Древней Руси

Из-за господства государственного атеизма на протяжении семи послереволюционных десятилетий древнерусские христианские книги у нас были под запретом: даже в академической среде они почти не изучались и не издавались, а уж в научно-популярные издания, им тем более ходу не было. Если военные повести, летописи, естественнонаучные трактаты, бытовые надписи и записи, всякого рода грамоты т.п. еще худо-бедно были "допущены", то полному забвению подлежали книги Священного Писания, или, скажем, Палея, или Кириллова книга, или Лествица, или Прблог, или Великие Минеи Четий, или Служебная минея (перечень можно продолжать).

Но обскурантизм нигде и никогда еще не одерживал конечной победы. Именно с перечисленными (и другими) книгами Древней Руси нам с вами и предстоит познакомиться. Весь репертуар древнерусской книжности мы представить не сможем. Поэтому придется ограничиться его обозрением. Книги принадлежали к различным жанрам, а жанровая принадлежность сказывалась на особенностях их языка и стиля.

В 988 г. Русь приняла крещение. С этого водораздела берет свое начало и древнерусская христианская книжность. Конечно, в первые годы пришлось осваивать богатство, поступавшее извне, – в Киев и Новгород приносили книги, которые уже больше столетия были в обращении у южных и западных славян (крещенных ранее).

Принесенные церковные книги были написаны на языке, в составном наименовании которого подчеркивается его функциональная и этническая принадлежность (церковный и славянский, отсюда – церковнославянский). В научных кругах этот язык называют по другому основанию, как бы оглядываясь на него из нашего времени и поэтому выделяя его древность, – старославянский, древнеславянский. Сейчас больше нет идеологических причин для затушевывания в названии сферы применения этого языка.

Церковнославянский книжно-письменный (литературный) язык возник ровно за 125 лет до крещения Руси, причем известна как точная дата его возникновения (863 г.), так и имена его создателей. Литературные языки, возникшие из потребности в христианской книжности на родном наречии, как правило, восходят к языкотворческой деятельности одного человека или небольшой группы единомышленников. Вот и церковный язык для славянства создали в 863 г. Кирилл и Мефодий, уроженцы Солуни, города, в IX в. наполовину населенного славянами. Они не только сложили азбуку, но и выполнили множество переводов христианских книг с греческого языка, покоящегося на многовековой античности и христианской культурной традиции.

«Христианская книжность Древней Руси»: Москва-Берлин; 2014

ISBN 978-5-4475-1874-5

Евгений Михайлович Верещагин - Христианская книжность Древней Руси - Содержание

Предисловие

I. ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ТЕКСТЫ

II. НОВОЗАВЕТНЫЕ ТЕКСТЫ

III. СВЯТООТЕЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ