В заголовке настоящих «Очерков» стоит слово замысел. Творческий замысел — это намерение создать вполне определенное произведение искусства (или научный труд, или технический проект и т.д.). Намереваться значит стремиться, поразмышляв, когда-нибудь в будущем выполнить замысленное действие.

Между тем, что замышляется в голове, и тем, что в итоге реально создается, почти всегда есть дистанция.

Собственно, часть наметок и планов вообще не осуществляется. Один из исследователей так и назвал А.С. Пушкина — поэтом «недовершенных замыслов». Некоторые замыслы, однако, хотя и осуществляются, но в процессе работы претерпевают изменения.

Бывает и такое, что писатель, художник, композитор или ученый не дожидается, пока замысел полностью созреет, и, приступая к работе, довольствуется смутными представлениями.

Имея в виду замысел своего романа в стихах «Евгений Онегин», А.С. Пушкин как раз подчеркнул постепенность созревания и неотчетливость первоначального замысла:

Промчалось много, много дней

С тех пор, как юная Татьяна

И с ней Онегин в смутном сне

Явилися впервые мне

И даль свободного романа

Я сквозь магический кристалл

Еще неясно различал. (8/L)

Евгений Михайлович Верещагин - Творческие замыслы А.С. Пушкина, оставшиеся в черновиках. Доступные текстологические очерки

М.: Издательский дом «Познание», 2018. — 576 с.

ISBN 978-5-906960-40-5

Евгений Верещагин - Творческие замыслы А.С. Пушкина, оставшиеся в черновиках - Доступные текстологические очерки - Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ (к семи очеркам)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Часть I Важные, но неосуществленные сюжетные замыслы Пушкина

ПЕРВЫЙ ОЧЕРК - КАКОВ БЫЛ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СЮЖЕТ «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА» И КОГДА ОН ПЕРЕМЕНИЛСЯ?

§ 1. Черновики А.С. Пушкина и их значение для исследования творческой истории «Евгения Онегина»

§ 2. Анализ фрагмента V/1-4: тактики похваления

§ 3. Анализ фрагмента V/5-14: тактики порицания

Экскурс. Почему Татьяна не делала того, чего от нее ожидали?

§ 4. Анализ фрагмента Va/1-4: двоение мыслей

§ 5. Анализ фрагмента Va/5-lO: борение с собой

§ 6. Любовь побеждает байронизм

§ 7. Анализ фрагмента Va/11-14 и набросков V6-b: Онегин принимает решение

§ 8. Признаки изменения сюжета «Евгения Онегина»

§ 9. Итоговые замечания по Первому очерку

Экскурс. Параллели между поэмой «Кавказский пленник» и романом «Евгений Онегин»

ВТОРОЙ ОЧЕРК - ОТЧЕГО ЛЕНСКИЙ ПОГИБ В ФИНАЛЕ СНА ТАТЬЯНЫ И ЗА ЧТО МСТИЛ ЕМУ ОНЕГИН НА ИМЕНИНАХ?

Глава первая ОТЧЕГО ЛЕНСКИЙ ПОГИБ В ФИНАЛЕ СНА ТАТЬЯНЫ?

Глава вторая ЗА ЧТО ОНЕГИН РЕШИЛ «ПОРЯДКОМ ОТОМСТИТЬ» ЛЕНСКОМУ?

ТРЕТИЙ ОЧЕРК - ТЕЗИСЫ ПУШКИНА ОБ ОБЩЕМ И СОБСТВЕННОМ РОДОСЛОВИИ

ЧЕТВЕРТЫЙ ОЧЕРК - «ГРОМКОЕ ИМЯ» И «БЕСПРОЗВАННОСТЬ»: ИХ РОЛЬ В СЮЖЕТОСЛОЖЕНИИ «МЕДНОГО ВСАДНИКА»

Часть II ПУШКИН И ОНЕГИН: ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АВТОРОМ И ГЕРОЕМ РОМАНА

ПЯТЫЙ ОЧЕРК - ПРОТОТИП И ГЕРОЙ «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА», ОБРАЗ СОЧИНИТЕЛЯ И РЕАЛЬНЫЙ АВТОР

ШЕСТОЙ ОЧЕРК - СХОДСТВА МЕЖДУ ОНЕГИНЫМ И ПУШКИНЫМ: СЕМИОТИКА ВОЛЬНЫХ ОДЕЯНИЙ

СЕДЬМОЙ ОЧЕРК - СХОДСТВА МЕЖДУ ОНЕГИНЫМ И ПУШКИНЫМ: СЕМИОТИКА КАРТОЧНОЙ ИГРЫ

Оглавление к восьмому очерку

ВОСЬМОЙ ОЧЕРК, ОСОБЫЙ

КАК ПУШКИН ПЕРЕОСМЫСЛИЛ СЮЖЕТ ПРИТЧИ О БЛУДНОМ СЫНЕ. Исследование, основанное на методике исчисления рече-поведенческих тактик

Глава первая РАЗНОГОЛОСИЦА ИНТЕРПРЕТАЦИЙ

§ 1. Реконструкция литературной истории повести

§ 2. Выяснение авторского замысла

Глава вторая АНАЛИЗ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ШЕСТИ

ПЕРСОНАЖЕЙ ПОВЕСТИ

§ 3. Краткое представление концепции рече-поведенческих тактик (на примере речевого поведения С. Вырина)

Экскурс 1. Какой суммой ротмистр хотел откупиться?

Экскурс 2. Самсон Вырин или, может быть, все-таки Симеон?

§ 4. Рече-поведенческих тактики других персонажей повести

Глава третья АНАЛИЗ РЕЧЕ-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ «ТАЙНОГО ВЕНЧАНИЯ», РАЗРЕШИВШЕЙСЯ ПОЗИТИВНО

§ 5. Счастливый финал «Мятели»

§ 6. Как разрешилась история тайного венчания Ольги Сергеевны Пушкиной

Глава четвертая ВОЗДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ТАКТИКИ КАК РЕЧЕ-ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

§ 7. Жанровые признаки притчи

§ 8. Характеристики воздержательныхрече-поведенческих тактик

§ 9. Рече-поведенческая парадигма в Притче о блудном сыне

Глава пятая ВОЗДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ РЕЧЕ-ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ТАКТИКИ АВДОТЬИ САМСОНОВНЫ И ИХ СМЫСЛ

§ 10. Жизненный (не)успех как стимул к покаянию

Экскурс 3. Пушкинская выписка из Жития Иоанна Кущника

§11. Благовременность покаяния как поведенческая парадигма в Притче о блудном сыне

§ 12. Пушкин как пропонент новозаветной этики

§ 13. Воздержательные тактики Авдотьи Самсоновны, не сопряженные с Притчей о блудном сыне

Глава шестая ПРИТЧА О БЛУДНОМ СЫНЕ В ПРИЛОЖЕНИИ К САМОМУ ПУШКИНУ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

ПЕРВЫЙ СВОДНЫЙ СПИСОК ЦИТИРОВАННОЙ И ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (к семи очеркам)

ВТОРОЙ СВОДНЫЙ СПИСОК ЦИТИРОВАННОЙ И ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ(к восьмому очерку)