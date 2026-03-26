В заголовке настоящих «Очерков» стоит слово замысел. Творческий замысел — это намерение создать вполне определенное произведение искусства (или научный труд, или технический проект и т.д.). Намереваться значит стремиться, поразмышляв, когда-нибудь в будущем выполнить замысленное действие.
Между тем, что замышляется в голове, и тем, что в итоге реально создается, почти всегда есть дистанция.
Собственно, часть наметок и планов вообще не осуществляется. Один из исследователей так и назвал А.С. Пушкина — поэтом «недовершенных замыслов». Некоторые замыслы, однако, хотя и осуществляются, но в процессе работы претерпевают изменения.
Бывает и такое, что писатель, художник, композитор или ученый не дожидается, пока замысел полностью созреет, и, приступая к работе, довольствуется смутными представлениями.
Имея в виду замысел своего романа в стихах «Евгений Онегин», А.С. Пушкин как раз подчеркнул постепенность созревания и неотчетливость первоначального замысла:
Промчалось много, много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин в смутном сне
Явилися впервые мне
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще неясно различал. (8/L)
Евгений Михайлович Верещагин - Творческие замыслы А.С. Пушкина, оставшиеся в черновиках. Доступные текстологические очерки
М.: Издательский дом «Познание», 2018. — 576 с.
ISBN 978-5-906960-40-5
ОГЛАВЛЕНИЕ (к семи очеркам)
ПРЕДИСЛОВИЕ
Часть I Важные, но неосуществленные сюжетные замыслы Пушкина
ПЕРВЫЙ ОЧЕРК - КАКОВ БЫЛ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СЮЖЕТ «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА» И КОГДА ОН ПЕРЕМЕНИЛСЯ?
§ 1. Черновики А.С. Пушкина и их значение для исследования творческой истории «Евгения Онегина»
§ 2. Анализ фрагмента V/1-4: тактики похваления
§ 3. Анализ фрагмента V/5-14: тактики порицания
Экскурс. Почему Татьяна не делала того, чего от нее ожидали?
§ 4. Анализ фрагмента Va/1-4: двоение мыслей
§ 5. Анализ фрагмента Va/5-lO: борение с собой
§ 6. Любовь побеждает байронизм
§ 7. Анализ фрагмента Va/11-14 и набросков V6-b: Онегин принимает решение
§ 8. Признаки изменения сюжета «Евгения Онегина»
§ 9. Итоговые замечания по Первому очерку
Экскурс. Параллели между поэмой «Кавказский пленник» и романом «Евгений Онегин»
ВТОРОЙ ОЧЕРК - ОТЧЕГО ЛЕНСКИЙ ПОГИБ В ФИНАЛЕ СНА ТАТЬЯНЫ И ЗА ЧТО МСТИЛ ЕМУ ОНЕГИН НА ИМЕНИНАХ?
Глава первая ОТЧЕГО ЛЕНСКИЙ ПОГИБ В ФИНАЛЕ СНА ТАТЬЯНЫ?
Глава вторая ЗА ЧТО ОНЕГИН РЕШИЛ «ПОРЯДКОМ ОТОМСТИТЬ» ЛЕНСКОМУ?
ТРЕТИЙ ОЧЕРК - ТЕЗИСЫ ПУШКИНА ОБ ОБЩЕМ И СОБСТВЕННОМ РОДОСЛОВИИ
ЧЕТВЕРТЫЙ ОЧЕРК - «ГРОМКОЕ ИМЯ» И «БЕСПРОЗВАННОСТЬ»: ИХ РОЛЬ В СЮЖЕТОСЛОЖЕНИИ «МЕДНОГО ВСАДНИКА»
Часть II ПУШКИН И ОНЕГИН: ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АВТОРОМ И ГЕРОЕМ РОМАНА
ПЯТЫЙ ОЧЕРК - ПРОТОТИП И ГЕРОЙ «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА», ОБРАЗ СОЧИНИТЕЛЯ И РЕАЛЬНЫЙ АВТОР
ШЕСТОЙ ОЧЕРК - СХОДСТВА МЕЖДУ ОНЕГИНЫМ И ПУШКИНЫМ: СЕМИОТИКА ВОЛЬНЫХ ОДЕЯНИЙ
СЕДЬМОЙ ОЧЕРК - СХОДСТВА МЕЖДУ ОНЕГИНЫМ И ПУШКИНЫМ: СЕМИОТИКА КАРТОЧНОЙ ИГРЫ
Оглавление к восьмому очерку
ВОСЬМОЙ ОЧЕРК, ОСОБЫЙ
КАК ПУШКИН ПЕРЕОСМЫСЛИЛ СЮЖЕТ ПРИТЧИ О БЛУДНОМ СЫНЕ. Исследование, основанное на методике исчисления рече-поведенческих тактик
Глава первая РАЗНОГОЛОСИЦА ИНТЕРПРЕТАЦИЙ
§ 1. Реконструкция литературной истории повести
§ 2. Выяснение авторского замысла
Глава вторая АНАЛИЗ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ШЕСТИ
ПЕРСОНАЖЕЙ ПОВЕСТИ
§ 3. Краткое представление концепции рече-поведенческих тактик (на примере речевого поведения С. Вырина)
Экскурс 1. Какой суммой ротмистр хотел откупиться?
Экскурс 2. Самсон Вырин или, может быть, все-таки Симеон?
§ 4. Рече-поведенческих тактики других персонажей повести
Глава третья АНАЛИЗ РЕЧЕ-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ «ТАЙНОГО ВЕНЧАНИЯ», РАЗРЕШИВШЕЙСЯ ПОЗИТИВНО
§ 5. Счастливый финал «Мятели»
§ 6. Как разрешилась история тайного венчания Ольги Сергеевны Пушкиной
Глава четвертая ВОЗДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ТАКТИКИ КАК РЕЧЕ-ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
§ 7. Жанровые признаки притчи
§ 8. Характеристики воздержательныхрече-поведенческих тактик
§ 9. Рече-поведенческая парадигма в Притче о блудном сыне
Глава пятая ВОЗДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ РЕЧЕ-ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ТАКТИКИ АВДОТЬИ САМСОНОВНЫ И ИХ СМЫСЛ
§ 10. Жизненный (не)успех как стимул к покаянию
Экскурс 3. Пушкинская выписка из Жития Иоанна Кущника
§11. Благовременность покаяния как поведенческая парадигма в Притче о блудном сыне
§ 12. Пушкин как пропонент новозаветной этики
§ 13. Воздержательные тактики Авдотьи Самсоновны, не сопряженные с Притчей о блудном сыне
Глава шестая ПРИТЧА О БЛУДНОМ СЫНЕ В ПРИЛОЖЕНИИ К САМОМУ ПУШКИНУ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
ПЕРВЫЙ СВОДНЫЙ СПИСОК ЦИТИРОВАННОЙ И ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (к семи очеркам)
ВТОРОЙ СВОДНЫЙ СПИСОК ЦИТИРОВАННОЙ И ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ(к восьмому очерку)
