Замысел этой книги — дать читателю представление о Боге и о том, как мы можем приблизиться к Нему, узнать Его и быть с Ним в общении. Я хотел дать общее введение в тему книги и очерк библейского и отеческого учения о пути к Богу и о самом Боге. Но размеры книги не позволили исполнить первоначальный план, и рукопись моя была сильно сокращена. Пришлось отказаться от введения, выпустить учение святых отцов, живших до четвертого века, сократить многие главы.

К глубокому сожалению, невозможно было уделить место духовно-аскетической литературе, в которой так мною говорится о пути человека к Богу. В учении о Пресвятой Троице я должен был выпустить все отеческое учение, кроме учения Афанасия Великого и Иоанна Дамаскина; выпустил я также очерк учения Григория Палами. Не было возможности остановиться на различиях между православным и инославным представлением о Боге. Библиография сокращена до одной страницы вместо восьми.