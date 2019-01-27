Верховский - Бог и человек
Замысел этой книги — дать читателю представление о Боге и о том, как мы можем приблизиться к Нему, узнать Его и быть с Ним в общении. Я хотел дать общее введение в тему книги и очерк библейского и отеческого учения о пути к Богу и о самом Боге. Но размеры книги не позволили исполнить первоначальный план, и рукопись моя была сильно сокращена. Пришлось отказаться от введения, выпустить учение святых отцов, живших до четвертого века, сократить многие главы.
К глубокому сожалению, невозможно было уделить место духовно-аскетической литературе, в которой так мною говорится о пути человека к Богу. В учении о Пресвятой Троице я должен был выпустить все отеческое учение, кроме учения Афанасия Великого и Иоанна Дамаскина; выпустил я также очерк учения Григория Палами. Не было возможности остановиться на различиях между православным и инославным представлением о Боге. Библиография сокращена до одной страницы вместо восьми.
Книга моя не притязает быть научным трудом. В ней нет ни научной систематичности, ни ученого аппарата. Я писал для всех интересующихся христианской жизнью и мыслью. Содержание книги может быть полезным и интересным только при внимательном и вдумчивом чтении. Как бы ни были велики недостатки книги, сама тема ее и многочисленные цитаты из Святого Писания и св. отцов должны дать читателю достаточный материал для размышления. Святые отцы — величайшие свидетели православного Предания, хотя и не все в их учении принято Церковью. Так, например, Церковь отвергает учение блаженного Августина о предопределении и происхождении Святого Духа.
Сергей Сергеевич Верховский - Бог и человек
Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет
Москва 2004
ISBN 5-7429-0050-3
Сергей Сергеевич Верховский - Бог и человек - Содержание
Предисловие автора
Часть первая
- Глава 1. ХРИСТИАНСКОЕ ПОНИМАНИЕ БОГООБЩЕНИЯ
- Глава 2. ВЕТХОЗАВЕТНОЕ УЧЕНИЕ О БОГОПОЗНАНИИ
- Глава З. БОГОПОЗНАНИЕ В НОВОМ ЗАВЕТЕ
- Глава 4. УЧЕНИЕ ОТЦОВ ЦЕРКВИ IV ВЕКА
- Глава 5. ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПУТЯХ БОГООБЩЕНИЯ И БОГОПОЗНАНИЯ
Часть вторая
- Глава 1. БОГ - СУЩИЙ
- Глава 2. СУЩЕСТВО БОЖИЕ
- Глава З. РАЗЛИЧИЕ БЬІТИЯ БОГА И ТВАРИ И ИХ СООТНОШЕНИЕ
- Глава 4. ЛИЧНОЕ НАЧАЛО В БОГЕ
- Глава 5. БОГ - ЖИЗНЬ
- Глава 6. СУЩНОСТЬ БОЖИЯ
- Глава 7. ПРЕСВЯТАЯ ТРОИЦА
- Глава 8. УЧЕНИЕ О ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЕ В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ
- Глава 9. ОТЕЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЕ
Сочинения святых отцов, использованные в книге
Об авторе
Сергей Сергеевич Верховский - Бог и человек
Как православный богослов я не могу иметь иного желания, как быть верным учению Церкви. Если мои мысли в чем-либо ошибочны, я первый буду приветствовать здравую критику. Я остановился преимущественно на чисто духовной, нравственной и интеллектуальной стороне нашего пути к Богу, потому что о ней обычно говорят меньше, чем о других возможных путях богообщения. Вопрос о богопознании может показаться слишком трудным и специальным, но можно только сожалеть, что современный человек часто считает лишним знать что-либо о Боге и понять, почему вера в Бога разумна и необходима.
Мы изменили Богу, потому что не Бог для нас самое главное в жизни. Мы нарушили завет с Богом, потому что мы даже и не думаем о единении с Богом, не видим в Нем ни Отца, ни Господа.Мы согласны отдать Богу лишь отрезок нашего времени и ничтожную часть нас самих. Жертвы наши внешне, и «всесожжения» лишь символичны. Мы отдаем себя Богу на словах и в обрядах. А Бог хочет от нас любви и познания Его; истинное благочестие в любви и знании; прежде всего — в любви и знании Бога. Бог «поражает и бьет» нас словом истины, но для нас все как роса, скоро исчезающая. И все же удивительны слова пророка Осии о людях, которые, несмотря ни на что, «в скорби своей... с раннего утра» будут искать Бога, призывая друг друга познать или хотя бы только стремиться познать Его, веруя, что Он придет к нам, как утренняя заря и благотворный дождь.
Таких людей, может быть, немного. Внешнее благочестие само по себе никого не спасет; но и его немного в наше время. Большинство людей поклоняется, как и во времена Осии, «богам и иным » Но «слова уст Божиих», которыми Он «бьет» нас, останутся навсегда непреложными: Бог хочет от нас любви и боговедения; только так Он может «восставить» нас, чтобы мы жили «перед лицом Его». «И если будете искать Его, Он будет найден вами; если же оставите Его, Он оставит вас... когда он (Израиль. — Прим. ред.)... взыщет Его, Он даст им найти Себя» (2 Пар. 15:2—4).
Возможность богопознания дана всем людям. Но падший, духовно ослепший человек почти не использует этой возможности, и Бог лишь ограниченно открывается недостойным Его откровения. В Церкви может быть преодолена духовная слепота людей и человек становится способен воспринять откровение Божие в той полноте, которая недоступна никому вне Церкви. Уже Ветхозаветная Церковь возрастала в богопознании, пока сама Премудрость Божия не сделалась для нас во Христе «премудростью от Бога» (1 Кор. 1:30) и Дух Истины не снизошел на людей в Пятидесятницу, чтобы навсегда вместе со Христом остаться в ветхозаветной Церкви.
Отсутствие богообщения в христианине есть признак уже не только духовной слепоты, но сознательного пренебрежения к дару Божию. Все люди сотворены Богом, чтобы «они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем, и движемся, и существуем» (Деян. 17:27—28). Христиане рождены от Бога; они соединены со Христом и имеют Дух Божий, пока не отлучены от Церкви. Однако тот факт, что большинство христиан чувствуют себя такими далекими от Бога, показывает, что возрастание в Боге и для христиан есть дело подвига. Без подвига и христиане не ощущают Бога, хотя Он и пребывает в них.
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