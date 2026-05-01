Верклер - Аяйо - Герменевтика

В этом учебном пособии Генри Верклер и Карелинн Гербер Аяйо соединяют герменевтическую теорию с практическими шагами экзегезы. Книга помогает читателю освоить принципы правильного толкования Писания и применять их в проповеди, личном изучении Библии, преподавании и письменной богословской работе.
Третье издание полностью обновлено с учетом современных академических дискуссий, отзывов преподавателей и студентов. Авторы предлагают семишаговый герменевтический процесс: историко-культурный, контекстуальный, лексико-синтаксический, литературный и богословский анализ, сопоставление с другими толкователями и практическое применение текста.
Верклер Генри, Аяйо Карелинн Гербер – Герменевтика – Принципы и процессы библейского толкования – 3-е издание
Пер. с англ. издания: Hermeneutics: Principles and Processes of Biblical Interpretation. 3rd ed. – Сиэтл – Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2026. – 395 с.
ISBN 978-1-4934-4309-3
Верклер Генри, Аяйо Карелинн Гербер – Герменевтика – Содержание
Отзывы о книге
Предисловие к третьему изданию
Глава 1. Введение в библейскую герменевтику
Глава 2. История библейского толкования
Глава 3. Историко-культурный анализ
Глава 4. Анализ письменного контекста
Глава 5. Лексико-синтаксический анализ
Глава 6. Богословский анализ
Глава 7. Особые литературные формы и жанры
Глава 8. Особые литературные формы и жанры
Глава 9. Применение библейского послания
Эпилог
Библиография
