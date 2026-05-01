Верклер - Аяйо - Герменевтика

Category: ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Esxatos Club Translations, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, Educational

В этом учебном пособии Генри Верклер и Карелинн Гербер Аяйо соединяют герменевтическую теорию с практическими шагами экзегезы. Книга помогает читателю освоить принципы правильного толкования Писания и применять их в проповеди, личном изучении Библии, преподавании и письменной богословской работе.

Третье издание полностью обновлено с учетом современных академических дискуссий, отзывов преподавателей и студентов. Авторы предлагают семишаговый герменевтический процесс: историко-культурный, контекстуальный, лексико-синтаксический, литературный и богословский анализ, сопоставление с другими толкователями и практическое применение текста.

Верклер Генри, Аяйо Карелинн Гербер – Герменевтика – Принципы и процессы библейского толкования – 3-е издание

  • Пер. с англ. издания: Hermeneutics: Principles and Processes of Biblical Interpretation. 3rd ed. – Сиэтл – Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2026. – 395 с.

  • ISBN 978-1-4934-4309-3

Верклер Генри, Аяйо Карелинн Гербер – Герменевтика – Содержание

  • Отзывы о книге

  • Предисловие к третьему изданию

  • Глава 1. Введение в библейскую герменевтику

  • Глава 2. История библейского толкования

  • Глава 3. Историко-культурный анализ

  • Глава 4. Анализ письменного контекста

  • Глава 5. Лексико-синтаксический анализ

  • Глава 6. Богословский анализ

  • Глава 7. Особые литературные формы и жанры

  • Глава 8. Особые литературные формы и жанры

  • Глава 9. Применение библейского послания

  • Эпилог

  • Библиография

Added 22.05.2026
Author: brat Vadim
