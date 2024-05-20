Верклова Юлия - Боги и архетипы древних славян – Колесо Сварога в современной трактовке

Ну, снова здравствуйте. Меня зовут Юлия Верклова, я медицинский журналист, кандидат философских наук, призер литературной премии «Здравомыслие» — 2021, московская язычница. Но, чтоб сразу было понятно: не жрица, не ведьма, даже не этнограф. Просто слежу за Колесом года.

Двадцать два года я вела рубрику «Здоровье» в крупнейших российских СМИ — сначала в АиФ, потом в журнале Cosmopolitan, потом в издательстве Rambler. И все эти годы транслировала в мир не только истории медицинских открытий и рекомендации ВОЗ, но и идеи каких-нибудь западных диетологов типа Аткинса или Дюкана, а заодно восточные оздоровительные системы типа йоги и аюрведы. Самым «доказательным» во всем этом импорте была, пожалуй, средиземноморская диета, признанная и одобренная Всемирной организацией здравоохранения… Некоторое время я пыталась ее соблюдать, но, по счастью, вовремя уловила новые веяния: локальная кухня и сезонная диета. Тема модная, но довольно трудно внедряется в наших широтах. Нашему человеку под любую систему питания, которая не гарантирует «минус 10 кг за две недели», хочется подвести духовную основу — потому в нулевых народ ударился в йогу. Но, не видя результата (видя мало результатов, видя не тот результат, на который рассчитывал), многие предпочли искать новые практики. Ну, и я тоже.

Будучи не только редактором глянцевого журнала, но и кандидатом философских наук, я не готова была сбросить со счетов тот признанный факт, что у каждого народа были свои боги. И диктовали они свои заповеди не просто так, а исходя из условий обитания этого самого народа. Вот мне просто интересно, чем бы питались индийские брахманы, попав в наши леса в середине нашего же января? Трава никакая не растет, зато мясо бродит тут и там… Им-то, конечно, в Индии мясо во вред только: жара же постоянно — всякая убойная пища тут же тухнет. Поэтому в качестве природного консерванта во все добавляется жгучий перец и имбирь в неимоверных дозах. А у нас в качестве природного консерванта — мороз. И от перца в аюрведических пропорциях лесному человеку может стать некомфортно.

Опять же, хорошо проповедовать непротивление, когда ты живешь на окраине мира близ океана; и если у тебя есть враги, то они наверняка из своих же — сородичи. А когда ты живешь на перекрестке путей с востока на запад и севера на юг? Когда слева и справа твой лес то и дело палят посторонние люди, а в лесу бродят дикие звери? Право же, долго в позе йоги не усидишь — тут нужна либо маятниковая тактика кривичей, либо прямолинейная и недюжинная сила полян.

Верклова Юлия - Боги и архетипы древних славян – Колесо Сварога в современной трактовке

Москва : Издательство АСТ, 2023. — 352 с. — (Лучшая историческая книга).

ISBN 978-5-17-156373-8

Верклова Юлия - Боги и архетипы древних славян – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА-ЗНАКОМСТВО (НУЛЕВАЯ) Почему появилась эта книга На что я опираюсь Что будет в этой книге Чего не будет в этой книге Для кого эта книга



ЧАСТЬ I. Впадаем в архаику

ГЛАВА 1. МЕСТО ВПАДЕНИЯ Климатический пессимум Восточные практики Этника, язычество, родноверие

ЛАВА 2. КАКАЯ ХТОНЬ! Рождение богов Двоичная система Герои (богатыри) и архетипы Колесо времени

ГЛАВА 3. СВЕТИЛА: МЕДИЦИНА И МИСТИКА Сварог Даждьбог Хорс Солнце Персонификации праздников Коляда и Карачун Ярила Купала Овсень Луна и месяц

ГЛАВА 4. ПОЛУЧИЛСЯ КАЛЕНДАРЬ Лада Морена Велес Перун Коло Сварога Наложение христианского календаря на «народный»



ЧАСТЬ II. Коло Сварога как схема всего

ГЛАВА 5. ДЕВЯТЬ ФУНКЦИЙ КОЛА СВАРОГА 1. Коло Сварога как календарь 2. Коло Сварога как часы 3. Коло Сварога как карта мира 4. Коло Сварога как схема мироздания 5. Коло Сварога как схема человеческого тела 6. Коло Сварога как система душ (архетипов) 7. Коло Сварога как схема чувств 8. Коло Сварога как возрастная периодизация 9. Коло Сварога как колесо баланса



ЧАСТЬ III. Бытовые правила Кола

ГЛАВА 6. ДИЕТИКА КОЛА Правило 1. Не ешьте того, что не родилось Правило 2. Еда — это ритуал Правило 3. Еда должна ублажать все пять чувств Правило 4. Не позволяйте ни одной стихии разрастись сверх меры, не игнорируйте ни одну из стихий Правило 5. Питайтесь в соответствии с сезоном Правило 6. Питайтесь по часам Правило 7. Не жарьте еду на масле Правило 8. Любое питье, кроме воды, — еда

ГЛАВА 7. СРОКИ ГОДА Срок Коляды Срок Велеса Срок Ярилы (Живы) Срок Лады Срок Купалы Срок Перуна Срок Макоши Срок Морены



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ