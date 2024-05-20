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Верклова - Боги и архетипы древних славян

Верклова Юлия - Боги и архетипы древних славян – Колесо Сварога в современной трактовке
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Paganism
Ну, снова здравствуйте. Меня зовут Юлия Верклова, я медицинский журналист, кандидат философских наук, призер литературной премии «Здравомыслие» — 2021, московская язычница. Но, чтоб сразу было понятно: не жрица, не ведьма, даже не этнограф. Просто слежу за Колесом года.
Двадцать два года я вела рубрику «Здоровье» в крупнейших российских СМИ — сначала в АиФ, потом в журнале Cosmopolitan, потом в издательстве Rambler. И все эти годы транслировала в мир не только истории медицинских открытий и рекомендации ВОЗ, но и идеи каких-нибудь западных диетологов типа Аткинса или Дюкана, а заодно восточные оздоровительные системы типа йоги и аюрведы. Самым «доказательным» во всем этом импорте была, пожалуй, средиземноморская диета, признанная и одобренная Всемирной организацией здравоохранения… Некоторое время я пыталась ее соблюдать, но, по счастью, вовремя уловила новые веяния: локальная кухня и сезонная диета. Тема модная, но довольно трудно внедряется в наших широтах. Нашему человеку под любую систему питания, которая не гарантирует «минус 10 кг за две недели», хочется подвести духовную основу — потому в нулевых народ ударился в йогу. Но, не видя результата (видя мало результатов, видя не тот результат, на который рассчитывал), многие предпочли искать новые практики. Ну, и я тоже.
Будучи не только редактором глянцевого журнала, но и кандидатом философских наук, я не готова была сбросить со счетов тот признанный факт, что у каждого народа были свои боги. И диктовали они свои заповеди не просто так, а исходя из условий обитания этого самого народа. Вот мне просто интересно, чем бы питались индийские брахманы, попав в наши леса в середине нашего же января? Трава никакая не растет, зато мясо бродит тут и там… Им-то, конечно, в Индии мясо во вред только: жара же постоянно — всякая убойная пища тут же тухнет. Поэтому в качестве природного консерванта во все добавляется жгучий перец и имбирь в неимоверных дозах. А у нас в качестве природного консерванта — мороз. И от перца в аюрведических пропорциях лесному человеку может стать некомфортно.
Опять же, хорошо проповедовать непротивление, когда ты живешь на окраине мира близ океана; и если у тебя есть враги, то они наверняка из своих же — сородичи. А когда ты живешь на перекрестке путей с востока на запад и севера на юг? Когда слева и справа твой лес то и дело палят посторонние люди, а в лесу бродят дикие звери? Право же, долго в позе йоги не усидишь — тут нужна либо маятниковая тактика кривичей, либо прямолинейная и недюжинная сила полян.

Верклова Юлия - Боги и архетипы древних славян – Колесо Сварога в современной трактовке

Москва : Издательство АСТ, 2023. — 352 с. — (Лучшая историческая книга).
ISBN 978-5-17-156373-8

Верклова Юлия - Боги и архетипы древних славян – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ
  • ГЛАВА-ЗНАКОМСТВО (НУЛЕВАЯ)
    • Почему появилась эта книга
    • На что я опираюсь
    • Что будет в этой книге
    • Чего не будет в этой книге
    • Для кого эта книга
ЧАСТЬ I. Впадаем в архаику
  • ГЛАВА 1. МЕСТО ВПАДЕНИЯ
    • Климатический пессимум
    • Восточные практики
    • Этника, язычество, родноверие
  • ЛАВА 2. КАКАЯ ХТОНЬ!
    • Рождение богов
    • Двоичная система
    • Герои (богатыри) и архетипы
    • Колесо времени
  • ГЛАВА 3. СВЕТИЛА: МЕДИЦИНА И МИСТИКА
    • Сварог
    • Даждьбог
    • Хорс
    • Солнце
    • Персонификации праздников
    • Коляда и Карачун
    • Ярила
    • Купала
    • Овсень
    • Луна и месяц
  • ГЛАВА 4. ПОЛУЧИЛСЯ КАЛЕНДАРЬ
    • Лада
    • Морена
    • Велес
    • Перун
    • Коло Сварога
    • Наложение христианского календаря на «народный»
ЧАСТЬ II. Коло Сварога как схема всего
  • ГЛАВА 5. ДЕВЯТЬ ФУНКЦИЙ КОЛА СВАРОГА
    • 1. Коло Сварога как календарь
    • 2. Коло Сварога как часы
    • 3. Коло Сварога как карта мира
    • 4. Коло Сварога как схема мироздания
    • 5. Коло Сварога как схема человеческого тела
    • 6. Коло Сварога как система душ (архетипов)
    • 7. Коло Сварога как схема чувств
    • 8. Коло Сварога как возрастная периодизация
    • 9. Коло Сварога как колесо баланса
ЧАСТЬ III. Бытовые правила Кола
  • ГЛАВА 6. ДИЕТИКА КОЛА
    • Правило 1. Не ешьте того, что не родилось
    • Правило 2. Еда — это ритуал
    • Правило 3. Еда должна ублажать все пять чувств
    • Правило 4. Не позволяйте ни одной стихии разрастись сверх меры, не игнорируйте ни одну из стихий
    • Правило 5. Питайтесь в соответствии с сезоном
    • Правило 6. Питайтесь по часам
    • Правило 7. Не жарьте еду на масле
    • Правило 8. Любое питье, кроме воды, — еда
  • ГЛАВА 7. СРОКИ ГОДА
    • Срок Коляды
    • Срок Велеса
    • Срок Ярилы (Живы)
    • Срок Лады
    • Срок Купалы
    • Срок Перуна
    • Срок Макоши
    • Срок Морены
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
Views 348
Rating 4.1 / 5
Added 20.05.2024
Author brat Vadim
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4.1/5 (4)

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