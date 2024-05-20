Верклова Юлия - Боги и архетипы древних славян – Колесо Сварога в современной трактовке

Верклова - Боги и архетипы древних славян
Ну, снова здравствуйте. Меня зовут Юлия Верклова, я медицинский журналист, кандидат философских наук, призер литературной премии «Здравомыслие» — 2021, московская язычница. Но, чтоб сразу было понятно: не жрица, не ведьма, даже не этнограф. Просто слежу за Колесом года.
Двадцать два года я вела рубрику «Здоровье» в крупнейших российских СМИ — сначала в АиФ, потом в журнале Cosmopolitan, потом в издательстве Rambler. И все эти годы транслировала в мир не только истории медицинских открытий и рекомендации ВОЗ, но и идеи каких-нибудь западных диетологов типа Аткинса или Дюкана, а заодно восточные оздоровительные системы типа йоги и аюрведы. Самым «доказательным» во всем этом импорте была, пожалуй, средиземноморская диета, признанная и одобренная Всемирной организацией здравоохранения… Некоторое время я пыталась ее соблюдать, но, по счастью, вовремя уловила новые веяния: локальная кухня и сезонная диета. Тема модная, но довольно трудно внедряется в наших широтах. Нашему человеку под любую систему питания, которая не гарантирует «минус 10 кг за две недели», хочется подвести духовную основу — потому в нулевых народ ударился в йогу. Но, не видя результата (видя мало результатов, видя не тот результат, на который рассчитывал), многие предпочли искать новые практики. Ну, и я тоже.
Будучи не только редактором глянцевого журнала, но и кандидатом философских наук, я не готова была сбросить со счетов тот признанный факт, что у каждого народа были свои боги. И диктовали они свои заповеди не просто так, а исходя из условий обитания этого самого народа. Вот мне просто интересно, чем бы питались индийские брахманы, попав в наши леса в середине нашего же января? Трава никакая не растет, зато мясо бродит тут и там… Им-то, конечно, в Индии мясо во вред только: жара же постоянно — всякая убойная пища тут же тухнет. Поэтому в качестве природного консерванта во все добавляется жгучий перец и имбирь в неимоверных дозах. А у нас в качестве природного консерванта — мороз. И от перца в аюрведических пропорциях лесному человеку может стать некомфортно.
Опять же, хорошо проповедовать непротивление, когда ты живешь на окраине мира близ океана; и если у тебя есть враги, то они наверняка из своих же — сородичи. А когда ты живешь на перекрестке путей с востока на запад и севера на юг? Когда слева и справа твой лес то и дело палят посторонние люди, а в лесу бродят дикие звери? Право же, долго в позе йоги не усидишь — тут нужна либо маятниковая тактика кривичей, либо прямолинейная и недюжинная сила полян.
Верклова Юлия - Боги и архетипы древних славян – Колесо Сварога в современной трактовке
Москва : Издательство АСТ, 2023. — 352 с. — (Лучшая историческая книга).
ISBN 978-5-17-156373-8
Верклова Юлия - Боги и архетипы древних славян – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
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ГЛАВА-ЗНАКОМСТВО (НУЛЕВАЯ)
- Почему появилась эта книга
- На что я опираюсь
- Что будет в этой книге
- Чего не будет в этой книге
- Для кого эта книга
ЧАСТЬ I. Впадаем в архаику
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ГЛАВА 1. МЕСТО ВПАДЕНИЯ
- Климатический пессимум
- Восточные практики
- Этника, язычество, родноверие
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ЛАВА 2. КАКАЯ ХТОНЬ!
- Рождение богов
- Двоичная система
- Герои (богатыри) и архетипы
- Колесо времени
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ГЛАВА 3. СВЕТИЛА: МЕДИЦИНА И МИСТИКА
- Сварог
- Даждьбог
- Хорс
- Солнце
- Персонификации праздников
- Коляда и Карачун
- Ярила
- Купала
- Овсень
- Луна и месяц
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ГЛАВА 4. ПОЛУЧИЛСЯ КАЛЕНДАРЬ
- Лада
- Морена
- Велес
- Перун
- Коло Сварога
- Наложение христианского календаря на «народный»
ЧАСТЬ II. Коло Сварога как схема всего
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ГЛАВА 5. ДЕВЯТЬ ФУНКЦИЙ КОЛА СВАРОГА
- 1. Коло Сварога как календарь
- 2. Коло Сварога как часы
- 3. Коло Сварога как карта мира
- 4. Коло Сварога как схема мироздания
- 5. Коло Сварога как схема человеческого тела
- 6. Коло Сварога как система душ (архетипов)
- 7. Коло Сварога как схема чувств
- 8. Коло Сварога как возрастная периодизация
- 9. Коло Сварога как колесо баланса
ЧАСТЬ III. Бытовые правила Кола
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ГЛАВА 6. ДИЕТИКА КОЛА
- Правило 1. Не ешьте того, что не родилось
- Правило 2. Еда — это ритуал
- Правило 3. Еда должна ублажать все пять чувств
- Правило 4. Не позволяйте ни одной стихии разрастись сверх меры, не игнорируйте ни одну из стихий
- Правило 5. Питайтесь в соответствии с сезоном
- Правило 6. Питайтесь по часам
- Правило 7. Не жарьте еду на масле
- Правило 8. Любое питье, кроме воды, — еда
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ГЛАВА 7. СРОКИ ГОДА
- Срок Коляды
- Срок Велеса
- Срок Ярилы (Живы)
- Срок Лады
- Срок Купалы
- Срок Перуна
- Срок Макоши
- Срок Морены
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
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