Вернберг - Город отголосков
Пройдя на рассвете по безлюдным улицам, двое молодых людей проскальзывают внутрь церкви Санта-Мария-ин-Траспонтина, храма XVI века вблизи базилики Святого Петра в Риме. Эти люди чужие в городе. Они не римляне, даже не итальянцы, они католики-австрийцы, пожаловавшие в Рим с миссией особой важности. По их убеждению, они здесь для того, чтобы спасти церковь Санта-Мария-ин-Траспонтина от осквернения, их задача — защита святой католической веры. В прошлое посещение города один из них был потрясен, обнаружив в этой церкви деревянные скульптуры нагой богини плодородия рядом с алтарями Иоанна Крестителя и Богоматери, Девы Марии. Что еще хуже, он не мог призвать католических иерархов положить конец этому, по его мнению, богохульству, ибо поклонение скульптурам происходило в Ватиканских садах, в присутствии самого папы.
Войдя в безмолвную церковь, молодые люди молитвенно преклоняют колена перед главным алтарем, а потом, забрав из боковых капелл скульптуры, выносят их вон. Несколько минут они бегут, отягощенные, к мосту Сант-Анджело, построенному императором Адрианом и впоследствии украшенному фигурами ангелов с орудиями Страстей Господних. Остановившись под ангелом с крестом Распятия, они бросают скульптуры в воды Тибра. Встает солнце, и они торопятся скрыться.
Кармелиты, управляющие церковью, обнаруживают пропажу и поднимают тревогу. Известие об этом происшествии вызывает разногласия в самом Риме и среди католиков всего мира. Кто были эти двое: герои-поборники католической веры? или вандалы, оскорбившие дарителей скульптур и обокравшие римский храм? Ведется расследование, начальник итальянской полиции приказывает обыскать в поисках скульптур речное дно. Тем временем папа преисполнен решимости. На очередном папском богослужении священный сосуд с землей в честь богини Пачамамы водружают на главный алтарь базилики Святого Петра.
Джессика Вернберг - Город отголосков - Новая история Рима, его пап и жителей
[пер. с англ. А.Ю. Кабалкина
М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2024, 496 с. ; ил.
ISBN 978-5-389-19692-6
Джессика Вернберг - Город отголосков - Новая история Рима, его пап и жителей - Содержание
Пролог. Город отголосков
I . СТАНОВЛЕНИЕ РИМА
- 1. По стопам Петра
- 2. «Ты победил, Галилеянин»: возвышение христианского Рима
II. НЕПОКОРНЫЕ ПАСТЫРИ
- 3. Коронован на могиле империи
- 4. Святой Рим: святыни, завоеватели, политика власти
- 5. Между Авиньоном, Вавилоном и Римом
III. ВОЗВЫШЕНИЕ И ПАДЕНИЕ ЦАРСТВЕННОГО ПАПСТВА
- 6. Отголоски Античности: ренессанс папского Рима
- 7. Всемирный театр
- 8. Инквизиторы, гетто, исступленные святые
IV. СРАЖАЯСЬ С НОВИЗНОЙ
- 9. От возвышенного к жалкому: Рим XVIII века
- 10. Non possumus: римские папы в век революций
- 11. Повесть о двух городах: Рим и Ватикан
Благодарности
Примечания
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