Пройдя на рассвете по безлюдным улицам, двое молодых людей проскальзывают внутрь церкви Санта-Мария-ин-Траспонтина, храма XVI века вблизи базилики Святого Петра в Риме. Эти люди чужие в городе. Они не римляне, даже не итальянцы, они католики-австрийцы, пожаловавшие в Рим с миссией особой важности. По их убеждению, они здесь для того, чтобы спасти церковь Санта-Мария-ин-Траспонтина от осквернения, их задача — защита святой католической веры. В прошлое посещение города один из них был потрясен, обнаружив в этой церкви деревянные скульптуры нагой богини плодородия рядом с алтарями Иоанна Крестителя и Богоматери, Девы Марии. Что еще хуже, он не мог призвать католических иерархов положить конец этому, по его мнению, богохульству, ибо поклонение скульптурам происходило в Ватиканских садах, в присутствии самого папы.

Войдя в безмолвную церковь, молодые люди молитвенно преклоняют колена перед главным алтарем, а потом, забрав из боковых капелл скульптуры, выносят их вон. Несколько минут они бегут, отягощенные, к мосту Сант-Анджело, построенному императором Адрианом и впоследствии украшенному фигурами ангелов с орудиями Страстей Господних. Остановившись под ангелом с крестом Распятия, они бросают скульптуры в воды Тибра. Встает солнце, и они торопятся скрыться.

Кармелиты, управляющие церковью, обнаруживают пропажу и поднимают тревогу. Известие об этом происшествии вызывает разногласия в самом Риме и среди католиков всего мира. Кто были эти двое: герои-поборники католической веры? или вандалы, оскорбившие дарителей скульптур и обокравшие римский храм? Ведется расследование, начальник итальянской полиции приказывает обыскать в поисках скульптур речное дно. Тем временем папа преисполнен решимости. На очередном папском богослужении священный сосуд с землей в честь богини Пачамамы водружают на главный алтарь базилики Святого Петра.

Джессика Вернберг - Город отголосков - Новая история Рима, его пап и жителей

[пер. с англ. А.Ю. Кабалкина

М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2024, 496 с. ; ил.

ISBN 978-5-389-19692-6

Джессика Вернберг - Город отголосков - Новая история Рима, его пап и жителей - Содержание

Пролог. Город отголосков

I . СТАНОВЛЕНИЕ РИМА

1. По стопам Петра

2. «Ты победил, Галилеянин»: возвышение христианского Рима

II. НЕПОКОРНЫЕ ПАСТЫРИ

3. Коронован на могиле империи

4. Святой Рим: святыни, завоеватели, политика власти

5. Между Авиньоном, Вавилоном и Римом

III. ВОЗВЫШЕНИЕ И ПАДЕНИЕ ЦАРСТВЕННОГО ПАПСТВА

6. Отголоски Античности: ренессанс папского Рима

7. Всемирный театр

8. Инквизиторы, гетто, исступленные святые

IV. СРАЖАЯСЬ С НОВИЗНОЙ

9. От возвышенного к жалкому: Рим XVIII века

10. Non possumus: римские папы в век революций

11. Повесть о двух городах: Рим и Ватикан

Благодарности

Примечания

Избранная библиография

Хронология

Годы понтификатов

Фотоматериалы