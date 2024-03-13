Верник, Лесли - Господи, я так хочу быть счастливой!

Я хочу, чтобы вы знали: Бог создал вас для счастья.

Поверьте, это так и есть! Бог хочет, чтобы вы познали радость, надежду, покой и любовь. Это замечательные чувства, а не богословские понятия. Вы созданы, чтобы жить в вере и любви, а не в страхе и тревоге. По Божьему замыслу, вы благоденствуете, если живете в согласии с Богом и со своим предназначением.

Это одинаково верно для всех людей, однако вместо того чтобы жить так, как нам повелел Бог, и считать Его источником и центром нашей жизни, мы ищем счастья в «заменителях» Бога. Дело не в постоянном ощущении неудовлетворенности — это часть нашей сущности, — а в том, как мы компенсируем свою неудовлетворенность. Джон Пайпер, пастор и автор книги «Жаждущие Бога», говорит: «Все мы делаем идола из того, что приносит нам больше удовольствия»1. Это касается каждого человека. Мы обманываемся, удовлетворяясь менее значимыми радостями. Вместо того чтобы жаждать Бога, мы пируем за столом дешевых замен. Неудивительно, что мы остаемся голодными и еще больше недовольны собой.

* * *

Читая и размышляя о сущности счастья, я выяснила, что ему трудно дать определение. Если кто-то на самом деле чувствует себя счастливым, на мой взгляд, это значит, что он живет полной жизнью и понимает себя, людей и суть вещей. Ему интересно жить. Действительно счастливые люди живут в согласии с Богом и самими собой и благодарны Создателю за свою жизнь. Это не значит, что им не знакомы боль и горе, но они не держатся за них дольше, чем это необходимо для выздоровления. Чем насыщеннее их жизнь, тем тоньше они чувствуют все ее положительные и отрицательные стороны. Иисус знал, что такое радость и счастье, однако Он описан и как познавший горе муж скорби.

Недавно у моей дорогой подруги Терезы умер брат. Надгробную речь на его похоронах она начала словами: «Я осознала, что жизнь полна идущих рука об руку противоречий». Тереза описала и великую красоту их отношений, и разрывающую сердце боль, которую испытала во время болезни брата. Она говорила и о трудностях, и о приятных минутах, об ужасном и о прекрасном. Жизнь и смерть. Хорошее и плохое. Сильное и слабое. Радость и горе. В одно и то же время Тереза чувствовала себя счастливой и убитой горем.

Верник, Лесли - Господи, я так хочу быть счастливой!

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2013. — 272 с. — (Слово к женщине).

ISBN 978-5-905913-05-1

Верник, Лесли - Господи, я так хочу быть счастливой! – Содержание

Благодарность

Бог создал вас для счастья

Часть первая. Почему вы несчастны

Глава 1. Жизненные сценарии

Глава 2. Неуправляемые слоны

Глава 3. В пропасти уныния

Глава 4. Изменение «маршрута»

Часть вторая. Отвлекитесь от своего несчастья

Глава 5. Новое мировоззрение

Глава 6. Любовь к Богу

Глава 7. Ваша, внутренняя красота

Глава 8. Тренировка слонов и человеческих сердец

Часть третья. Как стать счастливой

Глава 9. Осмысленная жизнь

Глава 10. Рецепт «лимонада»

Глава 11. Благодарность не только в День благодарения

Несколько мыслей напоследок

Примечания