Повесть названа «нефантастической» — потому что перед нами не фантазия в чистом виде; повесть вдохновлена новозаветной книгой Откровения и христианскими преданиями о последних днях вселенной и проникнута верой в то, что ничто не остановит и не разрушит непреложных определений и обетований Божиих. Господь грядет скоро, грядет неукоснительно... Но это и не реалистическое повествование, если можно говорить о реализме эсхатологических предсказаний.

Автор не стремился к точному соответствию сюжета тем или иным свидетельствам Апокалипсиса и их толкованиям, освященным многовековой церковной традицией, — которые, впрочем, ввиду образности и таинственности этой книги, весьма многообразны, от буквальноисторических до глубоко символических. Например, в повести не выдерживается одно из конкретных свидетельств Откровения о том, что царство зверя продлится три с половиной года.

Не точно описывается и судьба двух свидетелей Господних (Откр. 11, 3), которые должны явиться прежде наступления предреченного великого и славного дня (Деян. 2, 20)...

В сюжете повествования нашли отражение и христианские предания более поздних времен, в частности, принадлежащие нашей отечественной традиции. И — во множестве — симптоматические черты современного мира, так живо напоминающие страшные образы и видения Апокалипсиса, — то, чему все мы уже и сейчас являемся непосредственными свидетелями...

Не стоит видеть в этом увлекательном рассказе попытку сколько-нибудь достоверно, «пророчески» изобразить будущее, — по мысли автора, это не более чем притча. Грядущие апокалипсические времена будут, конечно же, совсем другими, не такими, как в этой повести, и не такими, как вообще может нарисовать ограниченное человеческое воображение.

Но несомненно, что и в эти последние дни мира, как и во дни пророка Илии, Господь сохранит Себе остаток верных (Рим. 11, 5). Непременно найдутся сердца, стремящиеся ко Христу, испытывающие духовную жажду, ищущие вечного и живущие не хлебом единым (ср. Мф. 4, 4), — несмотря на всеобщее отступление, неверие, забвение Царства Небесного. О таких сердцах эта книга.

Веронин Тимофей — День Господень: Нефантастическая повесть о конце времен

М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. — 208 с.

ISBN 978-5-88017-316-7

Веронин Тимофей — День Господень — Нефантастическая повесть о конце времен - Содержание

Снежино

Генеральный координатор

Камень

Картонка из кармана

День Всемирной Регистрации

Вадим

На воле

Вкусите и видите

Побег

Богородице Дево, радуйся!

Встреча

В огне

Последний приступ

Веронин Тимофей — День Господень — Нефантастическая повесть о конце времен - День Всемирной Регистрации

Сегодняшний день был особым: это был день Всемирной Регистрации. Все народы Земли должны были принять в этот день дар от Великого Канцлера. Вместо прежних карточек людям установят сегодня микроскопические электронные печати — на руку и лоб. Эта операция не причинит ни малейшего беспокойства. На этих носителях отныне будет содержаться вся информация о человеке, в том числе и о его рейтинге. Только обладая этой печатью, можно будет получить еду в пищевых автоматах, доступ в развлекательный центр, разрешение на поездки и так далее. По великой милости координатора рейтинг каждого принимающего печать будет повышен на двадцать пять пунктов.

На Востоке миллионы людей уже посетили Центры Регистрации. Счастливые обладатели печатей по дороге домой прикладывали левую руку к световому датчику пищевого аппарата и с ликованием доставали из раздаточного окошка первосортные куски настоящего мяса и яблочный сок — подарок нового правителя.

Солнце катилось по небосводу, пробуждая все новых и новых людей. Вереницы граждан потянулись по улицам Новосибирска, Дели, Ташкента... Они входили в сотни регистрационных боксов, и каждый оказывался один на один с лицом Генерального Координатора, который невозмутимо взирал с монитора. Гражданину давалась одна минута на безмолвное общение со спасителем человечества, а затем он должен был склониться до самого пола перед экраном и коснуться лбом небольшого коврика с электронным устройством. Устройство фиксировало поклонение и в одно мгновение вживляло под кожу микроскопический датчик. Потом нужно было набрать против своего личного кода код Координатора — три цифры, те самые, которые исцеляли от страшной болезни. Затем гражданин клал свою прежнюю учетную карточку в глубокую металлическую чашу, на которой светилась надпись: «Жертва единственному спасителю мира», и в это самое мгновение на его руке устанавливался еще один невидимый простому глазу датчик.

Всю эту процедуру подробно описал вновь возникший на экране дородный советник. Он также объявил, что с этого дня пользование прежними карточками отменяется. Те, кто не явится в Центр Регистрации, будут лишены возможности приобрести пищу и любые материальные ценности. Все, кто по состоянию здоровья не сможет добраться в регистрационные боксы, будут в течение нескольких часов отправлены в лечебные учреждения, где после соответствующих действий получат новые датчики. По высшему повелению нового правителя регистрация должна быть окончена сегодня в полночь

в соответствии с часовым поясом каждой местности.

Только асоциальным элементам, лишенным рейтинговых карточек, не нужно являться в регистрационные боксы. В течение этой недели они пройдут особое тестирование. Говоря об этом, советник улыбнулся и чуть склонился куда-то в сторону.

— Нас ждет новая милость великого спасителя мира, он не хочет, чтобы на Земле были выброшенные из общества люди. Он хочет проверить каждого. Он верит, что даже асоциальные элементы, преступники и лентяи, таят в себе что-то человеческое.Тестирование покажет, кого еще возможно простить и наделить датчиками, а кто недостоин наименования человека и великого дара жизни.

— Что он говорит? — прошептала мама. — Что он говорит! — выкрикнула она гневно. Отец, я не могу больше это видеть, выключи экран, что за физиономия у этого господина! Лишить дара жизни, то есть убить! Да-да, хорошее решение проблемы — всех лишних закопать в землю — и все. — Мама села на кровать и стала тереть лицо руками. — Нет, это невозможно, невозможно.