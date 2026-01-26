Верслуис Артур - Магия и мистицизм - введение в изучение западного эзотеризма

Верслуис - Магия и мистицизм
Вы держите в руках первую книгу серии «Stadium arcanum» — книгоиздательского проекта, полностью сосредоточенного на издании академических исследований, посвящённых изучению эзотеризма (или эзотериологии). Хотя эзотеризм существует в западной культуре на протяжении всей её истории, его последовательное академическое изучение из перспективы гуманитарных наук началось лишь в 1990-х годах. Однакоза прошедшие с того момента 30 лет на свет появилось ошеломляющее количество превосходных исследований в этой области, полностью переворачивающих привычный взгляд на историю нашей культуры.
За это время сменилось несколько поколений учёных, появился ряд крупных школ, предлагающих разные подходу к этому сложному феномену, и из увлечения нескольких десятков энтузиастов эзотериология стала полноценной научной дисциплиной.
При этом кажется поразительным, что, дабы сосчитать изданные в России переводы уже ставших классическими эзотериологических исследований, с запасом хватит пальцев одной руки. Эта ситуация побудила нас к действиям, и в конечном итоге изданию этой книги. И смеем надеяться, что это только начало.
Первостепенной своей задачей мы видим публикацию современных и актуальных исследований в этой области. Именно тех работ, вокруг обсуждения которых разворачиваются масштабные дебаты, и чьи авторы не боятся делать смелые допущения, используя весь арсенал современных исследовательских методик. Конечно, чтобы подступиться к таким исследованиям, необходимо некое «введение в проблематику», и когда мы выбирали книгу, что откроет нашу серию, мы искали именно ту книгу, что соответствовала бы двум критериям:
1) представляла б ы собой качественную вводную работу в историю западного эзотеризма;
2) была бы актуальной в своём методологическом аспекте на сегодняшний день.
И именно тогда наш взгляд пал на книгу профессора Верслуиса.
Книга Артура Верслуиса «Магия и мистицизм» является образцовым «введением в изучение западного эзотеризма», и, как и любая образцовая работа, она выполняет сразу несколько задач. Во-первых, книга «Магия и мистицизм» — это история западного эзотеризма. Автор ведёт читателя по тропам неизвестной ранее истории эзотерических течений от поздней Античности до конца XX века, демонстрируя неочевидные связи между ними и проливая свет на сложные исторические дискуссии, определившие тот облик, который принимал эзотеризм в разные эпохи. Во-вторых, это методологическая работа. Артур Верслуис является не просто историком эзотеризма, но и автором оригинального подхода к его исследованию, которые он филигранно применяет на протяжении всей своей работы.
Верслуис Артур - Магия и мистицизм - введение в изучение западного эзотеризма
Пер. с англ. С. С. Петрухина; науч. ред. Д. Д. Гальцина.
СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2024. — 336 с.: ил. — (Studium Arcanum).
ISBN 978-5-94396-277-6
Верслуис Артур - Магия и мистицизм - введение в изучение западного эзотеризма - Содержание
Предисловие издателя
Глава I: Введение
Что такое эзотеризм?
Магия и мистицизм
Динамические модусы эзотеризма
Эзотеризм как поле академического исследования
Глава II: Античность
Мистерии
Апулей «Золотой осёл»
Платон и платонизм
Греко-Римская магия
Заключение
Глава III: Поздняя Античность
Герметизм
Гностицизм
Еврейский мистицизм
Христианский гнозис
Via positiva и via negativa
Заключение
Глава IV: Средневековье
Магия
Иудейские источники
Средневековый гнозис
Средневековая народная магия и колдовство
Каббала и магико-мистицизм
Гнозис и магия в средневековом иудаизме
Схоластическая магия
Средневековые ереси
Глава V: Эпоха Возрождения
Неоплатонизм и учёная магия
Агриппа: слияние народной и учёной магии
Парацельс
Глава VI: Эзотерические течения раннего Нового времени
Алхимия
Розенкрейцерство
Пансофия
Масонство
Астрология
Вайгель и пиетизм
Христианская теософия
Глава VII: Теософия Нового времени
Немецкая теософия
Английская теософия
Французская теософия
Русская теософия
Американская теософия
Глава VIII: Современный западный эзотеризм
Основные фигуры и течения западной магии
Американская народная магия
Магия Хаоса
Традиционализм
Универсализм нью-эйдж
Литературный эзотеризм
Новые религиозные движения
Отдельные деятели
Глава IX: Заключение
Гнозис
Рекомендованная литература для дальнейшего чтения
Примечания
Список литературы
Индекс
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