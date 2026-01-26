Верслуис Артур - Магия и мистицизм - введение в изучение западного эзотеризма

Вы держите в руках первую книгу серии «Stadium arcanum» — книгоиздательского проекта, полностью сосредоточенного на издании академических исследований, посвящённых изучению эзотеризма (или эзотериологии). Хотя эзотеризм существует в западной культуре на протяжении всей её истории, его последовательное академическое изучение из перспективы гуманитарных наук началось лишь в 1990-х годах. Однакоза прошедшие с того момента 30 лет на свет появилось ошеломляющее количество превосходных исследований в этой области, полностью переворачивающих привычный взгляд на историю нашей культуры.

За это время сменилось несколько поколений учёных, появился ряд крупных школ, предлагающих разные подходу к этому сложному феномену, и из увлечения нескольких десятков энтузиастов эзотериология стала полноценной научной дисциплиной.

При этом кажется поразительным, что, дабы сосчитать изданные в России переводы уже ставших классическими эзотериологических исследований, с запасом хватит пальцев одной руки. Эта ситуация побудила нас к действиям, и в конечном итоге изданию этой книги. И смеем надеяться, что это только начало.

Первостепенной своей задачей мы видим публикацию современных и актуальных исследований в этой области. Именно тех работ, вокруг обсуждения которых разворачиваются масштабные дебаты, и чьи авторы не боятся делать смелые допущения, используя весь арсенал современных исследовательских методик. Конечно, чтобы подступиться к таким исследованиям, необходимо некое «введение в проблематику», и когда мы выбирали книгу, что откроет нашу серию, мы искали именно ту книгу, что соответствовала бы двум критериям:

1) представляла б ы собой качественную вводную работу в историю западного эзотеризма;

2) была бы актуальной в своём методологическом аспекте на сегодняшний день.

И именно тогда наш взгляд пал на книгу профессора Верслуиса.

Книга Артура Верслуиса «Магия и мистицизм» является образцовым «введением в изучение западного эзотеризма», и, как и любая образцовая работа, она выполняет сразу несколько задач. Во-первых, книга «Магия и мистицизм» — это история западного эзотеризма. Автор ведёт читателя по тропам неизвестной ранее истории эзотерических течений от поздней Античности до конца XX века, демонстрируя неочевидные связи между ними и проливая свет на сложные исторические дискуссии, определившие тот облик, который принимал эзотеризм в разные эпохи. Во-вторых, это методологическая работа. Артур Верслуис является не просто историком эзотеризма, но и автором оригинального подхода к его исследованию, которые он филигранно применяет на протяжении всей своей работы.

Верслуис Артур - Магия и мистицизм - введение в изучение западного эзотеризма

Пер. с англ. С. С. Петрухина; науч. ред. Д. Д. Гальцина.

СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2024. — 336 с.: ил. — (Studium Arcanum).

ISBN 978-5-94396-277-6

Верслуис Артур - Магия и мистицизм - введение в изучение западного эзотеризма - Содержание

Предисловие издателя

Глава I: Введение

Что такое эзотеризм?

Магия и мистицизм

Динамические модусы эзотеризма

Эзотеризм как поле академического исследования

Глава II: Античность

Мистерии

Апулей «Золотой осёл»

Платон и платонизм

Греко-Римская магия

Заключение

Глава III: Поздняя Античность

Герметизм

Гностицизм

Еврейский мистицизм

Христианский гнозис

Via positiva и via negativa

Заключение

Глава IV: Средневековье

Магия

Иудейские источники

Средневековый гнозис

Средневековая народная магия и колдовство

Каббала и магико-мистицизм

Гнозис и магия в средневековом иудаизме

Схоластическая магия

Средневековые ереси

Глава V: Эпоха Возрождения

Неоплатонизм и учёная магия

Агриппа: слияние народной и учёной магии

Парацельс

Глава VI: Эзотерические течения раннего Нового времени

Алхимия

Розенкрейцерство

Пансофия

Масонство

Астрология

Вайгель и пиетизм

Христианская теософия

Глава VII: Теософия Нового времени

Немецкая теософия

Английская теософия

Французская теософия

Русская теософия

Американская теософия

Глава VIII: Современный западный эзотеризм

Основные фигуры и течения западной магии

Американская народная магия

Магия Хаоса

Традиционализм

Универсализм нью-эйдж

Литературный эзотеризм

Новые религиозные движения

Отдельные деятели

Глава IX: Заключение

Гнозис

Рекомендованная литература для дальнейшего чтения

Примечания

Список литературы

Индекс

От администрации Эсхатос: На сайте расположена рекламная информация о книгах. Мы не продаем ни бумажных книг, ни файлов, приобрести книги вы можете в издательских проектах:

https://vk.link/hermetisme

https://vk.link/codegrimoire

https://vk.link/librariumaureum

https://vk.link/easteso

https://vk.link/studiumarcanum