Вэруэр - Не поворачивай назад

Книга Джорджа Вервера «Не поворачивай назад» (No Turning Back) — это пламенный призыв к радикальному ученичеству и полной самоотдаче в следовании за Христом. Автор, основываясь на своем колоссальном опыте руководства миссией «Операция Мобилизация», ставит задачу укрепить верующих, которые сталкиваются с искушением отступить, разочароваться или выбрать более комфортный путь. Основная идея книги заключается в том, что христианство — это не временное увлечение, а путь «без обратного билета», требующий решимости сжигать мосты за своим прошлым ради исполнения Божьего призвания.

Содержательная часть книги наполнена практическими советами о том, как сохранять духовный пыл в условиях рутины, неудач и открытого противодействия. Вервер открыто обсуждает темы духовной дисциплины, важности покаяния и необходимости постоянного обновления ума через Слово Божье. Он подчеркивает, что истинное ученичество проявляется не в моменты эмоционального подъема, а в способности продолжать идти вперед, когда чувства угасают, а обстоятельства становятся суровыми. Книга содержит множество личных историй о миссионерах, которые, несмотря на огромные трудности, остались верны своему делу, став примером стойкости для нового поколения христиан.

Текст написан в характерном для Вервера бескомпромиссном, энергичном и глубоко мотивирующем стиле. Автор не скрывает трудностей узкого пути, но одновременно показывает величие награды и радость жизни в центре Божьей воли. Работа служит мощным инструментом для духовного пробуждения и мобилизации верующих на активное служение. Это чтение, которое бросает вызов посредственности и теплохладности, вдохновляя каждого читателя принять твердое решение: следовать за Господом до конца, никогда не оглядываясь назад.

Вэруэр Дж. - Не поворачивай назад

Пер. с англ. — 4-е изд. — СПб.: Мирт, 2013,- 126 с.

ISBN 978-5-88869-299-8.

Вэруэр Дж. - Не поворачивай назад - Содержание

Предисловие

Введение.Игра в солдатики

Часть 1. Призыв быть Его учениками

Часть 2. Библейские принципы ученичества и победы

Часть 3. Продолжение пути

Рекомендуемая литература