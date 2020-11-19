Верую. Малый Католический Катехизис
“Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари” (Мк 16, 15). “Научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам” (Мф 28, 19-20). Такую миссию доверил Иисус апостолам. Апостолы передали ее своим преемникам: сегодня эта миссия вверена Церкви. Церковь свидетельствует о существовании Предания и возвещает его, чтобы все могли верить и надеяться, жить и любить так, как веровал и надеялся, жил и любил Иисус. Церковь сохраняет Священное Предание и защищает его от искаженного и ошибочного понимания.
Символ веры возник в Церкви как каноническое обобщение учения, переданного апостолами. Каждый, кого при крещении спрашивают о его вере, подтверждает эти слова. Во всем мире одними и теми же словами высказывают христиане свою принадлежность к Богу Отцу, Сыну Его Иисусу Христу и Святому Духу. Исповедание веры всех христиан начинается словом “Верую”. Ведь каждый человек, хотя и живет в сообществе с другими людьми, имеет свои личные отношения с Богом. Никто не может сказать за другого: “Верую”. Но кто говорит “да” Богу, должен знать, на что он решается. Поэтому знать и учиться понимать основной текст, выражающий сущность веры, важно для каждого христианина.
Верую. Малый Католический Катехизис
Издательство Францисканцев Москва 2001
ISBN 5-89208-034-Х
Верую. Малый Католический Катехизис - Содержание
ВО ЧТО ХРИСТИАНЕ ВЕРЯТ: АПОСТОЛЬСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ
1. ВЕРУЮ В БОГА, ОТЦА ВСЕМОГУЩЕГО
- 1.1. Я верую
- 1.2. Верую в Бога
- 1.3. Верую в Бога, Отца всемогущего
2. ВЕРУЮ В БОГА... ТВОРЦА НЕБА И ЗЕМЛИ
- 2.1. Все происходит от Бога
- 2.2. Человек происходит от Бога
- 2.3. Добро или зло - жизнь или смерть
3. И В ИИСУСА ХРИСТА, ЕДИНСТВЕННОГО ЕГО СЫНА, ГОСПОДА НАШЕГО
- 3.1. Иисус Христос
- 3.2. Иисус Христос, Сын Божий
- 3.3. Иисус Христос, наш Господь
- 3.4. Библия: Новый Завет
4. ... КОТОРЫЙ БЫЛ ЗАЧАТ СВЯТЫМ ДУХОМ, РОЖДЕН ДЕВОЙ МАРИЕЙ
- 4.1. Сын Божий приходит в мир
- 4.2. Мария, Матерь Иисуса
- 4.3. Дева Мария, Матерь Церкви
5. ... СТРАДАЛ ПРИ ПОНТИИ ПИЛАТЕ, БЫЛ РАСПЯТ, УМЕР И БЫЛ ПОГРЕБЕН
- 5.1. За или против Иисуса
- 5.2. Новый Завет
- 5.3. Предан в руки людей
- 5.4. Был погребен
6... . СОШЕЛ В АД, В ТРЕТИЙ ДЕНЬ ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ
- 6.1. Иисус живет
- 6.2. Мы будем жить
7... . ВОСШЕЛ НА НЕБЕСА И ВОССЕДАЕТ ОДЕСНУЮ БОГА ОТЦА ВСЕМОГУЩЕГО
- 7.1. Бог возвысил Его надо всеми
- 7.2. ... восшел на небеса
- 7.3. Прощание и новая общность
8. ОТТУДА ПРИДЕТ СУДИТЬ ЖИВЫХ И МЕРТВЫХ
- 8.1. Иисус вернется
- 8.2. Оттуда придет судить живых и мертвых
9. ВЕРУЮ В СВЯТОГО ДУХА
- 9.1. Святой Дух - Податель жизни
- 9.2. Который вещал через пророков
- 9.3. Иисус Христос исполнен Святого Духа
10. СВЯТАЯ ВСЕЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
- 10.1. В начале был Святой Дух
- 10.2. Церковь - единая, святая, вселенская и апостольская
- 10.3. Должности и служения
- 10.4. Жизнь, посвященная Богу
11. ОБЩЕНИЕ СВЯТЫХ
- 11.1. Иисус создает общину
- 11.2. Учиться жить в общине
- 11.3. Святые в Иисусе Христе
12. ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ
- 12.1. Поручение Господа
- 12.2. Я не осуждаю тебя
- 12.3. Как и мы прощаем
13. ВОСКРЕСЕНИЕ ТЕЛА, ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ
- 13.1. Он не Бог мертвых
- 13.2. Как воскреснут мертвые?
- 13.3. Христиане и смерть
- 13.4. Вечная жизнь
14. АМИНЬ - ДА БУДЕТ ТАК
ВСТРЕЧА С ХРИСТОМ: ТАИНСТВА ЦЕРКВИ
15. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ: ТАИНСТВА
- 15.1. Семь таинств
- 15.2. Крещение
- 15.3. Миропомазание
- 15.4. Таинство Евхаристии
- 15.5. Покаяние и примирение
- 15.6. Елеопомазание больных
- 15.7. Таинство священства
- 15.8. Брак
ЖИЗНЬ В ИИСУСЕ ХРИСТЕ: ЗАПОВЕДИ БОЖЬИ И ЦЕРКОВНЫЕ
16. ИЩИТЕ МЕНЯ И БУДЕТЕ ЖИТЬ
- 16.1. Что правильно, что важно?
- 16.2. Наибольшая заповедь
- 16.3. Я Господь, Бог Твой
- 16.4. Жить для Бога
- 16.5. Слушать и действовать
- 16.6 ... как себя самого
- 16.7. Помогать другим
МОЛИТВА ХРИСТИАН: ОТЧЕ НАШ
17. МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
- 17.1. Отче наш, сущий на небесах
- 17.2. Имя Твое
- 17.3. Царство Твое
- 17.4. Воля Твоя
- 17.5. Хлеб наш
- 17.6. Долги наши
- 17.7. Наше искушение
- 17.8. Наше искупление
- 17.9. Славим Тебя, благословляем Тебя, благодарим Тебя
ПРИЛОЖЕНИЕ
- 1. Молитвы
- 2. Заповеди
- 3. Таинства
- 4. Грехи
- 6. Добродетели
Верую. Малый Католический Катехизис - Верую в Бога
Люди верят в себя. Но многие верят и во что-то, находящееся над ними. Они веруют в Бога. От Него они ожидают ответа на вопросы, превосходящие всякую возможность познания: для чего я пришел на землю? Почему мы должны умереть? Откуда появляется многообразие жизни? Существует ли конечная истина, которая придает жизни и даже страданиям смысл? Люди всех национальностей и во все времена обращаются к Богу. Они ищут Его, чтобы научиться лучше понимать себя и мир. Каждый человек может распознать следы деятельности Бога в многообразном порядке творения. Ведь создание отражает Своего Творца. Но чтобы встретиться с Богом и увериться в Его существовании, есть и другой путь, более прямой: Бог не остается безмолвным; Он позволяет Себя узнать, мы имеем возможность встретиться с Ним. Об этом свидетельствуют посланные Богом пророки Ветхого Завета. В одном из апостольских посланий говорится: “Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам и пророкам, в последние дни сии говорил нам в Сыне” (Евр 1,1). Христиане веруют в свидетельство Библии. Мы веруем, что из всех народов земли Бог избрал малый народ израильский, чтобы заключать Завет (союз) с ним. На примере этого одного народа всем народам мира надлежит узнать о присутствии Бога и Его Промысле. История Завета Бога с Израилем представлена в книгах Ветхого Завета.
Через библейские истории, описывающие эту Встречу, мы учимся познавать Бога. Мы узнаем, какой Он, чего Он хочет для нас и от нас. Моисей пас овец в пустыне. Вдруг он видит терновый куст: он горит, но не сгорает. Он слышит голос, который возвещает: “Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова [...] Я увидел страдание народа Моего, и услышал вопль его. Я знаю скорби его”. (Исх 3, 6-7). Великий и всемогущий Бог заключил Завет с этими людьми: Он страдает вместе с ними. Через Моисея он хочет вывести их на свободу. Моисей боится, он не хочет принимать поручение Бога. Он [испуганно] спрашивает, чей голос он слышит из огня, как Его имя. Бог отвечает: “Я есмь Сущий”. Но это не просто имя Бога. Так Бог открывается людям. Он есть Сущий, т.е. Он присутствует всегда возле каждого человека. Иову, одному благочестивому человеку, который вверяет свою жизнь в руки Бога, Он открывается по-другому. Иова постигает несчастье. Разбойники крадут его скот и убивают пастухов. Дети Иова, семь сыновей и три дочери погребены под развалинами обрушившегося дома. Сам Иов становится прокаженным: все его тело покрывается гнойниками и язвами. Он сидит на куче пепла и скребет себя обломком. Не может быть Богом Тот, Кто посылает благочестивому Иову такие несчастья! Жена и друзья Иова уговаривают его: отрекись от такого Бога, ведь Он платит за добро злом. Но Иов уверен: если мы принимаем добро, которое дал нам Бог, мы должны из рук Его безропотно принять и беду.
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