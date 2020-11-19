“Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари” (Мк 16, 15). “Научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам” (Мф 28, 19-20). Такую миссию доверил Иисус апостолам. Апостолы передали ее своим преемникам: сегодня эта миссия вверена Церкви. Церковь свидетельствует о существовании Предания и возвещает его, чтобы все могли верить и надеяться, жить и любить так, как веровал и надеялся, жил и любил Иисус. Церковь сохраняет Священное Предание и защищает его от искаженного и ошибочного понимания.

Символ веры возник в Церкви как каноническое обобщение учения, переданного апостолами. Каждый, кого при крещении спрашивают о его вере, подтверждает эти слова. Во всем мире одними и теми же словами высказывают христиане свою принадлежность к Богу Отцу, Сыну Его Иисусу Христу и Святому Духу. Исповедание веры всех христиан начинается словом “Верую”. Ведь каждый человек, хотя и живет в сообществе с другими людьми, имеет свои личные отношения с Богом. Никто не может сказать за другого: “Верую”. Но кто говорит “да” Богу, должен знать, на что он решается. Поэтому знать и учиться понимать основной текст, выражающий сущность веры, важно для каждого христианина.

Верую. Малый Католический Катехизис

Издательство Францисканцев Москва 2001

ISBN 5-89208-034-Х

Верую. Малый Католический Катехизис - Содержание

ВО ЧТО ХРИСТИАНЕ ВЕРЯТ: АПОСТОЛЬСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ

1. ВЕРУЮ В БОГА, ОТЦА ВСЕМОГУЩЕГО

1.1. Я верую

1.2. Верую в Бога

1.3. Верую в Бога, Отца всемогущего

2. ВЕРУЮ В БОГА... ТВОРЦА НЕБА И ЗЕМЛИ

2.1. Все происходит от Бога

2.2. Человек происходит от Бога

2.3. Добро или зло - жизнь или смерть

3. И В ИИСУСА ХРИСТА, ЕДИНСТВЕННОГО ЕГО СЫНА, ГОСПОДА НАШЕГО

3.1. Иисус Христос

3.2. Иисус Христос, Сын Божий

3.3. Иисус Христос, наш Господь

3.4. Библия: Новый Завет

4. ... КОТОРЫЙ БЫЛ ЗАЧАТ СВЯТЫМ ДУХОМ, РОЖДЕН ДЕВОЙ МАРИЕЙ

4.1. Сын Божий приходит в мир

4.2. Мария, Матерь Иисуса

4.3. Дева Мария, Матерь Церкви

5. ... СТРАДАЛ ПРИ ПОНТИИ ПИЛАТЕ, БЫЛ РАСПЯТ, УМЕР И БЫЛ ПОГРЕБЕН

5.1. За или против Иисуса

5.2. Новый Завет

5.3. Предан в руки людей

5.4. Был погребен

6... . СОШЕЛ В АД, В ТРЕТИЙ ДЕНЬ ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ

6.1. Иисус живет

6.2. Мы будем жить

7... . ВОСШЕЛ НА НЕБЕСА И ВОССЕДАЕТ ОДЕСНУЮ БОГА ОТЦА ВСЕМОГУЩЕГО

7.1. Бог возвысил Его надо всеми

7.2. ... восшел на небеса

7.3. Прощание и новая общность

8. ОТТУДА ПРИДЕТ СУДИТЬ ЖИВЫХ И МЕРТВЫХ

8.1. Иисус вернется

8.2. Оттуда придет судить живых и мертвых

9. ВЕРУЮ В СВЯТОГО ДУХА

9.1. Святой Дух - Податель жизни

9.2. Который вещал через пророков

9.3. Иисус Христос исполнен Святого Духа

10. СВЯТАЯ ВСЕЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

10.1. В начале был Святой Дух

10.2. Церковь - единая, святая, вселенская и апостольская

10.3. Должности и служения

10.4. Жизнь, посвященная Богу

11. ОБЩЕНИЕ СВЯТЫХ

11.1. Иисус создает общину

11.2. Учиться жить в общине

11.3. Святые в Иисусе Христе

12. ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ

12.1. Поручение Господа

12.2. Я не осуждаю тебя

12.3. Как и мы прощаем

13. ВОСКРЕСЕНИЕ ТЕЛА, ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ

13.1. Он не Бог мертвых

13.2. Как воскреснут мертвые?

13.3. Христиане и смерть

13.4. Вечная жизнь

14. АМИНЬ - ДА БУДЕТ ТАК

ВСТРЕЧА С ХРИСТОМ: ТАИНСТВА ЦЕРКВИ

15. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ: ТАИНСТВА

15.1. Семь таинств

15.2. Крещение

15.3. Миропомазание

15.4. Таинство Евхаристии

15.5. Покаяние и примирение

15.6. Елеопомазание больных

15.7. Таинство священства

15.8. Брак

ЖИЗНЬ В ИИСУСЕ ХРИСТЕ: ЗАПОВЕДИ БОЖЬИ И ЦЕРКОВНЫЕ

16. ИЩИТЕ МЕНЯ И БУДЕТЕ ЖИТЬ

16.1. Что правильно, что важно?

16.2. Наибольшая заповедь

16.3. Я Господь, Бог Твой

16.4. Жить для Бога

16.5. Слушать и действовать

16.6 ... как себя самого

16.7. Помогать другим

МОЛИТВА ХРИСТИАН: ОТЧЕ НАШ

17. МОЛИТВА ГОСПОДНЯ

17.1. Отче наш, сущий на небесах

17.2. Имя Твое

17.3. Царство Твое

17.4. Воля Твоя

17.5. Хлеб наш

17.6. Долги наши

17.7. Наше искушение

17.8. Наше искупление

17.9. Славим Тебя, благословляем Тебя, благодарим Тебя

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Молитвы

2. Заповеди

3. Таинства

4. Грехи

6. Добродетели

Верую. Малый Католический Катехизис - Верую в Бога

Люди верят в себя. Но многие верят и во что-то, находящееся над ними. Они веруют в Бога. От Него они ожидают ответа на вопросы, превосходящие всякую возможность познания: для чего я пришел на землю? Почему мы должны умереть? Откуда появляется многообразие жизни? Существует ли конечная истина, которая придает жизни и даже страданиям смысл? Люди всех национальностей и во все времена обращаются к Богу. Они ищут Его, чтобы научиться лучше понимать себя и мир. Каждый человек может распознать следы деятельности Бога в многообразном порядке творения. Ведь создание отражает Своего Творца. Но чтобы встретиться с Богом и увериться в Его существовании, есть и другой путь, более прямой: Бог не остается безмолвным; Он позволяет Себя узнать, мы имеем возможность встретиться с Ним. Об этом свидетельствуют посланные Богом пророки Ветхого Завета. В одном из апостольских посланий говорится: “Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам и пророкам, в последние дни сии говорил нам в Сыне” (Евр 1,1). Христиане веруют в свидетельство Библии. Мы веруем, что из всех народов земли Бог избрал малый народ израильский, чтобы заключать Завет (союз) с ним. На примере этого одного народа всем народам мира надлежит узнать о присутствии Бога и Его Промысле. История Завета Бога с Израилем представлена в книгах Ветхого Завета.

Через библейские истории, описывающие эту Встречу, мы учимся познавать Бога. Мы узнаем, какой Он, чего Он хочет для нас и от нас. Моисей пас овец в пустыне. Вдруг он видит терновый куст: он горит, но не сгорает. Он слышит голос, который возвещает: “Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова [...] Я увидел страдание народа Моего, и услышал вопль его. Я знаю скорби его”. (Исх 3, 6-7). Великий и всемогущий Бог заключил Завет с этими людьми: Он страдает вместе с ними. Через Моисея он хочет вывести их на свободу. Моисей боится, он не хочет принимать поручение Бога. Он [испуганно] спрашивает, чей голос он слышит из огня, как Его имя. Бог отвечает: “Я есмь Сущий”. Но это не просто имя Бога. Так Бог открывается людям. Он есть Сущий, т.е. Он присутствует всегда возле каждого человека. Иову, одному благочестивому человеку, который вверяет свою жизнь в руки Бога, Он открывается по-другому. Иова постигает несчастье. Разбойники крадут его скот и убивают пастухов. Дети Иова, семь сыновей и три дочери погребены под развалинами обрушившегося дома. Сам Иов становится прокаженным: все его тело покрывается гнойниками и язвами. Он сидит на куче пепла и скребет себя обломком. Не может быть Богом Тот, Кто посылает благочестивому Иову такие несчастья! Жена и друзья Иова уговаривают его: отрекись от такого Бога, ведь Он платит за добро злом. Но Иов уверен: если мы принимаем добро, которое дал нам Бог, мы должны из рук Его безропотно принять и беду.