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Верую. Малый Католический Катехизис

Верую. Малый Католический Катехизис
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology, Ethics, Pastoral Care Counseling
“Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари” (Мк 16, 15). “Научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам” (Мф 28, 19-20). Такую миссию доверил Иисус апостолам. Апостолы передали ее своим преемникам: сегодня эта миссия вверена Церкви. Церковь свидетельствует о существовании Предания и возвещает его, чтобы все могли верить и надеяться, жить и любить так, как веровал и надеялся, жил и любил Иисус. Церковь сохраняет Священное Предание и защищает его от искаженного и ошибочного понимания.
Символ веры возник в Церкви как каноническое обобщение учения, переданного апостолами. Каждый, кого при крещении спрашивают о его вере, подтверждает эти слова. Во всем мире одними и теми же словами высказывают христиане свою принадлежность к Богу Отцу, Сыну Его Иисусу Христу и Святому Духу. Исповедание веры всех христиан начинается словом “Верую”. Ведь каждый человек, хотя и живет в сообществе с другими людьми, имеет свои личные отношения с Богом. Никто не может сказать за другого: “Верую”. Но кто говорит “да” Богу, должен знать, на что он решается. Поэтому знать и учиться понимать основной текст, выражающий сущность веры, важно для каждого христианина.

Верую. Малый Католический Катехизис

Издательство Францисканцев Москва 2001
ISBN 5-89208-034-Х

Верую. Малый Католический Катехизис - Содержание

ВО ЧТО ХРИСТИАНЕ ВЕРЯТ: АПОСТОЛЬСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ
1. ВЕРУЮ В БОГА, ОТЦА ВСЕМОГУЩЕГО
  • 1.1. Я верую
  • 1.2. Верую в Бога
  • 1.3. Верую в Бога, Отца всемогущего
2. ВЕРУЮ В БОГА... ТВОРЦА НЕБА И ЗЕМЛИ
  • 2.1. Все происходит от Бога
  • 2.2. Человек происходит от Бога
  • 2.3. Добро или зло - жизнь или смерть
3. И В ИИСУСА ХРИСТА, ЕДИНСТВЕННОГО ЕГО СЫНА, ГОСПОДА НАШЕГО
  • 3.1. Иисус Христос
  • 3.2. Иисус Христос, Сын Божий
  • 3.3. Иисус Христос, наш Господь
  • 3.4. Библия: Новый Завет
4. ... КОТОРЫЙ БЫЛ ЗАЧАТ СВЯТЫМ ДУХОМ, РОЖДЕН ДЕВОЙ МАРИЕЙ
  • 4.1. Сын Божий приходит в мир
  • 4.2. Мария, Матерь Иисуса
  • 4.3. Дева Мария, Матерь Церкви
5. ... СТРАДАЛ ПРИ ПОНТИИ ПИЛАТЕ, БЫЛ РАСПЯТ, УМЕР И БЫЛ ПОГРЕБЕН
  • 5.1. За или против Иисуса
  • 5.2. Новый Завет
  • 5.3. Предан в руки людей
  • 5.4. Был погребен
6... . СОШЕЛ В АД, В ТРЕТИЙ ДЕНЬ ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ
  • 6.1. Иисус живет
  • 6.2. Мы будем жить
7... . ВОСШЕЛ НА НЕБЕСА И ВОССЕДАЕТ ОДЕСНУЮ БОГА ОТЦА ВСЕМОГУЩЕГО
  • 7.1. Бог возвысил Его надо всеми
  • 7.2. ... восшел на небеса
  • 7.3. Прощание и новая общность
8. ОТТУДА ПРИДЕТ СУДИТЬ ЖИВЫХ И МЕРТВЫХ
  • 8.1. Иисус вернется
  • 8.2. Оттуда придет судить живых и мертвых
9. ВЕРУЮ В СВЯТОГО ДУХА
  • 9.1. Святой Дух - Податель жизни
  • 9.2. Который вещал через пророков
  • 9.3. Иисус Христос исполнен Святого Духа
10. СВЯТАЯ ВСЕЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
  • 10.1. В начале был Святой Дух
  • 10.2. Церковь - единая, святая, вселенская и апостольская
  • 10.3. Должности и служения
  • 10.4. Жизнь, посвященная Богу
11. ОБЩЕНИЕ СВЯТЫХ
  • 11.1. Иисус создает общину
  • 11.2. Учиться жить в общине
  • 11.3. Святые в Иисусе Христе
12. ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ
  • 12.1. Поручение Господа
  • 12.2. Я не осуждаю тебя
  • 12.3. Как и мы прощаем
13. ВОСКРЕСЕНИЕ ТЕЛА, ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ
  • 13.1. Он не Бог мертвых
  • 13.2. Как воскреснут мертвые?
  • 13.3. Христиане и смерть
  • 13.4. Вечная жизнь
14. АМИНЬ - ДА БУДЕТ ТАК
ВСТРЕЧА С ХРИСТОМ: ТАИНСТВА ЦЕРКВИ
15. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ: ТАИНСТВА
  • 15.1. Семь таинств
  • 15.2. Крещение
  • 15.3. Миропомазание
  • 15.4. Таинство Евхаристии
  • 15.5. Покаяние и примирение
  • 15.6. Елеопомазание больных
  • 15.7. Таинство священства
  • 15.8. Брак
ЖИЗНЬ В ИИСУСЕ ХРИСТЕ: ЗАПОВЕДИ БОЖЬИ И ЦЕРКОВНЫЕ
16. ИЩИТЕ МЕНЯ И БУДЕТЕ ЖИТЬ
  • 16.1. Что правильно, что важно?
  • 16.2. Наибольшая заповедь
  • 16.3. Я Господь, Бог Твой
  • 16.4. Жить для Бога
  • 16.5. Слушать и действовать
  • 16.6 ... как себя самого
  • 16.7. Помогать другим
МОЛИТВА ХРИСТИАН: ОТЧЕ НАШ
17. МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
  • 17.1. Отче наш, сущий на небесах
  • 17.2. Имя Твое
  • 17.3. Царство Твое
  • 17.4. Воля Твоя
  • 17.5. Хлеб наш
  • 17.6. Долги наши
  • 17.7. Наше искушение
  • 17.8. Наше искупление
  • 17.9. Славим Тебя, благословляем Тебя, благодарим Тебя
ПРИЛОЖЕНИЕ
  • 1. Молитвы
  • 2. Заповеди
  • 3. Таинства
  • 4. Грехи
  • 6. Добродетели

Верую. Малый Католический Катехизис - Верую в Бога

Люди верят в себя. Но многие верят и во что-то, находящееся над ними. Они веруют в Бога. От Него они ожидают ответа на вопросы, превосходящие всякую возможность познания: для чего я пришел на землю? Почему мы должны умереть? Откуда появляется многообразие жизни? Существует ли конечная истина, которая придает жизни и даже страданиям смысл? Люди всех национальностей и во все времена обращаются к Богу. Они ищут Его, чтобы научиться лучше понимать себя и мир. Каждый человек может распознать следы деятельности Бога в многообразном порядке творения. Ведь создание отражает Своего Творца. Но чтобы встретиться с Богом и увериться в Его существовании, есть и другой путь, более прямой: Бог не остается безмолвным; Он позволяет Себя узнать, мы имеем возможность встретиться с Ним. Об этом свидетельствуют посланные Богом пророки Ветхого Завета. В одном из апостольских посланий говорится: “Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам и пророкам, в последние дни сии говорил нам в Сыне” (Евр 1,1). Христиане веруют в свидетельство Библии. Мы веруем, что из всех народов земли Бог избрал малый народ израильский, чтобы заключать Завет (союз) с ним. На примере этого одного народа всем народам мира надлежит узнать о присутствии Бога и Его Промысле. История Завета Бога с Израилем представлена в книгах Ветхого Завета.
Через библейские истории, описывающие эту Встречу, мы учимся познавать Бога. Мы узнаем, какой Он, чего Он хочет для нас и от нас. Моисей пас овец в пустыне. Вдруг он видит терновый куст: он горит, но не сгорает. Он слышит голос, который возвещает: “Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова [...] Я увидел страдание народа Моего, и услышал вопль его. Я знаю скорби его”. (Исх 3, 6-7). Великий и всемогущий Бог заключил Завет с этими людьми: Он страдает вместе с ними. Через Моисея он хочет вывести их на свободу. Моисей боится, он не хочет принимать поручение Бога. Он [испуганно] спрашивает, чей голос он слышит из огня, как Его имя. Бог отвечает: “Я есмь Сущий”. Но это не просто имя Бога. Так Бог открывается людям. Он есть Сущий, т.е. Он присутствует всегда возле каждого человека. Иову, одному благочестивому человеку, который вверяет свою жизнь в руки Бога, Он открывается по-другому. Иова постигает несчастье. Разбойники крадут его скот и убивают пастухов. Дети Иова, семь сыновей и три дочери погребены под развалинами обрушившегося дома. Сам Иов становится прокаженным: все его тело покрывается гнойниками и язвами. Он сидит на куче пепла и скребет себя обломком. Не может быть Богом Тот, Кто посылает благочестивому Иову такие несчастья! Жена и друзья Иова уговаривают его: отрекись от такого Бога, ведь Он платит за добро злом. Но Иов уверен: если мы принимаем добро, которое дал нам Бог, мы должны из рук Его безропотно принять и беду.
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Rating 5.0 / 5
Added 19.11.2020
Author brat Andron
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