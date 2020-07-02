Предметом нашего рассмотрения является анализ состава погребального инвентаря египетской жрицы XXI династии (1069–945 гг. до н.э.) по имени Несмут. Ее захоронение было открыто в 1891 г. французскими археологами Ж. Даресси и Е. Гребо в т.н. втором жреческом тайнике в Дейр эль-Бахри (к северо-востоку от заупокойного храма Хатшепсут), также известном под названием Баб эль-Гусус.

Это была коллективная шахтная гробница, состоявшая из двух коридоров, в которую были помещены тела представителей фиванского клира, умерших в период понтификата пяти верховных жрецов Амона в Фивах (Менхеперре, Несубанебджеду (Смендеса), Пинуджема II и Псисунеса) и, соответственно, правления трех царей танисской династии (Аменемопе, Сиамона и Псисунеса II). Длина верхнего коридора тайника составляла сто метров, а нижнего – почти шестьдесят. В коридорах покоились мумии 153 жрецов и жриц вместе с внушительным инвентарем, включавшем, помимо прочего, 254 саркофага (101 двойной и 52 одинарных), 110 ящиков для ушебти, сотни ушебти, 77 деревянных статуэток Осириса с погребальными папирусами и мн. др.

Вещь в контексте погребального обряда - Материалы международной научной конференции

Отв. ред. С.А. Яценко, Е.В. Куприянова

М.: РГГУ, 2020 г. - 271 с.

ISBN 978-5-7281-2550-1

Вещь в контексте погребального обряда - Материалы международной научной конференции - Содержание

Предисловие

Н.А. Тарасенко. Погребальный инвентарь египтянки Несмут: узурпация или адаптация?

Королев А.И., Кочкина А.Ф., Сташенков Д.А. Вещь в контексте жертвенного комплекса по данным могильника Екатериновский мыс

И.А. Кукушкин, М.В. Бедельбаева. Погребения с булавой: семантические аспекты (по материалам могильника Тундык)

Я.В. Рафикова. Эксклюзивное украшение из парного погребения эпохи поздней бронзы Южного Урала

И.П. Алаева. Сосуды для погребального пира в захоронениях бронзового века Южного Зауралья

Е.В. Волкова. Погребальная керамика как исторический источник

Е.В. Куприянова, А.Н. Усачук. Псалии из кургана 1 могильника Степное-1: роль в жизни и ритуале

А.А. Файзуллин. Украшения из кости в погребальной обрядности населения ямной культуры Волго-Уралья как маркер социальной значимости в обществе скотоводов эпохи бронзы

Э.Р. Усманова Нож-кинжал в андроновском погребальном обряде (по материалам погребальных памятников Лисаковской округи)

Л.С. Ильюков. Персинг у скотоводов бронзового века Восточной Европы

А.В. Вертиенко. Золото в погребениях кочевников раннего железного века: к пересмотру концепций

М.Е. Килуновская, Я.В. Фролов. Сравнительный анализ поясных украшений скифского времени Барнаульского Приобья и Тувы

А.П. Мошинский. Конь и его снаряжение в кобанском и аланском могильниках у с. Лезгор в Горной Дигории

Н.А. Гаврилюк. Лепная керамика в контексте погребального обряда населения Северного Причерноморья (к вопросу о греко-скифских связях)

В.К. Федоров. Трикветры в культурах эпохи раннего железа степной полосы Евразии

Ю.А. Прокопенко. Элементы античного культа смерти в погребальной обрядности населения Центрального Предкавказья в III–I вв. до н. э.

С.А. Яценко. Сарматские женские погребения с топорами I–III вв. н. э.

О.В. Шаров. Погребение с Золотой маской из Керчи: детерминация пола в контексте погребального обряда и инвентаря

Е.М. Черных, О.Ф. Хайруллина. Наконечники стрел в погребениях Боярского («Арай») могильника III–V вв.

К.И. Ташбаева. Погребальный инвентарь женщины гуннского времени из могильника Жапырык II Внутреннего Тянь-Шаня

Л.Н. Ермоленко. Изваяние как объект погребально-поминальной обрядности древних тюрков (проблема портретности)

Сташенков Д.А. Погребальный костер и инвентарь погребений в погребально-поминальном обряде населения Самарского Поволжья хазарской эпохи

Г.В. Требелева, С.М. Саканиа, Т.Ю. Шведчикова, А.Д. Япрынцев. К проблеме датировки погребений из некрополя Маркульского городища при храме (Абхазия, IV–XIV вв.)

Ю.К. Гугуев. Разрешительные документы в могиле умершего в Древней Руси, на Балканах и в Западной Европе (X–XV вв.)

Панченко К.И. К вопросу о сосудах в православном погребальном обряде

Вещь в контексте погребального обряда - Материалы международной научной конференции - Предисловие

Перед Вами сборник статей на основе части докладов, прочитанных в ходе работы международной археологической конференции «Вещь, в контексте погребального обряда» в РГГУ (Москва) 28-30 января 2020 г. Это уже четвертая в серии конференций, задуманных коллективом коллег из разных городов России, посвященных различным нестандартным подходам в изучению древних некрополей. Первая из них («Археология древних ограблений и символических захоронений») состоялась в Челябинском университете в январе 2015 г. Вторая («Древние некрополи: погребально-поминальная обрядность, погребальная архитектура и планировка некропллей») была организована в С.-Петербурге в Ин-те истории материальной культуры РАН в ноябре 2016 г. Третья («Мужской и женский мир в отражении археологии») проходила в ноябре 2018 г. в Уфе.

В ходе работе 4-й конференции Оргкомитетом был сделан акцент на новых подходах к артефактам, обнаруженным в погребениях разных типов, в курганных насыпях, во внемогильных тризнах, в том числе - связанных с созданием погребений, с их неоднократным использованием, символике и декору таких изделий, а также к погребальным моделям вещей и ритуальному повреждению последних, к использованию парциальных артефактов, к назначению комплектов импортных изделий, к гендерной специфике, поминальным статуям, роли в могилах статусных атрибутов, жертвенных предметов, разнообразной посуды. Предпочтение в тематике докладов отдавалось не публикационным, а аналитическим сюжетам, содержащим интересные обобщения по отдельным типам артефактов в погребальном контексте и их взаимосвязи. Материал скомпанован по хронологическим блокам (от бронзового века до средневековья), а внутри их – в определенной тематической последовательности. Немалую помощь в подготовке издания оказала Е.В. Куприянова.

Мы ждем от Вас новых предложений по тематике следующих конференций.

С.А. Яценко