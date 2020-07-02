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Вещь в контексте погребального обряда - Сборник статей

Вещь в контексте погребального обряда - Сборник статей
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Предметом нашего рассмотрения является анализ состава погребального инвентаря египетской жрицы XXI династии (1069–945 гг. до н.э.) по имени Несмут. Ее захоронение было открыто в 1891 г. французскими археологами Ж. Даресси и Е. Гребо в т.н. втором жреческом тайнике в Дейр эль-Бахри (к северо-востоку от заупокойного храма Хатшепсут), также известном под названием Баб эль-Гусус.
Это была коллективная шахтная гробница, состоявшая из двух коридоров, в которую были помещены тела представителей фиванского клира, умерших в период понтификата пяти верховных жрецов Амона в Фивах (Менхеперре, Несубанебджеду (Смендеса), Пинуджема II и Псисунеса) и, соответственно, правления трех царей танисской династии (Аменемопе, Сиамона и Псисунеса II). Длина верхнего коридора тайника составляла сто метров, а нижнего – почти шестьдесят. В коридорах покоились мумии 153 жрецов и жриц вместе с внушительным инвентарем, включавшем, помимо прочего, 254 саркофага (101 двойной и 52 одинарных), 110 ящиков для ушебти, сотни ушебти, 77 деревянных статуэток Осириса с погребальными папирусами и мн. др.

Вещь в контексте погребального обряда - Материалы международной научной конференции

Отв. ред. С.А. Яценко, Е.В. Куприянова
М.: РГГУ, 2020 г. - 271 с.
ISBN 978-5-7281-2550-1

Вещь в контексте погребального обряда - Материалы международной научной конференции - Содержание

Предисловие
Н.А. Тарасенко. Погребальный инвентарь египтянки Несмут: узурпация или адаптация?
  • Королев А.И., Кочкина А.Ф., Сташенков Д.А. Вещь в контексте жертвенного комплекса по данным могильника Екатериновский мыс
  • И.А. Кукушкин, М.В. Бедельбаева. Погребения с булавой: семантические аспекты (по материалам могильника Тундык)
  • Я.В. Рафикова. Эксклюзивное украшение из парного погребения эпохи поздней бронзы Южного Урала
  • И.П. Алаева. Сосуды для погребального пира в захоронениях бронзового века Южного Зауралья
  • Е.В. Волкова. Погребальная керамика как исторический источник
  • Е.В. Куприянова, А.Н. Усачук. Псалии из кургана 1 могильника Степное-1: роль в жизни и ритуале
  • А.А. Файзуллин. Украшения из кости в погребальной обрядности населения ямной культуры Волго-Уралья как маркер социальной значимости в обществе скотоводов эпохи бронзы
  • Э.Р. Усманова Нож-кинжал в андроновском погребальном обряде (по материалам погребальных памятников Лисаковской округи)
  • Л.С. Ильюков. Персинг у скотоводов бронзового века Восточной Европы
  • А.В. Вертиенко. Золото в погребениях кочевников раннего железного века: к пересмотру концепций
  • М.Е. Килуновская, Я.В. Фролов. Сравнительный анализ поясных украшений скифского времени Барнаульского Приобья и Тувы
  • А.П. Мошинский. Конь и его снаряжение в кобанском и аланском могильниках у с. Лезгор в Горной Дигории
  • Н.А. Гаврилюк. Лепная керамика в контексте погребального обряда населения Северного Причерноморья (к вопросу о греко-скифских связях)
  • В.К. Федоров. Трикветры в культурах эпохи раннего железа степной полосы Евразии
  • Ю.А. Прокопенко. Элементы античного культа смерти в погребальной обрядности населения Центрального Предкавказья в III–I вв. до н. э.
  • С.А. Яценко. Сарматские женские погребения с топорами I–III вв. н. э.
  • О.В. Шаров. Погребение с Золотой маской из Керчи: детерминация пола в контексте погребального обряда и инвентаря
  • Е.М. Черных, О.Ф. Хайруллина. Наконечники стрел в погребениях Боярского («Арай») могильника III–V вв.
  • К.И. Ташбаева. Погребальный инвентарь женщины гуннского времени из могильника Жапырык II Внутреннего Тянь-Шаня
  • Л.Н. Ермоленко. Изваяние как объект погребально-поминальной обрядности древних тюрков (проблема портретности)
  • Сташенков Д.А. Погребальный костер и инвентарь погребений в погребально-поминальном обряде населения Самарского Поволжья хазарской эпохи
  • Г.В. Требелева, С.М. Саканиа, Т.Ю. Шведчикова, А.Д. Япрынцев. К проблеме датировки погребений из некрополя Маркульского городища при храме (Абхазия, IV–XIV вв.)
  • Ю.К. Гугуев. Разрешительные документы в могиле умершего в Древней Руси, на Балканах и в Западной Европе (X–XV вв.)
  • Панченко К.И. К вопросу о сосудах в православном погребальном обряде

Вещь в контексте погребального обряда - Материалы международной научной конференции - Предисловие

Перед Вами сборник статей на основе части докладов, прочитанных в ходе работы международной археологической конференции «Вещь, в контексте погребального обряда» в РГГУ (Москва) 28-30 января 2020 г. Это уже четвертая в серии конференций, задуманных коллективом коллег из разных городов России, посвященных различным нестандартным подходам в изучению древних некрополей. Первая из них («Археология древних ограблений и символических захоронений») состоялась в Челябинском университете в январе 2015 г. Вторая («Древние некрополи: погребально-поминальная обрядность, погребальная архитектура и планировка некропллей») была организована в С.-Петербурге в Ин-те истории материальной культуры РАН в ноябре 2016 г. Третья («Мужской и женский мир в отражении археологии») проходила в ноябре 2018 г. в Уфе.
В ходе работе 4-й конференции Оргкомитетом был сделан акцент на новых подходах к артефактам, обнаруженным в погребениях разных типов, в курганных насыпях, во внемогильных тризнах, в том числе - связанных с созданием погребений, с их неоднократным использованием, символике и декору таких изделий, а также к погребальным моделям вещей и ритуальному повреждению последних, к использованию парциальных артефактов, к назначению комплектов импортных изделий, к гендерной специфике, поминальным статуям, роли в могилах статусных атрибутов, жертвенных предметов, разнообразной посуды. Предпочтение в тематике докладов отдавалось не публикационным, а аналитическим сюжетам, содержащим интересные обобщения по отдельным типам артефактов в погребальном контексте и их взаимосвязи. Материал скомпанован по хронологическим блокам (от бронзового века до средневековья), а внутри их – в определенной тематической последовательности. Немалую помощь в подготовке издания оказала Е.В. Куприянова.
Мы ждем от Вас новых предложений по тематике следующих конференций.
С.А. Яценко
Views 257
Rating 5.0 / 5
Added 02.07.2020
Author brat Warden
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