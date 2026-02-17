Уэсли - О христианском совершенстве

«Простое изложение учения о христианском совершенстве» (в оригинале «A Plain Account of Christian Perfection») — это фундаментальный труд Джона Весли, в котором он систематизирует одно из самых важных и часто понимаемых превратно уэслианских учений. Автор стремится объяснить, что под «совершенством» он подразумевает не отсутствие человеческих слабостей, ошибок или невежества, а совершенство в любви. Это состояние, при котором сердце человека полностью очищено от греховных мотивов и наполнено исключительной любовью к Богу и ближнему, что становится логическим развитием процесса освящения.
В книге Весли прослеживает историю формирования своих взглядов с 1725 года, цитируя письма, проповеди и гимны, чтобы доказать неизменность своей позиции. Он подчеркивает, что христианское совершенство — это не статичная точка, за которой нет роста, а динамичное состояние «полного спасения от греха», достижимое в этой жизни по благодати через веру. Автор подробно разбирает практические вопросы: как распознать это состояние, как в нем удержаться и почему оно не делает человека независимым от искупительной жертвы Христа, а напротив, заставляет еще больше в ней нуждаться.
Джон Весли - Простое изложение учения о христианском совершенстве
Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2004. — 133 с.
ISBN 5-7454-0830-8.
Джон Весли - Простое изложение учения о христианском совершенстве - Содержание
Предисловие
1. Для чего написана эта книга
2. Важность полного посвящения Богу
3. Искренность намерений
4. Невозможность быть христианином наполовину.
5. Соответствие Господу
6. Обрезание сердца
7. «Только чистая Твоя любовь»
8. Полнота веры
9. «Мое единственное занятие — славить Тебя»
10. Характер методиста
11. Неприятие трактата религиозными руководителями
12. Представления о христианском совершенстве
13. Два дела благодати
14. Последний приют
15. Неверные представления о совершенстве
16. Гимны святости
17. Учение об освящении: вопросы и ответы
18. «Гимны и священные стихотворения»
19. Мысли о христианском совершенстве
20. Опасность фанатизма
21. Обязательство безупречной жизни
22. Неверные представления о втором пришествии
23. Вопросы к тем, кто отрицает возможность достичь христианского совершенства при жизни
24. Свидетельство Джейн Купер
25. «Дальнейшие размышления о христианском совершенстве»
26. Краткое изложение взглядов Весли
27. Мольба о беспристрастном отношении к учению
28. Защита учения
Comments (1 comment)