Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Весли - О христианском совершенстве

Уэсли - О христианском совершенстве
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Homiletics

«Простое изложение учения о христианском совершенстве» (в оригинале «A Plain Account of Christian Perfection») — это фундаментальный труд Джона Весли, в котором он систематизирует одно из самых важных и часто понимаемых превратно уэслианских учений. Автор стремится объяснить, что под «совершенством» он подразумевает не отсутствие человеческих слабостей, ошибок или невежества, а совершенство в любви. Это состояние, при котором сердце человека полностью очищено от греховных мотивов и наполнено исключительной любовью к Богу и ближнему, что становится логическим развитием процесса освящения.

В книге Весли прослеживает историю формирования своих взглядов с 1725 года, цитируя письма, проповеди и гимны, чтобы доказать неизменность своей позиции. Он подчеркивает, что христианское совершенство — это не статичная точка, за которой нет роста, а динамичное состояние «полного спасения от греха», достижимое в этой жизни по благодати через веру. Автор подробно разбирает практические вопросы: как распознать это состояние, как в нем удержаться и почему оно не делает человека независимым от искупительной жертвы Христа, а напротив, заставляет еще больше в ней нуждаться.

Джон Весли - Простое изложение учения о христианском совершенстве

Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2004. — 133 с.

ISBN 5-7454-0830-8.

Джон Весли - Простое изложение учения о христианском совершенстве - Содержание

Предисловие

  • 1. Для чего написана эта книга

  • 2. Важность полного посвящения Богу

  • 3. Искренность намерений

  • 4. Невозможность быть христианином наполовину.

  • 5. Соответствие Господу

  • 6. Обрезание сердца

  • 7. «Только чистая Твоя любовь»

  • 8. Полнота веры

  • 9. «Мое единственное занятие — славить Тебя»

  • 10. Характер методиста

  • 11. Неприятие трактата религиозными руководителями

  • 12. Представления о христианском совершенстве

  • 13. Два дела благодати

  • 14. Последний приют

  • 15. Неверные представления о совершенстве

  • 16. Гимны святости

  • 17. Учение об освящении: вопросы и ответы

  • 18. «Гимны и священные стихотворения»

  • 19. Мысли о христианском совершенстве

  • 20. Опасность фанатизма

  • 21. Обязательство безупречной жизни

  • 22. Неверные представления о втором пришествии

  • 23. Вопросы к тем, кто отрицает возможность достичь христианского совершенства при жизни

  • 24. Свидетельство Джейн Купер

  • 25. «Дальнейшие размышления о христианском совершенстве»

  • 26. Краткое изложение взглядов Весли

  • 27. Мольба о беспристрастном отношении к учению

  • 28. Защита учения

Views 89
Rating
Added 17.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

