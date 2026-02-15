«Синтаксис» Томаса Веспетала — это надежный навигатор по лабиринтам греческого предложения. Книга помогает читателю перестать видеть в тексте просто набор слов и начать видеть логическую архитектуру мысли апостолов. Она является прекрасным дополнением к лексическому пособию Мецгера и экзегетическому синтаксису Уолласа, формируя полноценную базу для самостоятельной работы с оригиналом Нового Завета.

Томас Веспетал - Синтаксис греческого языка Нового Завета

Под ред. Анны Крокис

М.: 2015. - 294 с.

Томас Веспетал - Синтаксис греческого языка Нового Завета - Содержание

I. Синтаксис греческого языка Нового Завета

A. Синтаксис имени существительного и связанных с ним форм

1. Падежи - 2. Артикль - 3. Имена прилагательные - 4. Местоимения - 5. Существительные в приложении - 6. Согласованность форм в числе, роде, лице и падеже

Б. Синтаксис глагола

1. Залог - 2. Наклонение - 3. Время - 4. Инфинитив - 5. Причастие

B. Синтаксис других частей речи

1. Предлоги - 2. Союзы - 3. Отрицательные частицы - 4. Числительные

Г. Синтаксис предложения

1. Отношения между предложениями - 2. Условные периоды - 3. Пропуск разных элементов предложения - 4. Порядок слов

II. Текстология Нового Завета

A. Вопрос внешнего критерия - Б. Вопрос внутреннего критерия - B. Выводы

Приложение: Текстуальные семьи

Библиография

Индекс: Места Писания, процитированые в пособии с указанием на уточнение Синодального перевода