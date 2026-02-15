«Синтаксис» Томаса Веспетала — это надежный навигатор по лабиринтам греческого предложения. Книга помогает читателю перестать видеть в тексте просто набор слов и начать видеть логическую архитектуру мысли апостолов. Она является прекрасным дополнением к лексическому пособию Мецгера и экзегетическому синтаксису Уолласа, формируя полноценную базу для самостоятельной работы с оригиналом Нового Завета.
Томас Веспетал - Синтаксис греческого языка Нового Завета
Под ред. Анны Крокис
М.: 2015. - 294 с.
Томас Веспетал - Синтаксис греческого языка Нового Завета - Содержание
I. Синтаксис греческого языка Нового Завета
A. Синтаксис имени существительного и связанных с ним форм
1. Падежи - 2. Артикль - 3. Имена прилагательные - 4. Местоимения - 5. Существительные в приложении - 6. Согласованность форм в числе, роде, лице и падеже
Б. Синтаксис глагола
1. Залог - 2. Наклонение - 3. Время - 4. Инфинитив - 5. Причастие
B. Синтаксис других частей речи
1. Предлоги - 2. Союзы - 3. Отрицательные частицы - 4. Числительные
Г. Синтаксис предложения
1. Отношения между предложениями - 2. Условные периоды - 3. Пропуск разных элементов предложения - 4. Порядок слов
II. Текстология Нового Завета
A. Вопрос внешнего критерия - Б. Вопрос внутреннего критерия - B. Выводы
Приложение: Текстуальные семьи
Библиография
Индекс: Места Писания, процитированые в пособии с указанием на уточнение Синодального перевода
