Вестминстерское Исповедание Веры
Этот документ, составленный и утвержденный многими выдающимися реформатскими теологами в 1643-48 гг., является непревзойденным изложением доктрин Слова Божия, и поддерживается доказательствами из Писания.
С самого начала он оказал большую помощь в изучении Слова Божия, и целые поколения христиан по всему миру глубоко ценят его. Гарантируя огромную духовную пользу, мы рекомендуем всем, в чьи руки попадет эта книга, внимательно и молитвенно прочитать ее. Мы надеемся и молимся, чтобы Святой Дух использовал этот труд в духовном возрождении и пробуждении среди русскоязычных народов. Свободная Пресвитерианская Церковь Шотландии открыто признает, что Писания Ветхого и Нового Заветов являются Словом Божьим, а доктрины, изложенные в Вестминстерском Исповедании Веры — истинное учение Слова Божьего.
Вестминстерское Исповедание Веры
Издано: Published by Free Presbyterian Publications 133 Woodlands Road Glasgow G3 6LE
Scotland, Шотландия 2000 г. - 143 с.
Третье издание 2000 г. - 5000 экз. Украина, г.Одесса.
Ссылки на библейский текст раскрыты в третьем издании Свободной Пресвитерианской Церковью Шотландии.
ISBN 0 902506 51
Вестминстерское Исповедание Веры - Содержание
1. О Священном Писании
2. О Боге - Святой Троице
3. О Божиих вечных установлениях
4. О творении
5. О провидении
6. О падении человека, о грехе и наказании за него
7. О завете Бога с человеком
8. О Христе Посреднике
9. О свободной воле
10. О действенном призвании
11. Об оправдании
12. Об усыновлении
13. Об освящении
14. О спасительной вере
15. О покаянии в жизнь
16. О добрых делах
17. О неотступности святых
18. Об уверенности в благодати и спасении
19. О законе Божием
20. О христианской свободе и свободе совести
21. О богослужении и субботнем дне
22. О законных клятвах и обетах
23. О гражданской власти
24. О браке и разводе
25. О Церкви
26. Об общении святых
27. О таинствах
28. О крещении
29. О Вечере Господней
30.О церковных мерах воздействия
31. О Синодах и Соборах
32. О состоянии человека после смерти и о воскрешении из мертвых
33. О Последнем Суде
Вестминстерское Исповедание Веры - Введение
Хотя свет природы, дела творения и провидение в такой значительной мере являют благость, мудрость и силу Бога, что лишают человека оправдания, все же их недостаточно для того, чтобы дать то знание о Боге и Его воле, которое необходимо для спасения. Поэтому было угодно Господу — в разные времена и различным образом — открыть Себя и объявить Свою волю Его Церкви, а затем, для лучшего сохранения и распространения истины и для более верного установления и упрочнения Церкви против испорченности плоти, злобы сатаны и мира сего, передать всю полноту истины на письме, что делает Священное Писание в высшей степени необходимым. Прежние пути откровений Божиих Его воли Своему народу ныне закрыты.
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