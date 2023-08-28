Этот документ, составленный и утвержденный многими выдающимися реформатскими теологами в 1643-48 гг., является непревзойденным изложением доктрин Слова Божия, и поддерживается доказательствами из Писания.

С самого начала он оказал большую помощь в изучении Слова Божия, и целые поколения христиан по всему миру глубоко ценят его. Гарантируя огромную духовную пользу, мы рекомендуем всем, в чьи руки попадет эта книга, внимательно и молитвенно прочитать ее. Мы надеемся и молимся, чтобы Святой Дух использовал этот труд в духовном возрождении и пробуждении среди русскоязычных народов. Свободная Пресвитерианская Церковь Шотландии открыто признает, что Писания Ветхого и Нового Заветов являются Словом Божьим, а доктрины, изложенные в Вестминстерском Исповедании Веры — истинное учение Слова Божьего.

Вестминстерское Исповедание Веры

Издано: Published by Free Presbyterian Publications 133 Woodlands Road Glasgow G3 6LE

Scotland, Шотландия 2000 г. - 143 с.

Третье издание 2000 г. - 5000 экз. Украина, г.Одесса.

Ссылки на библейский текст раскрыты в третьем издании Свободной Пресвитерианской Церковью Шотландии.

ISBN 0 902506 51

Вестминстерское Исповедание Веры - Содержание

1. О Священном Писании

2. О Боге - Святой Троице

3. О Божиих вечных установлениях

4. О творении

5. О провидении

6. О падении человека, о грехе и наказании за него

7. О завете Бога с человеком

8. О Христе Посреднике

9. О свободной воле

10. О действенном призвании

11. Об оправдании

12. Об усыновлении

13. Об освящении

14. О спасительной вере

15. О покаянии в жизнь

16. О добрых делах

17. О неотступности святых

18. Об уверенности в благодати и спасении

19. О законе Божием

20. О христианской свободе и свободе совести

21. О богослужении и субботнем дне

22. О законных клятвах и обетах

23. О гражданской власти

24. О браке и разводе

25. О Церкви

26. Об общении святых

27. О таинствах

28. О крещении

29. О Вечере Господней

30.О церковных мерах воздействия

31. О Синодах и Соборах

32. О состоянии человека после смерти и о воскрешении из мертвых

33. О Последнем Суде

Вестминстерское Исповедание Веры - Введение

Хотя свет природы, дела творения и провидение в такой значительной мере являют благость, мудрость и силу Бога, что лишают человека оправдания, все же их недостаточно для того, чтобы дать то знание о Боге и Его воле, которое необходимо для спасения. Поэтому было угодно Господу — в разные времена и различным образом — открыть Себя и объявить Свою волю Его Церкви, а затем, для лучшего сохранения и распространения истины и для более верного установления и упрочнения Церкви против испорченности плоти, злобы сатаны и мира сего, передать всю полноту истины на письме, что делает Священное Писание в высшей степени необходимым. Прежние пути откровений Божиих Его воли Своему народу ныне закрыты.