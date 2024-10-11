Вестник Синодального центра сектоведения

Повсеместное распространение сектантства является серьезным вызовом для Православной Церкви. Несмотря на то, что отдельные секты и культы недолговечны, сектантство в целом существовало на протяжении всей истории Церкви. Оно относится к числу тем, разбиравшихся на всех Вселенских соборах, ересями и сектами занимались виднейшие богословы, Отцы и учители Православной Церкви. Несмотря на этоЦеркви не удалось до сих пор решить проблему сект: сектантство является данностью современного мира и общества, а его позиции крепки как никогда. Во многом это связано с тем, что сектантство не является исключительно проблемой Церкви, но прежде всего самого общества. Однако этот факт лишь усложняет работу Церкви с сектами. Помощь людям начинает зависеть не только от того, что делает Церковь по теме сект, но также и от того, какое место и роль она занимает в самом обществе, как она работает с разными слоями населения, какой духовный и морально-нравственный авторитет она имеет. Ввиду секуляризации общества в XX - XXI вв. работа в этой сфере многократно усложнилась по сравнению со всеми предшествующими периодами истории.

В современном мире сектантство во всем многообразии своих форм и разновидностей представляет собой сверхсложную систему, поведение и реакции которой на воздействия извне непредсказуемы. Линейные закономерности в работе с сектами больше не работают. Публичная критика сект может приводить как к их ослаблению, так и всестороннему укреплению и развитию. Работа с сектами стала требовать междисциплинарного подхода, глубоких профессиональных знаний, умений и навыков, многолетней подготовки. В результате происходящих изменений православное сектоведение пребывает в глубоком кризисе. Однако, хочется верить, что времена теоретико-методологического хаоса, некоторой дезориентации сектоведов, разнобоя в подходах к нетрадиционной религиозности будут способствовать переходу сектоведения на качественно иной уровень спокойной, ответственной, обоснованной и конструктивно-созидательной работы.

На страницах данного издания Синодальный центр сектоведения постарается представить разные позиции и подходы к проблеме сект. При этом особое внимание будет уделяться описанию конкретных фактов и событий, документальной канвы как многообразного, сложного и внутренне противоречивого феномена нетрадиционной религиозности, так и реакции на него Церкви и окружающего общества. В отличие от альманаха «Сектоведение» и литературы, издаваемой Синодальным центром сектоведения, материалы Вестника рассчитаны на аудиторию, не имеющую систематических и глубоких знаний в области изучения нетрадиционной религиозности. Они могут быть полезны в практической пастырской, просветительской, миссионерской и апологетической работе духовенства. Сам формат издания предполагает возможность диалога с читателем и обратной связи с ним. Если у Вас появились какие-то вопросы, касающиеся деятельности сект или феномена сектантства в целом, то Вы можете их присылать в редакцию Вестника. Мы постараемся дать на них ответ на страницах нашего издания.

Вестник Синодального центра сектоведения

2016-2024

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Павла, митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси

Главный редактор: Мартинович В.А.

Издаётся Синодальным центром сектоведения им. преп. Иосифа Волоцкого Белорусской Православной Церкви

Адрес: 220030 Минск, ул. Зыбицкая 27

Телефон: +375-17-327-23-67

Сайт: unrel.org

Вестник Синодального центра сектоведения - Содержание

В архиве 50 номеров Вестника с 2016 по 2024 гг