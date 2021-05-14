Анна Ветлугина - Бах

Глава первая ГДЕ РАСТУТ ГЕНИИ

Глава вторая О БРОДЯЧЕМ БУЛОЧНИКЕ И ЕГО ПОТОМКАХ

Глава третья С ЛЕГКОЙ РУКИ ВЕЛИКОГО РЕФОРМАТОРА

Глава четвертая МАЛЕНЬКИЙ ПРОФЕССИОНАЛ

Глава пятая О ГАНЗЕЙСКОМ СОЮЗЕ, АНГЕЛЬСКОМ ГОЛОСЕ И НАДОЕВШЕЙ СКРИПКЕ

Глава шестая КОРОЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Глава седьмая МУЗЫКАЛЬНАЯ ПОТАСОВКА

Глава восьмая ДАТЧАНИН ИЗ МАРИЕНКИРХЕ

Глава девятая КОНФЛИКТ ЗВУКОВОГО И ВИДИМОГО

Глава десятая О ЗАБЛУЖДЕНИЯХ И ФАНТАЗИЯХ

Глава одиннадцатая МЮЛЬХАУЗЕНСКАЯ КВАШНЯ

Глава двенадцатая. ТАИНСТВЕННАЯ И НЕУМОЛИМАЯ ENDZWECK

Глава первая СООТВЕТСТВИЕ СТОЛИЧНОМУ БЛЕСКУ

Глава вторая МУЗЫКАНТСКАЯ ТАБЕЛЬ О РАНГАХ

Глава третья О ПРИДВОРНОЙ МУЗЫКЕ

Глава четвертая ВЕЙМАРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

Глава пятая ТАИНСТВЕННЫЕ РИТОРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ

Глава шестая ВЕЙМАРСКИЙ КРУГ. ПОЭТЫ И ОДНОКЛАССНИКИ

Глава седьмая ГЕРЦОГИ И ПРИНЦЫ

Глава восьмая СТРАННЫЙ ЛЮБОВНЫЙ РОМАН

Глава девятая СЛОЖНЫЙ ГЕРЦОГ И ДОЧЬ ТРУБАЧА

Глава десятая МЕЖДУНАРОДНАЯ ДУЭЛЬ

Глава одиннадцатая ТЮРЕМНАЯ КНИЖЕЧКА

Глава двенадцатая СВЕТЛЕЙШИЙ КНЯЗЬ И ЕГО ГОРОД

Глава тринадцатая СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ. НЕОБУЗДАННЫЙ ПЕРВЕНЕЦ

Глава четырнадцатая ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА

Глава пятнадцатая ЕЩЕ ОДНА НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ДУЭЛЬ. КОНЕЦ КЕТЕНСКОЙ ИДИЛЛИИ

Глава шестнадцатая ВНОВЬ О МИФАХ И ЗАБЛУЖДЕНИЯХ

Глава семнадцатая ЛЮБОВЬ, МУЗЫКА И ENDZWECK

Глава первая МАЛЕНЬКИЙ ПАРИЖ

Глава вторая ОБУСТЮЙСТВО И ПОПЫТКИ ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ

Глава третья ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СКАНДАЛИСТ

Глава четвертая ГЕРОИЧЕСКАЯ АНХЕН

Глава пятая ПИКАНДЕР

Глава шестая «СТРАСТИ ПО МАТФЕЮ»

Глава седьмая БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ. РАЗОЧАРОВАНИЕ

Глава восьмая ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ

Глава девятая МАСТЕР ПЕРЕЛИЦОВКИ

Глава десятая «ПЛОХОЙ » КАНТОР

Глава одиннадцатая ЛЕЙПЦИГСКИЙ ГАМБИТ

Глава двенадцатая ЗА ЧАШЕЧКОЙ КОФЕ

Глава тринадцатая ДРЕЗДЕНСКАЯ СОКРОВИЩНИЦА

Глава четырнадцатая КРИТИКИ И ЗАЩИТНИКИ

Глава пятнадцатая МНОГОДЕТНЫЙ ПАПАША И ЕГО БЛУДНЫЕ СЫНОВЬЯ

Глава шестнадцатая О ВОЙНАХ, КАНАРЕЙКАХ И СОВЕРШЕННОМ ИСКУССТВЕ

Глава семнадцатая МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛЮЧ ОТ КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА

Глава восемнадцатая ДВА КОРОЛЯ

Глава девятнадцатая ПРЕД ТВОИМ ПРЕСТОЛОМ

Глава первая СТАРЫЙ ПАРИК И ПЛАМЯ МИЮВОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Глава вторая ИЗ ПУЧИНЫ ЗАБВЕНИЯ

Глава третья РОМАНТИЧЕСКИЙ ГЕЮЙ И БРАТЬЯ ПО ДУХУ

Глава четвертая БИОГРАФ И РЫЦАРЬ

Глава пятая В КАТАКОМБАХ СОВЕТСКОЙ ИМПЕРИИ

Глава шестая В КАЖДОЙ МУЗЫКЕ

ЭПИЛОГ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Жизнь великого композитора, называемого еще в XVIII веке святым от музыки, небогата событиями. Вопреки этому, Баху удавалось неоднократно ставить в тупик своих биографов. Некоторые его поступки кажутся удивительно нелогичными. И сам он — такой простой и обыденный, аккуратно ведущий домашнюю бухгалтерию и воспитывающий многочисленных детей — будто ускользает от понимания. Оставшаяся от него переписка ничтожна и, по большей части, представляет собой деловые бумаги или письма практического содержания. Он никогда не скрывался, но навсегда остался непостижимой загадкой. Почему именно ему открылись недосягаемые высоты и глубины? Что служило Мастеру камертоном, по которому он выстраивал свои шедевры?

Эта книга написана не для профессиональных музыкантов и уж точно — не для баховедов. Наука, изучающая творчество величайшего из композиторов, насчитывает не одну сотню томов. Лучшие из них — на немецком языке. Глупо было бы пытаться соперничать с европейскими исследователями по части эксклюзивности материалов. Такая задача здесь и не ставится. Автору хотелось бы рассказать не только о великом человеке, но и о среде, его взрастившей. О городах, в которых он жил, о людях, оказавших на него влияние, и об интересных особенностях его профессии. Рассказать не абстрактным людям, а своим соотечественникам — любителям музыки, зачастую весьма далеким от контекста западноевропейских духовных традиций.

Ручей баховского творчества неиссякаем. Он течет уже третье столетие, и Баха чудесным образом хватает на всех. Рассыпаясь на мириады радужных капель, он дает возможность каждому новому писателю отыскать в нем свои ответы на вопросы о сущности музыки, человеческой души и Бога. В разных культурах и разных частях земного шара эти ответы могут не сходиться, как не сходятся в квантовой механике результаты наблюдения частиц, согласно принципу неопределенности Гейзенберга. Каждый ответ несет в себе долю истины. И каждая страна и каждое время видят Баха по-своему. Потому в этой книге будут не только биографические факты из жизни гения, но и попытка проследить путь его творчества в разных странах, в том числе в России.

Начать нужно все же издалека. От самых истоков ручья.