Ветлугина Анна - Игнатий Лойола

Наверное, трудно найти личность более противоречивую, чем Игнатий Лойола. Основатель ордена иезуитов, организации, имевшей политическое влияние по всему миру, участвующей в крупных сделках, живущей под негласным лозунгом «Цель оправдывает средства», — и святой. Ключевая фигура Контрреформаций, человек, создавший папскую тайную полицию, — и рыцарь-мечтатель, ставший прообразом Дон Кихота. О Лойоле и его ордене существует бессчетное количество книг на разных языках. Диапазон настроения в этих материалах простирается от ненависти и яростных обвинений во всех смертных грехах до дифирамбов. Уже названия говорят сами за себя. Например: «Черная гвардия Ватикана» Л. Н. Великовича и «Житие святого Игнатия» Джованни Пьетро Маффеи. Причем автор и первой, и второй книги использует для своей концепции подлинные факты, и на вопрос, кто в данном случае прав, ответа не существует, поскольку прав и тот, и другой.

Просто роль, которую избрал для себя Лойола, раздражала многих его современников, да и людей, живших позднее. Не только протестанты, но и люди, просто не принадлежавшие к католической церкви, воспринимали его в лучшем случае как ретрограда, противившегося новому. В худшем — как смертельного врага прогресса, пособника прогнившей и продажной Римской курии. Да и среди убежденных католиков далеко не все понимали его непримиримое желание защищать и распространять чистоту веры, невзирая ни на что. Сейчас, в XXI веке, прогресс и либеральные ценности уже не кажутся таким бесспорным благом, как раньше. Человечество пережило и опыт коммунистических режимов, и кризис демократии. Самое время попытаться посмотреть беспристрастно на человека, построившего когда- то, почти 500 лет назад, мощный аппарат для защиты традиции. Попытаться отделить зерна от плевел, продираясь и через яростные нападки противников, и сквозь восторженные и благоговейные славословия собратьев по ордену. Увидеть его достоинства и недостатки, а также черты характера, благодаря которым он занял свое место в истории.

Ветлугина Анна - Игнатий Лойола

М.: Молодая гвардия, 2016. 306[ 14] с.: ил.

Серия "Жизнь замечательных людей": Малая серия: сер. биогр.; вып. 103

ISBN 978-5-235-03902-5

Ветлугина Анна - Игнатий Лойола - Содержание

Пролог

Глава первая. Откуда взялись иезуиты

Глава вторая. Менталитет басков

Глава третья. «Хитроумный идальго»

Глава четвертая. Подвиг

Глава пятая. Жил на свете рыцарь бедный

Глава шестая. Как стать святым

Глава седьмая. Паладин Пресвятой Девы

Глава восьмая. Место силы

Глава девятая. Шаткие мостки, ведущие к Святой земле

Глава десятая. Мечты и разочарования

Глава одиннадцатая. Quid agendum? Что делать?

Глава двенадцатая. В школу по фронтовым дорогам

Глава тринадцатая. Пожилой первоклассник

Глава четырнадцатая. Аисты, святые дети и студенческая жизнь

Глава пятнадцатая. Костры мрачного Средневековья

Глава шестнадцатая. Саламанка

Глава семнадцатая. Вертел для испанцев и французская «уксусная академия»

Глава восемнадцатая. Рецидивист получает заслуженное наказание

Глава девятнадцатая. Сладкие плоды учения

Глава двадцатая. Монмартр. Друзья. Снова инквизиция

Глава двадцать первая. Пророк в своем отечестве

Глава двадцать вторая. О Болонском университете и нейролингвистическом программировании

Глава двадцать третья. Компания Иисуса

Глава двадцать четвертая. Рождение ордена

Глава двадцать пятая. Псы Господни

Глава двадцать шестая. По всему миру

Глава двадцать седьмая. Естественный отбор и немного о женщинах

Глава двадцать восьмая. Паломник Вечного города

Эпилог

Хронология основных событий жизни Игнатия Лойолы

Краткая библиография