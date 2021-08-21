Ветлугина Анна - Игнатий Лойола

Ветлугина - Игнатий Лойола
Наверное, трудно найти личность более противоречивую, чем Игнатий Лойола. Основатель ордена иезуитов, организации, имевшей политическое влияние по всему миру, участвующей в крупных сделках, живущей под негласным лозунгом «Цель оправдывает средства», — и святой. Ключевая фигура Контрреформаций, человек, создавший папскую тайную полицию, — и рыцарь-мечтатель, ставший прообразом Дон Кихота. О Лойоле и его ордене существует бессчетное количество книг на разных языках. Диапазон настроения в этих материалах простирается от ненависти и яростных обвинений во всех смертных грехах до дифирамбов. Уже названия говорят сами за себя. Например: «Черная гвардия Ватикана» Л. Н. Великовича и «Житие святого Игнатия» Джованни Пьетро Маффеи. Причем автор и первой, и второй книги использует для своей концепции подлинные факты, и на вопрос, кто в данном случае прав, ответа не существует, поскольку прав и тот, и другой.
Просто роль, которую избрал для себя Лойола, раздражала многих его современников, да и людей, живших позднее. Не только протестанты, но и люди, просто не принадлежавшие к католической церкви, воспринимали его в лучшем случае как ретрограда, противившегося новому. В худшем — как смертельного врага прогресса, пособника прогнившей и продажной Римской курии. Да и среди убежденных католиков далеко не все понимали его непримиримое желание защищать и распространять чистоту веры, невзирая ни на что. Сейчас, в XXI веке, прогресс и либеральные ценности уже не кажутся таким бесспорным благом, как раньше. Человечество пережило и опыт коммунистических режимов, и кризис демократии. Самое время попытаться посмотреть беспристрастно на человека, построившего когда- то, почти 500 лет назад, мощный аппарат для защиты традиции. Попытаться отделить зерна от плевел, продираясь и через яростные нападки противников, и сквозь восторженные и благоговейные славословия собратьев по ордену. Увидеть его достоинства и недостатки, а также черты характера, благодаря которым он занял свое место в истории.
Ветлугина Анна - Игнатий Лойола
М.: Молодая гвардия, 2016. 306[ 14] с.: ил.
Серия "Жизнь замечательных людей": Малая серия: сер. биогр.; вып. 103
ISBN 978-5-235-03902-5
Ветлугина Анна - Игнатий Лойола - Содержание
Пролог
- Глава первая. Откуда взялись иезуиты
- Глава вторая. Менталитет басков
- Глава третья. «Хитроумный идальго»
- Глава четвертая. Подвиг
- Глава пятая. Жил на свете рыцарь бедный
- Глава шестая. Как стать святым
- Глава седьмая. Паладин Пресвятой Девы
- Глава восьмая. Место силы
- Глава девятая. Шаткие мостки, ведущие к Святой земле
- Глава десятая. Мечты и разочарования
- Глава одиннадцатая. Quid agendum? Что делать?
- Глава двенадцатая. В школу по фронтовым дорогам
- Глава тринадцатая. Пожилой первоклассник
- Глава четырнадцатая. Аисты, святые дети и студенческая жизнь
- Глава пятнадцатая. Костры мрачного Средневековья
- Глава шестнадцатая. Саламанка
- Глава семнадцатая. Вертел для испанцев и французская «уксусная академия»
- Глава восемнадцатая. Рецидивист получает заслуженное наказание
- Глава девятнадцатая. Сладкие плоды учения
- Глава двадцатая. Монмартр. Друзья. Снова инквизиция
- Глава двадцать первая. Пророк в своем отечестве
- Глава двадцать вторая. О Болонском университете и нейролингвистическом программировании
- Глава двадцать третья. Компания Иисуса
- Глава двадцать четвертая. Рождение ордена
- Глава двадцать пятая. Псы Господни
- Глава двадцать шестая. По всему миру
- Глава двадцать седьмая. Естественный отбор и немного о женщинах
- Глава двадцать восьмая. Паломник Вечного города
Эпилог
Хронология основных событий жизни Игнатия Лойолы
Краткая библиография
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